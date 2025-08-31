Cтаринные автомобили, которые сегодня стоят целое состояние

В автомобилях подавляющее большинство людей ценит скорость, надежность, роскошь и изысканный дизайн. А еще автомобили — это подтверждение статуса и состоятельности. За годы истории автомобилестроения были создано немало элитных автомобилей, причем некоторые из старинных моделей дошли до наших дней и стоят целое состояние.

1. Alfa Romeo Tipo B, 1932 год, 5,6 млн долларов Авто, изготовленное в 1932 году для участия в Гран-при, стало прообразом первых гоночных автомобилей. Благодаря 8-цилиндровому двигателю объемом 2,6 литра и мощностью в 260 л. с., а также улучшенной аэродинамике, Tipo B выиграл целых 26 гонок в период между 1932 и 1935 годами.2. Mercedes-Benz 38/250 SSK, 1929 год, 7,4 млн долларов Классический гоночный родстер получил прозвище SSK (Super Sport Kurz) за то, что его колесная база была короче, чем у предыдущей модели. Это был последний автомобиль, который легендарный автопроизводитель Фердинанд Порше разработал для Mercedes. Под капотом SSK стоял чудовищный по мощности (300 л. с.) гигантский 7,1-литровый двигатель, благодаря которому авто развивало скорость в 200 км/ч. В течение большей части 1930-х годов SSK доминировал практически во всех Гран-при.3. Shelby Cobra Daytona Coupe, 1965 год, 7,7 млн долларов Мечта любого городского плейбоя, Shelby Cobra Daytona Coupe — один из немногих американских автомобилей, которые считались достойными соперниками Ferrari в классе GT. Мощный двигатель V8 в 430 л. с. и скорость в 320 км/ч позволили ему выиграть Ле-Ман в 1964 году и чемпионат мира среди автопроизводителей в 1965 году.Последний из представителей настоящей классики американских авто был продан за рекордные 7 , 7 млн долларов. 4. Ferrari 250 GT SWB California Spyder, 1961 год, 8,6 млн долларов Модель Ferrari 250 GT SWB California Spyder стала ремейком выигравшей множество наград 250 GT Berlinetta SWB. Новый Spyder получил гладкий корпус, гораздо более эффективное шасси и мощный 3-литровый двигатель V12. Этот автомобиль стал примечателен тем, что его очень часто снимали в голливудских фильмах . Благодаря дизайну и превосходной управляемости Spyder стал объектом желания автолюбителей по всему миру.5. Mercedes-Benz 540K Special Roadster, 1947 год, 9 млн долларов Прежде чем Фердинанд Порше начал заниматься производством собственных автомобилей, он разработал двигатель для этого 5,2-метрового зверя. 5,4- литровый двигатель, обтекаемый корпус, покрытие серебряной краской и аристократический вид сделали 540K Special Roadster фаворитом среди аристократов, бизнесменов и звезд сцены и экрана. Двухдверный кабриолет, который олицетворял богатство довоенных автомобилей, отличался превосходной управляемостью на высоких скоростях, что было редкостью даже среди автомобилей класса люкс в 1940-х годах.6. Bugatti Royale Type 41 Kellner Coupe, 1931 год, 9,8 млн долларов История гласит, что Этторе Бугатти хотел создать настолько роскошный автомобиль, чтобы им могли обладать только королевские семьи. Этторе удалось воплотить свою мечту, и авто стало самым роскошным автомобилем из всех когда-либо появлявшихся в продаже. При этом его 12,7-литровый двигатель позволял Bugatti быть одним из самых мощных дорожных автомобилей в мире. Всего было построено шесть экземпляров «королевского» авто.7. Duesenberg Model J, 1931 год, 10,3 млн долларов Разработанный в период Великой депрессии американской компанией Duesenberg Automobile & Motors Company автомобиль Model J является ярким примером американских инноваций и роскоши. Model J разрабатывался специально, чтобы стать самым стильным, быстрым, большим и дорогим автомобилем в Соединенных Штатах . Одними из его владельцев стали испанский король Альфонсо XIII и нескольких ведущих бизнесменов того времени.8. Ferrari 250 Testa Rossa, 1957 год, 27,5 млн долларов Как уверяют многие автолюбители, Ferrari 250 Testa Rossa — гораздо больше , чем просто мощный и стильный автомобиль. Он представляет собой целое поколение спортивных автомобилей, которые стали любимыми игрушками богатых и знаменитых людей. Сейчас подобные авто продаются по 12 млн долларов, а цена на идеально сохранившиеся экземпляры доходит до 27 млн долларов.9. Mercedes W196R, 1954 год, 29,6 млн долларов Mercedes W196R, также известный как «Серебряная стрела», занял второе место в списке благодаря своей редкости и, как следствие, огромному спросу среди богатых коллекционеров. Из 10 автомобилей, существующих на сегодняшний день, только один находится в частной собственности, а все остальные принадлежат либо Mercedes-Benz, либо автомобильным музеям. «Серебряная стрела» доминировала в 1954 и 1955 годах в гонках «Формулы-1».10. Bugatti Type 57SC Atlantic, 1937 год, 40 млн долларов Когда Bugatti Type 57SC Atlantic находился в разработке, мало кто думал, что будет построено всего четыре автомобиля. Сегодня остались только два подобных авто, одно из которых является собственностью знаменитого модельера Ральфа Лорена и выставлено в Париже, а другое принадлежит неизвестному коллекционеру и демонстрируется в автомобильном музее Mullin в американском городе Окснард.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: