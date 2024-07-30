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Иконы стиля: фотографии вьетнамских модниц 1960-х


Южный Вьетнам, Сайгон, 1960-е годы...

Южный Вьетнам, Сайгон, 1960-е годы...

Порой архивные фотографии открывают интереснейшие факты. Так, оказывается во Вьетнаме в 1960-е годы, ещё до начала войны, модницы щеголяли в модной одежде в западном стиле. Казалось бы для азиатской страны это нехарактерно. Но глядя на фото понимаешь, что наряды настолько изысканы, модны и современны, что в них было бы не стыдно показаться даже в Париже.

Мода в Южном Вьетнаме.

Мода в Южном Вьетнаме.

 

Раньше считалось, что западная мода появилась во Вьетнаме только после войны с США в 1970-х годах. На самом же деле, если не обращать внимания ни лица девушек на этих фото, вполне можно подумать, что снимки сделаны где-то на Лазурном берегу или в небольшом европейском городке.
Девушки в Сайгоне.

Девушки в Сайгоне.

 
Гламурные дамочки, стильные сумоки, брусчатка... каблуки.

Гламурные дамочки, стильные сумоки, брусчатка... каблуки.

 
Национальные мотивы и западный стиль.

Национальные мотивы и западный стиль.

 

Для сайгонских улиц тех времен вовсе не диковинку были женщины с высокими прическами, которые только вошли в моду в Западной Европе, в брюках капри, юбках из шотландки и легких развевающихся платьях или в аозаях - вьетнамских национальных костюмах, однако со смелыми аксессуарами.
Стильно и... быстро!

Стильно и... быстро!

 
Прически ВЫШЕ всяческих похвал.

Прически ВЫШЕ всяческих похвал.

 

Также, что было вообще непривычно для Азии, некоторые начали носить даже обувь на каблуках. В 1950 году дизайнеры в Сайгоне уже начали ушивать по фигуре аозаи, наряды, которые первоначально носили аристократы при королевском дворе в 18-м веке, а затем эти наряды превратились в современные костюмы, вдохновленные парижскими нарядами 1930-х годов.
Индивидуальный стиль.

Индивидуальный стиль.

 
На улицах столицы.

На улицах столицы.

 

В Южном Вьетнаме (некоммунистическая часть страны во время войны) в конце 1960-х годов начал приветствоваться индивидуальный стиль, в отличие от однотипных одежд, которые носили ранее. В 1968 году появились яркие и узорчатые версии национальных костюмов под названием аозай хиппи, а немногим позже также появились аозай мини, которые были намного короче и практичнее, а разрезы в них поднимались выше талии.
Вьетнамские модницы.

Вьетнамские модницы.

 
Ну и кто по мотивам?

Ну и кто по мотивам?

 

Эти девушки в элегантных шелковых туниках, которые развевались на ветру, модных босоножках и с крошечными сумочками а-ля Джейн Бирки, были настоящей иконой моды юго-восточной Азии полвека назад.
Нескромное очарование.

Нескромное очарование.

 

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