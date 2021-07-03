20 вдохновляющих примеров переделки старой советской мебели

Очень многим людям по разным причинам достаётся в наследство старая мебель.

И даже если она кажется малопригодной к дальнейшему использованию, не стоит торопиться её выбрасывать.

В нашем обзоре собраны советы, которые помогут превратить самые невзрачные предметы в стильную и современную мебель.

1. Красочный стул

Яркий стул с новой оббивкой.

2. Банкетка

Удивительное превращение старой тумбы в стильную и уютную банкетку.

3. Стенка

Новый современный облик старой советской стенки.

4. Дизайнерский стул

Старый обшарпанный стул превратился в настоящий дизайнерский арт-объект, благодаря покраске и новой обивке.

5. Светлый буфет

Новый облик бабушкиного буфета, перекрашенного в белый цвет.

6. Сервант

Простой пример редизайна старого лакированного серванта.

7. Кухонная тумбочка

Потрясающее преображение старой обшарпанной тумбочки.

8. Книжная полка

Ненужная радиола превратилась в яркую книжную полку.

9. Тумба

Старая тумбочка приобрела современный вид благодаря покраске в светлые цвета.

10. Белоснежный сервант

Белая краска поможет освежить советскую мебель.

11. Шкаф в детскую

Чудесный пример редизайна скучного деревянного шкафа.

12. Прикроватные тумбочки

Новый современный вид советских прикроватных тумбочек.

13. Платяной шкаф

Бюджетный вариант переделки старого шкафа.

14. Диван

Пример реставрации старого дивана.

15. Обеденный стол

Стильный декор старого стола.

16. Яркий табурет

Удивительное преображение обшарпанного табурета.

17. Комод

Частичная покраска освежила неприглядный старый комод.

18. Письменный стол

Новая жизнь старого письменного стола.

19. Вместительная тумба

Благодаря качественной покраске, лакированная тумба обрела совершенно новый современный вид.

20. Винтажная консоль

Простой пример редизайна советской консоли.