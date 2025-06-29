Построено на века: в Иране работает ветряная мельница, которой больше 1000 лет

Люди прошлого действительно умели не просто масштабно строить при более примитивных технологиях, но и достаточно добротно. Причём в эту категорию неожиданно вписываются объекты, которые ещё и выполняют определённую техническую работу с использованием массы механизмов. Ярким примером тому является иранская ветряная мельница - ей уже больше тысячи лет, а она по-прежнему способна молоть зерно.
Мельница, работающая ещё с раннего Средневековья. /Фото: techinsider.ru
Стереотипное изображение мельниц представляет собой их европейский тип - с несколькими лопастями, которые вращаются от ветра. Однако на самом деле эти объекты в разных уголках мира выглядят неодинаково. Достаточно просто посмотреть на так называемые персидские мельницы - там вот этого большого пропеллера, как у вентилятора, вы не найдёте.
Пропеллер на вертикальной оси присущи европейским мельницам, но распространён он не везде. /Фото: assets.puzzlefactory.com
Фишкой конструкции этих ветряных мельницы в том, что их лопасти для вращения, именуемые крыльчаткой, расположены на вертикальной основе. По мнению инженеров, данный тип строения отличается простотой относительно европейских аналогов, как минимум, потому, что не требуют использования парусинового элемента в лопастях. Одновременно с этим персидские мельницы в давние времена зачастую делали с глинобитной основой здания.
Персидские ветряные мельницы имеют глиняные стены и деревянные лопасти. /Фото: pikabu.ru
Конечно, производительность таких, более примитивных ветряных мельниц не отличается высокими показателями, однако не всё так однозначно. А всё потому, что важно обратить внимание на то, где именно работает такой тип механизма. Так, по информации редакции novate.ru, климат иранских земель позволяет максимально эффективно приспособить именно этот вариант ветряной мельницы - сухие ветра отлично способствуют тому, чтобы они работали долго.
Механизм работы персидской мельницы на уменьшенной модели объекта. /Фото: travelask.ru
Особенно выделяется система мельниц, которая расположена в современном иранском городе Наштифан, ведь она непрерывно и успешно работает с момента своего создания. А случилось это ещё в раннем Средневековье, в 8 столетии. Вот и получается, что старая персидская мельница продолжает молоть зерно в течении более тысячи лет. Самое поразительное, что за состоянием этого уникального памятника истории следит всего один человек, по имени Мохаммед Етебари.
Мельник Мохаммед Етебари - единственный специалист, знающий, как обслуживать ветряные мельницы Наштифан. /Фото: irancultura.it
Правда, он находится уже в довольно преклонном возрасте, а потому активно ищет преемника, чтобы научить его правильно обслуживать древние механизмы и поддерживать мельницы в работоспособном состоянии. Конечно, с точки зрения коммерции рентабельность этого объекта уже сомнительна, однако такие механизмы лучше всего сохраняются именно в случае, когда они продолжают выполнять основную функцию. Тем более, что в 2020 году власти Ирана присвоили мельницам статус национального достояния, и это должно помочь поразительному сооружению не оказаться в руинах ещё очень долго.
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