4 конфликтные темы в разговорах между теми, кому сейчас 30-40, и их родителями

«А от чего ты устаёшь?», «Ты же там не мешки ворочаешь!», «Преподаватель - это не работа, нужно просто говорить!», «Как не стыдно заикаться про жизнь только для себя?» - вот далеко не полный список реплик, выражающих непонимание между нашим поколением и поколением наших родителей. Материал озвучит четыре максимально конфликтные темы, свойственные так называемому «generation gap» тех, кому сейчас 30-40, и их родителей.
1. Вопросы брака и семьи
Абсолютное большинство мам и пап болезненно воспринимает факт отсутствия законного супруга в жизни половозрелого чада. Желание поскорее выдать замуж дочурку или удачно женить сыночка - это уверенность, что ребёнок обязан реализовать сценарий семейственности. Окружение лишь подливает масла в огонь, намекая родителям взрослого ребёнка на равнозначность понятий «одинокий» и «неудачник».
В результате несчастные родители, не умея дать отпор старорежимным друзьям-патриархалам, переадресуют подобные вопросы своим детям. В свою очередь «одинокие и несчастные» дети, не стремящиеся реализовать поощряемый обществом сценарий «патриархальный брак + детки», как правило, за словом в карман не лезут и жёстко пресекают попытки родителей навязать устаревшие взгляды. Градус подобных конфликтов тем выше, чем более склонны родители зависеть от мнения окружающих.
2. Участие в жизни детей
Навязчивость родителей, стремление «всё знать» о жизни взрослого и самостоятельного ребёнка - проблема, уходящая корнями в детство (и характерная, скорее, для дружной и в целом относительно счастливой семьи). Редкий родитель, действительно вложивший силы и душу в воспитание ребёнка, способен вовремя «отпустить». Для каждого, конечно, такое «вовремя» - своё, но совершеннолетие сына или дочки - это объективно «точка переосмысления». Если же, например, мать требует от 28-летнего сына рассказывать в подробностях о личной жизни/учёбе/работе/друзьях, а сын - психически здоровый человек, то он, разумеется, даст отпор.
Практика показывает, что даже многократное пресечение взрослым ребёнком попыток родителя контролировать его жизнь, не приводит к результату: авторитарная мама не сдаётся и вновь и вновь совершает «заходы». В ответ на реплику «Мам, это уж слишком» отстаивающие право на самостоятельность и приватность сын или дочь чаще всего слышат лживо-удивлённое: «А что тут такого?!» Есть ли возможность у взрослого чада разрубить гордиев узел? К сожалению, если родитель не отступит, ссоры могут продолжаться до старости (обоих). Можно, конечно, уступить и впустить маму в свою жизнь. Результат прекрасно описан в знаменитом анекдоте, заканчивающемся словами «Как она лежит?! Мальчику же неудобно!!!»
3. Уверенность, что умственный труд - это не труд
Почти любой патриархальный родитель не преминет спросить: «От чего это ты там устал(а)?» Это первое, что слышишь, когда еле-еле поднимаешь трубку в 9 утра в выходной. Мол, у них и дом свой был, и скотина, и огород, и трое детей — и ничего, не жаловались. Бесполезно объяснять, что сейчас и времена другие, и заботы не те, что раньше. Старшее поколение все измеряет по себе. Многие из наших родителей упорно не понимают, что сейчас настало совсем другое время. Каждый из тех, кто занимается интеллектуальным трудом, ежедневно разгребает кучу задач: планирует, договаривается, пишет, решает, согласовывает.
Это грузчик может перетащить ящики из фуры на склад магазина и спокойно идти домой. На сегодня его работа целиком и полностью завершена, и он может подумать, как отдохнуть и с кем провести этот вечер. Умственная же работа никогда не заканчивается. После выключения компьютера в голове все равно будут крутиться цифры, графики или удачные формулировки. Кое-кто даже может подрываться ночью, чтобы записать в блокнот очередную идею для новой лекции, статьи или бизнес-плана.
4. Фрилансеров и самозанятых/ремесленников, которые трудятся дома, родители могут на полном серьёзе считать тунеядцами
Из биографии вашей покорной слуги. Когда я была сокращена с государственной работы и первое время трудилась по договорам подряда, а также параллельно набирала клиентуру как репетитор английского (до открытия ИП через полтора года после «вставания на ноги» в профессии), мне частенько прилетало от родной тёти обвинение в том, что я - бездельница.
А вот рассказ моей знакомой. Она успешный ремесленник в сфере эко-плетения и зарабатывает столько, что на автомобиль и с иголочки ремонт в квартире хватило уже за пару лет, но, тем не менее, когда её возрастные родственники задают ей вопрос «А где ты работаешь?» и получают ответ «Дома работаю!», они разочарованно вздыхают «А, ясно, дома сидишь... Понятно...» Это по-настоящему печальная тенденция, и в некотором смысле не совсем понятно, как убедить таких вот старорежимных родителей, что при уплате необходимых налогов или заключении договоров подряда любой фрилансер, ремесленник или самозанятый, не привязанный к конкретному месту работы, может быть куда успешнее и богаче, чем директор местечкового филиала государственного банка.
