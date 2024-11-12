Больше, чем транспортный хаб: 5 аэропортов, которые стали туристической достопримечательностью

1. Jewel Changi Airport (Сингапур)

Сингапурский аэропорт впечатляет с первого взгляда. /Фото: diamond-tours.ru

И отдохнуть можно, и впечатлений набраться - и всё это, просто ожидая свой самолёт. /Фото: life-trip.ru

2. Daxing International Airport (Пекин, Китай)

Пекинский аэропорт в форме морской звезды. /Фото: thebeijinger.com, gazeta.ru

Каждая часть терминала имеет свой смысл. /Фото: kone.co.id, group.schindler.com

3. Международный аэропорт имени Гейдара Алиева (Баку, Азербайджан)

Экстерьер бакинского транспортного хаба. /Фото: lady.mail.ru

Много дерева, растений и удобной мебели - фишка гостеприимного аэропорта Баку. /Фото: 1news.az

4. Международный аэропорт Ашхабада (Туркменистан)

Туркменский аэропорт в виде большой птицы. /Фото: turkmenportal.com

Интерьер терминала со знаменитым ковровым орнаментом на потолке. /Фото: ayan-turkmenistan.travel

5. Hamad International Airport (Доха, Катар)

Международный аэропорт в столице Катара. /Фото: edition.cnn.com

В хабе есть на что посмотреть - от гигантской скульптуры мишки до роскошного ботанического сада. /Фото: onecms-res.cloudinary.com