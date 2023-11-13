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13 вкусных и неизбитых закусок в лаваше, которые идеально подойдут для пикников на природе


Закуски в лаваше, которые идеально подойдут для майских праздников.

Закуски в лаваше, которые идеально подойдут для майских праздников.

Лаваш без тени стеснения называют универсальным продуктом. Ведь завернуть в него можно практически любую начинку, и все равно будет вкусно. Но слова словами, а наглядный пример все-таки полезнее. Эти 13 вкусных и необычных закусок в лаваше, идеально подойдут для первых пикников на природе.

1. Рыбные рулеты


Рыба в лаваше.

Рыба в лаваше.

Смажьте лаваш любым мягким сыром, разложите кусочки слабосоленой семги, горбуши или форели, сверху посыпьте зеленью. Лаваш с начинкой скрутите в плотный рулетик и поставьте в холодильник на 30-40 минут. Перед подачей нарежьте рулет на кусочки размером 5-6 сантиметров и подавайте к столу.

2. Горячий лаваш с овощами


Лаваш с овощами на мангале.

Лаваш с овощами на мангале.

В один лист лаваша заверните 150-200 грамм брынзы или сулугуни, порезанный помидор, измельченный зубчик чеснока и свежую зелень. Готовые конвертики обжарьте на мангале с двух сторон. Сыр расплавится и получится вкусная хрустящая закуска.

3. Домашняя шаурма


Шаурма с курицей.

Шаурма с курицей.

Для приготовления домашней шаурмы вам понадобятся кусочки куриной грудки, обжаренные в панировочных сухарях, листья салата, полосочки твердого сыра и соус по вкусу. Все ингредиенты заверните в лаваш и слегка подогрейте на сковороде.

4. Чипсы


Чипсы из лаваша.

Чипсы из лаваша.

 


Лаваш можно использовать для приготовления вкусных хрустящих чипсов. Для этого порежьте лаваш на небольшие треугольники, обмакните каждый в смесь из растительного масла, любимых специй и соли. Заготовки выкладывайте на противень и выпекайте в духовке при температуре 220 градусов в течении 5-7 минут.

5. Сосиски в лаваше


Сосиски с сыром в лаваше.

Сосиски с сыром в лаваше.

Смажьте лист лаваша майонезом или любым другим соусом, положите сосиску, зелень, несколько полосочек сыра и сверните в рулет и обжарьте на костре с двух сторон. В результате вы получите вкусную и недорогую закуску для пикника.

6. Рулеты с колбасой


Рулеты с колбасой и зеленью.

Рулеты с колбасой и зеленью.

Любая колбаса, сыр и зелень - самый простой вариант начинки для рулетов из лаваша. Готовый рулет порежьте на кусочки 4-5 сантиметров и подавайте к столу.

7. Рулеты с сыром и грибами


Горячие рулеты с сыром и грибами.

Горячие рулеты с сыром и грибами.

 


Свежие шампиньоны замаринуйте в соевом соусе, и обжарьте на мангале. Жареные грибы порежьте полосками, смешайте со сметаной, перемешайте, заверните в лаваш и слегка обжарьте на огне.

8. Овощной рулет


Рулет с овощами.

Рулет с овощами.

Овощной рулет станет прекрасной закуской к мясному столу. Для его приготовления вам потребуется морковь, огурцы, помидоры и зелень. Измельчите все ингредиенты, смешайте со сметаной или майонезом и заверните в лаваш.

9. Рулет с крабовыми палочками


Рулет с крабовыми палочками.

Рулет с крабовыми палочками.

 


Оригинальный и очень сытный весенний рулет с крабовыми палочками, свежими огурцами, яйцом и листьями салата. Разложите все ингредиенты на лаваше, смазанном майонезом, сверните в рулет, дайте пропитаться, а после порежьте на небольшие кусочки и подавайте к столу.

10. Шаурма с говядиной


Шаурма с говядиной.

Шаурма с говядиной.

 


К праздничному столу, помимо привычного шашлыка, можно подать восхитительную домашнюю шаурму с говядиной. Для этого предварительно нарежьте мясо тонкими полосками, замаринуйте в специях, обжарьте на сковороде или запеките в духовке. Лаваш смажьте чесночным соусом, добавьте сыр, зелень несколько полосочек огурцов и сверните в некое подобие конверта.

11. Рулет с морепродуктами


Лаваш с морепродуктами.

Лаваш с морепродуктами.

Морепродукты также можно заворачивать в лаваш. Например можно приготовить вкусную начинку из яйца, креветок, зелени. Смажьте лаваш соусом тартар, разложите начинку и сверните в рулет.

12. Рулет с зеленью


Рулет с сыром и зеленью.

Рулет с сыром и зеленью.

 


Нужно приготовить что-то на скорую руку. Используйте твердый сыр и мелко нарезанную зелень. Натрите сыр, смешайте с зеленью, заверните в лаваш и обжарьте на сковороде, в микроволновке или на мангале.

13. Закуска с грибами и авокадо


Лаваш с грибами и авокадо.

Лаваш с грибами и авокадо.

Крупно порезанные шампиньоны обжарьте на сковороде, немного присолив. Авокадо разомните, добавьте мелко порезанный чеснок, соль и перец. Начинку выложите в лаваш, сбрызните лимонным соком и заверните.

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