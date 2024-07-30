Иконы стиля: фотографии вьетнамских модниц 1960-х

Южный Вьетнам, Сайгон, 1960-е годы...
Порой архивные фотографии открывают интереснейшие факты. Так, оказывается во Вьетнаме в 1960-е годы, ещё до начала войны, модницы щеголяли в модной одежде в западном стиле. Казалось бы для азиатской страны это нехарактерно. Но глядя на фото понимаешь, что наряды настолько изысканы, модны и современны, что в них было бы не стыдно показаться даже в Париже.
Мода в Южном Вьетнаме.
Раньше считалось, что западная мода появилась во Вьетнаме только после войны с США в 1970-х годах. На самом же деле, если не обращать внимания ни лица девушек на этих фото, вполне можно подумать, что снимки сделаны где-то на Лазурном берегу или в небольшом европейском городке.
Девушки в Сайгоне.
Гламурные дамочки, стильные сумоки, брусчатка... каблуки.
Национальные мотивы и западный стиль.
Для сайгонских улиц тех времен вовсе не диковинку были женщины с высокими прическами, которые только вошли в моду в Западной Европе, в брюках капри, юбках из шотландки и легких развевающихся платьях или в аозаях - вьетнамских национальных костюмах, однако со смелыми аксессуарами.
Стильно и... быстро!
Прически ВЫШЕ всяческих похвал.
Также, что было вообще непривычно для Азии, некоторые начали носить даже обувь на каблуках. В 1950 году дизайнеры в Сайгоне уже начали ушивать по фигуре аозаи, наряды, которые первоначально носили аристократы при королевском дворе в 18-м веке, а затем эти наряды превратились в современные костюмы, вдохновленные парижскими нарядами 1930-х годов.
Индивидуальный стиль.
На улицах столицы.
В Южном Вьетнаме (некоммунистическая часть страны во время войны) в конце 1960-х годов начал приветствоваться индивидуальный стиль, в отличие от однотипных одежд, которые носили ранее. В 1968 году появились яркие и узорчатые версии национальных костюмов под названием аозай хиппи, а немногим позже также появились аозай мини, которые были намного короче и практичнее, а разрезы в них поднимались выше талии.
Вьетнамские модницы.
Ну и кто по мотивам?
Эти девушки в элегантных шелковых туниках, которые развевались на ветру, модных босоножках и с крошечными сумочками а-ля Джейн Бирки, были настоящей иконой моды юго-восточной Азии полвека назад.
Нескромное очарование.
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