Колливуд и другие соперники Болливуда: Как различать индийские киностудии

Для российского зрителя индийское кино равно Болливуд. Но Индия – страна с полуторамиллиардным населением, которое к тому же обожает зрелища. Удивительно ли, что киностудий и киношкол в Индии хватает по всей стране?
Колливуд
Один из основных конкурентов Болливуда – тамильский кинематограф. Тамилы вообще всячески отделяют себя от хинди-культуры, но «своё кино» завели не поэтому, а потому, что их язык даже не в родстве с хинди, а культура в целом имеет совсем другие традиции. Снимают тамильское кино обычно на Шри-Ланке, но при этом центром его считается город Ченнаи (прежде известный европейцам как Мадрас) в Тамилнаде, одном из южных штатов Индии.
Колливуд – одна из трёх крупнейших киноиндустрий в стране, и по количеству фильмов в год Колливуд то и дело оказывается на первом месте. Основателем индустрии считается сам себе режиссёр, продюсер и оператор Натараджа Рангасвами Мудалиар. Ему довелось учиться в Лондоне – там он основам кинодела и выучился. Приехав на родину, он стал снимать ещё немые фильмы с титрами на трёх языках – родном тамильском, государственном английском и популярном хинди.
Кадр из колливудского фильма *Разум и чувства*, снятого по мотивам романа Джейн Остин.
Первым полнометражным фильмом тамильской киноиндустрии стала лента «Калава», посвящённая герою индийского эпоса Арджуне. Он вышел в 1932 году, после множества коротких лент, которые позволили собрать капитал, необходимый для съёмок полнометражки. Сейчас фильмы Колливуда, помимо Тамилнада, смотря на Шри-Ланке, в Малайзии и Сингапуре, а также везде, где, благодаря глобализации, есть крупные тамильские диаспоры.
Сейчас лучшие колливудские проекты постоянно участвуют в международных кинофестивалях Европы, Азии и Нового Света. В советском прокате тамильские фильмы тоже шли, но легендарными не стали. Одной из самых знаменитых актрис Колливуда была Силк Смита, о которой в 2011 году сняли удивительно красивый и грустный фильм «Грязное кино» (The Dirty Picture). В этом фильме воспроизводятся легендарные эпизоды из фильмов Силк Смиты. Некоторые звёзды Колливуда снимаются и фильмах на хинди, как, например, актриса, известная как Рекха.
Толливуд
Так называют киноиндустрию на языке телугу – одном из множества современных индийских языков. Это – третий из лидеров индийской киноиндустрии. Её центром стал город Хайдарабад, тоже на юге Индии, но в штате Андхра-Прадеш. Его отца зовут Рагхупати Венкайя Найду. В юности Найду собирался стать художником и уехал учиться живописи и скульптуре в Мадрас (ныне Ченнаи). Уже в большом городе он увлёкся фотографией – хобби тогда очень затратным по времени и деньгам. Шаг за шагом, к сорока годам Найду дошёл и до кинематографа, начав снимать в 1909 году короткометражные фильмы.
Одна из киностудий Толливуда, Кинокомплекс Рамоджи, внесена в Книгу рекордов Гиннеса как крупнейшая в мире. Там снимают фильмы на множестве индийских языков, не ограничиваясь телугу, и даже с участием голливудских актёров. Толливудские фильмы тоже показывали в советских кинотеатрах. Самый большой отклик у зрителя вызвала лента «Фотография в свадебном альбоме». Один из главных героев картины – юноша, который мечтает стать танцором. Его мать умирает накануне фестиваля, к которому он долго и упорно готовился, возлюбленная возвращается к мужу, он падает духом и его карьера оказывается сломана. Но в итоге он выводит на сцену дочь своей возлюбленной и в момент её триумфа умирает.
Актрисы Толливуда порой жалуются на то, что, в отличие от Болливуда, южноиндийские актрисы получают за съёмки невероятно мало, в десятки, а то и сотни раз меньше актёров в ролях того же плана. Кроме того, сценаристы Толливуда предлагают меньше ролей для актрис старше тридцати, чем в Болливуде.
Афиша фильм *Фотография в свадебном альбоме*.
Молливуд
Как можно заметить, прозвища киноиндустрий в Индии не отличаются разнообразием. Молливуд – это киностудии, снимающие фильмы на малаялам в южном штате Керала. Керала – единственный индийский штат, где женщин больше, чем мужчин. Там же самый высокий уровень грамотности населения.
В первом фильме на малаялам главную роль сыграла женщина из касты неприкасаемых, что вызвало протесты индуистов – причём не только потому, что она играла представительницу высших каст, но и потому, что демонстрировать женщину с экранов они посчитали развратом. Сам фильм собрал слишком маленькую сумму, чтобы возместить расходы на его съёмки, и режиссёр, Джей Си Дэниэл, больше к кинопроизводству никогда не возвращался. Золотым веком Молливуда стала эпоха конца восьмидесятых – начала девяностых.
И в СССР, и среди любителей индийского кино в наше время фильмы Молливуда не пользуются особым успехом, вероятно, из-за проблем с переводом. Тем не менее, среди них есть картины, отмеченные жюри международных кинофестивалей. Самой знаменитой картиной Молливуда считается драма «Рождение» 1988 года.
Кадр из фильма *Рождение*.
По сюжету, семья студента по имени Рагху ждёт его приезда на свадьбу сестры. Но Рагху всё не едет, и отец напрасно каждый день выходит к остановке автобусов в надежде его встретить. Зато в газете мелькает его имя: вроде бы его арестовали по политическим мотивам. Отец спешит в полицейский участок, но ему не просто не дают увидеть сына, а делают вид, что ничего о нём не знают. Ад, сквозь который проходит отец Рагху, приводит семью к пониманию, что сына просто запытали до смерти. Но отец словно теряет способность воспринимать реальность. Фильм получил награды в Каннах, Локарно, Эдинбурге, Чикаго, Бергамо, Тегеране и, конечно, Индии. Благодаря понятной практически во всех странах трагедии он не остался просто экзотической диковинкой для иностранного зрителя.
Текст: Лилит Мазикина.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии