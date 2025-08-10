Любовь Богдана Хмельницкого, которая сыграла знаковую роль в ходе истории

Не все войны в истории человечества развязывались ради чистых и светлых идей: типа народно-освободительных, захватнических или же религиозных. Иногда причиной военного конфликта становилась женщина. Ибо там, где схлестнулись два властных любящих мужчины, зачастую пересекались и две армии. И как бы потом не оправдывались, и каких не придумывали причин триумфаторы, как бы не перевирали историки факты, им все равно не спрятать истину: войны из-за женщин происходили на нашей планете с древних времен и весьма регулярно.
Богдан Хмельницкий - украинский гетман, предводитель казацкого восстания. Политический и государственный деятель, предводитель казацкого восстания, опытный воин и дипломат, один из образованнейших людей своего времени, гетман Богдан Хмельницкий занимает особое место в перечне выдающихся личностей всех времен и народов. Как-то известный политический деятель Англии Оливер Кромвель в своем послании украинскому гетману так обращался к нему: "Богдан Хмельницкий, Божиею милостью генералиссимус греко-восточной церкви, вождь всех казаков запорожских, устрашитель и искоренитель польского дворянства, покоритель крепостей, истребитель римского священства, гонитель язычников и антихристов..." И это была сущая правда. Родился Богдан (Зиновий) Хмельницкий в конце декабря 1795 года в Чигирине. Его отец Михаил служил осадчим, а затем - подстаростой и чигиринским сотником. Именно под Чигирином (ныне Черкасская область) старший Хмельницкий заложил свой хутор Суботов (по названию реки Суба).вернее его судьба, как показали дальнейшие события, станет камнем преткновения и во многом решит долю Украины на несколько веков вперед.
Турецкий плен
Первый раз Богдан Хмельницкий пошел под венец уже в зрелом возрасте, вернувшись из Турции, где был в плену, когда ему было далеко за тридцать. Вместе со своим отцом они принимали участие польско-турецкой войне. В результате военных действий польские войска были разбиты турками. Отец Богдана нашел свою смерть на поле брани, а будущий гетман попал в турецкий плен, где и провел два долгих года, ставшие самыми тяжкими в его жизни. Будучи в заточении, Хмельницкий вдоль и поперек изучил Коран, в котором чепрал житейскую мудрость, и даж умудрился завести знакомство с некоторыми представителями турецкой государственной элиты. Нужно отметить, что Хмельницкий был высокообразованным человеком, получившим очень приличное образование в латинской школе города Львова, и свободно владел несколькими языками - польским, татарским, турецким, латинским.
Первый брак гетмана
Анна Сомко. / Богдан Хмельницкий. Своим освобождением из неволи Богдан был обязан, прежде всего своей матери, выкупившей его за большие деньги у турков. По возвращении на хутор Суботов, принадлежавший его погибшему отцу, Хмельницкий вскоре повел к венцу Анну Сомко, дочь богатого переяславского мещанина. За два десятка лет совместной жизни Анна родила Богдану 8-х детей, сведений о судьбе которых, к сожалению, до наших дней практически не сохранились. Исключением были Тимофей, правая рука Богдана и Юрий. Как свидетельствовали очевидцы, Анна была гетману верной женой, хорошей и заботливой матерью его детям, а также помощницей в хозяйских делах. Одно было плохо - имела слабое здоровье.
Пассия Хмельницкого
К концу 1647 года Анна и вовсе слегла. Именно тогда в господском доме и появилась молодая девушка - Гелена (Елена). Согласно документальным свидетельствам, была она особой знатного происхождения. По одной из версий, девушка происходила из брацлавской православной шляхты. Сейчас сложно утверждать в качестве кого она изначально появилась в доме у казацкого полковника Хмельницкого. Однако доподлинно известно, что по времени это совпало с болезнью Анны, когда нужен был уход за домом, детьми, да и самой хозяйкой дома.
Гелена - вторая жена Богдана Хмельницкого. Гелена была весьма привлекательной, и 52-летний Хмельницкий начал довольно открыто оказывать ей знаки внимания. Анна конечно же, сразу поняла, что пригрела в доме соперницу, но протестовать было бесполезно, зная суровый характер мужа. Историки не берутся утверждать, стала Гелена любовницей Хмельницкого еще при жизни Анны, или же после ее смерти, очевидным было одно: казацкий полковник намеревался связать с ней свою жизнь, прекрасно осознавая то, что дни супруги сочтены. Забегая наперед, хотелось бы отметить, что путь к ее сердцу и завоевание руки "степной Елены" (так называли ее некоторые украинские и польские историки) был достаточно не прост...
"Степная Елена", предвестница беды
Практически со времени появления Гелены в доме Хмельницких и начались все их беды. Успехи в делах Богдана Михайловича, его карьерном росте и в ведении хозяйства в Суботове уже давно не давали покоя завистникам. Многие шляхтичи не против были урвать такой лакомый кусок. Один среди таких и был тщеславный и гордый шляхтич Чаплинский, выходец из Литвы, а на тот момент чигиринский подстароста.
Еще при жизни Анны, увидев однажды красавицу-Гелену в доме Хмельницких, он задумал коварный план. Чаплинский уже давно не мог простить Хмельницкому то, что тот, будучи человеком незнатного происхождения, сумел подняться по карьерной лестнице так высоко - стать крупным помещиком, дослужиться до престижного полковничьего чина, получить признание у польского короля и других европейских монархов, а также знатных вельмож. А теперь еще и прекрасная молодая женщина в его доме... По-видимому, именно тогда, когда впервые увидел Гелену в доме своего заклятого врага, Чаплинский твердо решил, что отберет у Хмельницкого не только Суботов, но и эту женщину. Просчитав время, когда хозяина Суботова не будет дома, слуги Чаплинского захватили хутор, сожгли мельницы, выгнали скот на поля, который почти мгновенно вытоптал все посевы. А Гелену увезли в имение Чаплинского, с которым она впоследствии и обвенчалась. Хмельницкий, узнав о беспределе на своем хуторе, в ярости кинулся к обидчику с требованием вернуть и хутор, и женщину. Но вместо этого оказался в тюрьме. Вскоре был освобожден и на этот раз, уже едва не лишившись головы, был жестоко избит слугами подстаросты. Осознав, наконец, что враг значительно сильнее, Богдан временно отказался от открытого противоборства. Сам же Чаплинский не мог чувствовать себя вполне спокойно, пока его противник был жив и находился на свободе. Несколько раз подсылал своих людей подстароста к Хмельницкому, однако тому всегда удавалось остаться живым. Потом Хмельницкий начал было искать справедливости в суде, но там ему ответили только насмешкой, возместив лишь 100 золотых (по оценкам историков, сумма ущерба составляла больше 2 тысяч золотых). В конце концов, потеряв хутор, первую жену, которая не вынесла свалившихся на ее семью бед и умерла, а так же любимую женщину, Хмельницкий вместе с 15-летним сыном Тимошем и близкими соратниками в декабре 1647 отправляется на Запорожскую Сечь. И там начал организовывать восстание. Здесь 19 апреля 1648 года он был избран гетманом. После чего, возглавив казацкое войско, вступает в союз с крымским ханом. К слову, тех пор в течение всей Освободительной войны татары будут союзниками украинского гетмана, - продажными, ненадежными, но все же союзниками, без которых обойтись было невозможно. Так, уже в конце весны 1648 года войско Хмельницкого под Желтыми Водами и Корсунем разгромило коронную армию, предводимую гетманами Потоцким и Калиновским, - основную силу польского войска в Украине. Одержав блистательные победы, гетман Богдан Хмельницкий повернул свои войска на Черкассы, и 18 июня 1648 года отправил русскому царю Алексею Михайловичу послание с просьбой о принятии Гетманщины в российское подданство. Именно в тот момент ход истории Украины был кардинально изменен. Так, покинув родные края лишенным собственности казацким полковником, Хмельницкий вернулся в Чигирин уже гетманом и главнокомандующим многотысячной казацко-крестьянской армии. Известно, что передовой