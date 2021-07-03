С нами не соскучишься!

8 014 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Васильев
    Когда переводите западные источники - думайте головой. Наши запустили Спутник-1 в 1957г. А в 1969 у нас была первая с...От рентгена до ко...
  • Павел Вьюшков
    Вы б опробовали эти комбинации на компьютере, прежде чем писать такую ерунду.13 комбинаций кла...
  • Сергей Шендо
    баночку из под анализов не выбрасывайте - из неё можно пиво пить.Не выбрасывайте б...

20 вдохновляющих примеров переделки старой советской мебели

20 вдохновляющих примеров переделки старой советской мебели

Очень многим людям по разным причинам достаётся в наследство старая мебель.

И даже если она кажется малопригодной к дальнейшему использованию, не стоит торопиться её выбрасывать.

В нашем обзоре собраны советы, которые помогут превратить самые невзрачные предметы в стильную и современную мебель.

20 вдохновляющих примеров переделки старой советской мебели

1. Красочный стул

20 вдохновляющих примеров переделки старой советской мебели

Яркий стул с новой оббивкой.

2. Банкетка

20 вдохновляющих примеров переделки старой советской мебели

Удивительное превращение старой тумбы в стильную и уютную банкетку.

3. Стенка

20 вдохновляющих примеров переделки старой советской мебели

Новый современный облик старой советской стенки.

4. Дизайнерский стул

20 вдохновляющих примеров переделки старой советской мебели

Старый обшарпанный стул превратился в настоящий дизайнерский арт-объект, благодаря покраске и новой обивке.

5. Светлый буфет

20 вдохновляющих примеров переделки старой советской мебели

Новый облик бабушкиного буфета, перекрашенного в белый цвет.

6. Сервант

20 вдохновляющих примеров переделки старой советской мебели

Простой пример редизайна старого лакированного серванта.

7. Кухонная тумбочка

20 вдохновляющих примеров переделки старой советской мебели

Потрясающее преображение старой обшарпанной тумбочки.

8. Книжная полка

20 вдохновляющих примеров переделки старой советской мебели

Ненужная радиола превратилась в яркую книжную полку.

9. Тумба

20 вдохновляющих примеров переделки старой советской мебели

Старая тумбочка приобрела современный вид благодаря покраске в светлые цвета.

10. Белоснежный сервант

20 вдохновляющих примеров переделки старой советской мебели

Белая краска поможет освежить советскую мебель.

11. Шкаф в детскую

20 вдохновляющих примеров переделки старой советской мебели

Чудесный пример редизайна скучного деревянного шкафа.

12. Прикроватные тумбочки

20 вдохновляющих примеров переделки старой советской мебели

Новый современный вид советских прикроватных тумбочек.

13. Платяной шкаф

20 вдохновляющих примеров переделки старой советской мебели

Бюджетный вариант переделки старого шкафа.

14. Диван

20 вдохновляющих примеров переделки старой советской мебели

Пример реставрации старого дивана.

15. Обеденный стол

20 вдохновляющих примеров переделки старой советской мебели

Стильный декор старого стола.

16. Яркий табурет

20 вдохновляющих примеров переделки старой советской мебели

Удивительное преображение обшарпанного табурета.

17. Комод

20 вдохновляющих примеров переделки старой советской мебели

Частичная покраска освежила неприглядный старый комод.

18. Письменный стол

20 вдохновляющих примеров переделки старой советской мебели

Новая жизнь старого письменного стола.

19. Вместительная тумба

20 вдохновляющих примеров переделки старой советской мебели

Благодаря качественной покраске, лакированная тумба обрела совершенно новый современный вид.

20. Винтажная консоль

20 вдохновляющих примеров переделки старой советской мебели

Простой пример редизайна советской консоли.

 

Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх