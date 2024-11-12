Больше, чем транспортный хаб: 5 аэропортов, которые стали туристической достопримечательностью

Традиционно аэропорт воспринимается просто как транспортный хаб, однако это совсем не значит, что он не может стать чем-то большим. Многие архитекторы увидели в этих огромных сооружениях потенциал для создания пространства, где пассажиры могут отдохнуть, развлечься и даже заняться самообразованием.
1. Jewel Changi Airport (Сингапур)
Сингапурский аэропорт впечатляет с первого взгляда. /Фото: diamond-tours.ru
Сингапур всегда был необычным и при этом прогрессивным местом, поэтому нет ничего удивительного в том, что и аэропорт там нестандартный. Причём неожиданно похожий на замок какого-то зажиточного дворянина Нового времени, только в футуристичном выполнении. А таковым его делают обширные сады со множеством цветов и бабочек, пруд, наполненный рыбами и даже несколько лабиринтов. Но и на этом проектировщики Jewel Changi Airport не остановились, создать на месте простого транспортного хаба комплекс для развлечений и ярких эмоций.
И отдохнуть можно, и впечатлений набраться - и всё это, просто ожидая свой самолёт. /Фото: life-trip.ru
Под крышей сингапурского транспортного хаба, помимо всего перечисленного, умудрились разместить крупнейший на планете крытый водопад. Более того, многометровый поток летящей вниз воды окружают густые рукотворные джунгли и подвесные переправы, открытые для посещения. Однако не только любителями природы будет по достоинству оценён Jewel Changi Airport - и для любителей прошвырнуться по торговым центрам там тоже своеобразный рай создали: по информации редакции novate.ru, одних только магазинов и заведений питания около полутысячи, а ещё кинотеатры, работающие 24\7, открытый бассейн, спа, да ещё и гостиница.
2. Daxing International Airport (Пекин, Китай)
Пекинский аэропорт в форме морской звезды. /Фото: thebeijinger.com, gazeta.ru
В столице Китайской Народной Республики ожидаемо нашлось место для впечатляющего аэропорта. И дело не только в его рекордных масштабах: по данным novate.ru, его площадь эквивалентна размеру 25 стандартных футбольных полей, что делает его самым большим в мире. Впрочем, его внешний вид поражает ещё и дизайном, ведь здание выполнено так, чтобы выглядеть как колоссальных размеров морская звезда.
Каждая часть терминала имеет свой смысл. /Фото: kone.co.id, group.schindler.com
Интерьеры пекинского транспортного хаба не отстают: каждая часть обставлена таким образом, чтобы гости аэропорта могли познакомиться поближе с самыми известными культурными символами КНР. Например, один коридор приспособлен под традиционный китайский сад, три других позволят лучше узнать о легендарном чае, шелках и фарфоре соответственно, в ещё одном демонстрируются достижения местных аграриев. И только последняя часть аэропорта больше похожа на транспортный хаб, где есть несколько логистических узлов, включая станциями метрополитен и железную дорогу, а также отель и несколько рабочих пространств.
3. Международный аэропорт имени Гейдара Алиева (Баку, Азербайджан)
Экстерьер бакинского транспортного хаба. /Фото: lady.mail.ru
Создатели бакинского аэропорта очень интересно подошли к его проектированию: внешний фасад удивляет своей сдержанностью, но при этом выглядит очень привлекательно, изобилуя стеклом, металлом и даже деревом в причудливом сочетании. А вот внутри аэропорт им. Гейдара Алиева отделан куда более вычурно, чтобы продемонстрировать все прелести знаменитого местного гостеприимства.
Много дерева, растений и удобной мебели - фишка гостеприимного аэропорта Баку. /Фото: 1news.az
И дело здесь не только в помещении в здание нового терминала большого количества магазинчиков, кафешек и ресторанов, а также открытых зон для отдыха. В интерьерах активно используется много дерева, которым обшиты конструкции, тут и там расставлена комфортная мебель, а полы устелены коврами. И всё это разбавляется множеством живых деревьев, что в итоге создаёт уютное и гостеприимное пространство для путешественников и сопровождающих.
4. Международный аэропорт Ашхабада (Туркменистан)
Туркменский аэропорт в виде большой птицы. /Фото: turkmenportal.com
В Туркменистане также ответственно подошли к созданию столичного международного аэропорта, и тоже акцентировали внимание на национальной культуре и характере. Например, в интерьере использовано много белого мрамора, фонтанов и ковров. К тому же, именно аэропорт неожиданно стал образовательным центром: там нашлось место для обучения сразу 600 человек, которые в дальнейшем будут работать в авиации, разместив всю необходимую инфраструктуру и оборудование.
Интерьер терминала со знаменитым ковровым орнаментом на потолке. /Фото: ayan-turkmenistan.travel
Однако не только этим известен аэропорт в туркменской столице. Оказывается, он ещё и стал неоднократным мировым рекордсменом. Так, современный новый терминал был спроектирован в виде огромного белого сокола, который раскинул свои крылья по земле, что сделало его крупнейшим зданием такой формы на планете. Кроме того, весь потолок сооружения внутри отделан интересным дизайном - ковровым узором гёлём, и это также самый большой подобный объект из всех ныне существующих.
5. Hamad International Airport (Доха, Катар)
Международный аэропорт в столице Катара. /Фото: edition.cnn.com
Hamad International Airport, расположенный в столице Катара Дохе, поражает не только масштабами и дизайном, но и скульптурой... игрушечного медвежонка, сидящего под лампой. Такой арт-объект высится над посетителями просто в центре терминала. Однако у столь непонятной для аэропорта инсталляцию есть чёткий посыл: с её помощью скульптор хотел лишний раз вызвать у туристов воспоминания о родном доме, куда они все однажды обязательно вернутся.
В хабе есть на что посмотреть - от гигантской скульптуры мишки до роскошного ботанического сада. /Фото: onecms-res.cloudinary.com
Вообще этот транспортный хаб полон различных арт-объектов, причём их столько, что можно заказать услугу экскурсии по этим выставкам в сопровождении экскурсовода. Однако есть там, что и самому посмотреть: например, редкие и впечатляющие растения в ботаническом саду-оранжерее. А можно провести время с пользой о себе кучей разных способов - поплавать в бассейне, расслабиться на массаже или в сауне или наоборот, сжечь лишние калории в фитнесс-центре. Самое интересное, что передвигаться между этими объектами можно не на своих двоих, а на маленьких поездах, которые ездят без помощи машиниста.
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