отряд казаков, войдя в Чигирин, первым делом должен был арестовать Чаплинского, но тот бежал, оставив молодую жену. Гелену доставили "батьке Хмелю", и вскоре он венчается с ней. Разрешение на брак с неразведенной католичкой при живом ее первом муже Хмельницкий получает в Киеве у патриарха Паисия. А в качестве презента за отпущение грехов преподносит тому в дар шестерых коней и 1000 золотых монет. Став женой известнейшего в Украине человека, Гелена, была далекой от политических дел мужа. Ее куда больше интересовали наряды, драгоценности и балы в высшем обществе. Она предавалась веселью и удовольствиям, пила наравне с мужчинами. За спиной у мужа завела роман с Иваном Выговским, соратником Хмельницкого. Да и вообще, не особо волновалась гетманша за свой моральный облик. Некоторые факты дают возможность предположить, что в выборе партнеров Гелена придерживалась определенных критериев. В большинстве случаев Чаплинская связывала свою жизнь с мужчиной-победителем или же с тем, кто имел возможность стать таковым в будущем. Пока в поединке Чаплинского и Хмельницкого брал верх подстароста, Елена была с ним. Когда же фортуна улыбнулась Богдану, Чаплинская без особых раздумий вышла замуж за него. А когда заметно пошел в гору Иван Выговский, начала отдавать предпочтение тому, предвидя, что именно он будет новым гетманом... Понятно, что такая супруга не могла быть надежной опорой гетману Хмельницкому.
Смертная казнь без суда и следствия
Как-то готовясь к новому походу, "батька Хмель" обнаружил, что в казне не хватает большой суммы. Вначале он подумал, что деньги взял Тимош. Расследование показало непричастность наследника к краже. Хмельницкий ушел на войну, поручив сыну найти виновных. Портрет Розанды Лупул-Хмельницкой./ Портрет Тимоша Хмельницкого. / Невестка и сын гетмана./ 19-летний Тимош, разобравшись, что к чему, вскоре сообщает отцу, что Гелена завела роман с казначеем и украла деньги. Разумеется, что шикарную жизнь, к которой быстро пристрастилась Гелена, нужно было оплачивать. А затем, не дождавшись ответа, Тимош казнит мачеху — в мае 1651 года вешает голой на въезде в семейный хутор Суботов. Подробность о раздевании женщины перед смертью свидетельствует, что причиной ненависти Тимоша к ней вполне могла быть затаенная или неразделенная страсть. По одной из версий, обвинения против Гелены сфабриковала старшинская оппозиция, или же лично сын гетмана. Хмельницкий был настолько подавлен известием об измене и казни жены, что это считают одной из причин его поражения в битве под Берестечком. А по иной версии он сам распорядился казнить неблаговерную жену. Какова же на самом деле была правда мы уже, безусловно, не узнаем никогда.
Третья супруга великого гетмана
Последней женой Хмельницкого стала Анна Золотаренко, сестра известного казацкого командира Ивана Золотаренко. Эта мудрая женщина в корне отличалась от предыдущих жен "батьки Хмеля" прежде всего тем, что принимала участие в государственных делах своего мужа. Именно благодаря ей Чигиринский двор Хмельницкого стал намного солиднее и представительнее, нежели ранее. Попойки, оргии, пьяные потасовки были пресечены, а вместо традиционной водки Анна велела подавать заграничным гостям венгерское вино, разлитое в красивые серебряные сосуды. Приемы иностранных дипломатов проводились на самом высоком уровне.
Анна Золотаренко. Сама же гетманша была образцом благочестия и отличалась большой тактичностью. Она задавала гостям вполне уместные и важные вопросы, радуя мужа своей мудростью. Да и гетман стал менее вспыльчивым и более обходительным, он безгранично доверял своей супруге. История помнит случаи, когда Анна самостоятельно составляла и обнародовала "Универсалы". Она прожила с Богданом шесть лет, узнав не только радость счастливой семейной жизни, но и немало горя. На полях сражений сложил свою голову ее брат Иван, а немногим позже погиб сын Богдана Тимофей. Летом 1657 года от кровоизлияния в мозг умер на ее руках и сам великий гетман Богдан Хмельницкий. Спустя 14 лет, вдова "батьки Хмеля" ушла в монастырь, приняв имя Анастасия.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии