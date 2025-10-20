5 упражнений для ленивых, которые помогут стать меньше на один размер всего за месяц

Ситуация, знакомая почти каждому: после нескольких месяцев токсичных отношений с вредней пищей одежда стала мала на размер. Что делать - смириться и сменить весь гардероб? Не спешите! Можно спокойно вернуть себе прежний размер при помощи очень простых статичных упражнений, выполнение которых дома на протяжении примерно 7 минут за месяц вернёт вас в ваш прежний размер.
1. Наклон вбок стоя
Думаете, это просто? Попробуйте!
Это упражнение кажется на иллюстрации невероятно легким, но если выполнять его правильно, колоссальная работа в мышцах бока почувствуется сразу. Рекомендации к выполнению следующие. По сути практикующий выполняет не наклон, а выведение таза в противоположную от наклона сторону. Для того, чтобы выполнить наклон влево, необходимо на пределе возможности вывести таз вправо и более не прилагать усилий в других мышцах туловища. Важно находиться в одной плоскости, по возможности смотреть в потолок. Если посмотреть на практикующего сбоку, его тело должно быть максимально плоским - не нужно заваливаться вперед или назад. Во время выполнения может сбиваться дыхание. Нужно ртом дышать резко и шумно и не поддаваться желанию прекратить - удерживать позу следует не менее 30 секунд. При верном выполнении это упражнение является мощнейшим жиросжигателем.
2. Планка на локтях
Королева силовых упражнений для похудения. / Фото: fitnavigator.ru
Многие уже знают, что планка является королевой силовых упражнений. Она гармонично загружает практически все мышцы человеческого тела. Существуют различные методики похудения, основанные на одной лишь планке.время для выполнения планки - утро. Если в привычке после пробуждения пить только кофе, то сразу после него резонно удерживать планку около минуты.
Важно! Золотое правило: само название планки означает ровную линию. Если смотреть на практикующего сбоку, то от шеи до пяток его тело должно представлять прямую линию. Не следует поднимать таз вверх для облегчения. Лучше выполнить меньшее количество секунд, но в верной позе.
3. Наклон сидя с головой к колену
Эффективное упражнение для похудения.
Нужно сесть на пол, одну ногу подогнуть к паху, другую вывести в бок максимально далеко. Затем нужно начать наклоняться к ноге в сторону. Целью упражнения не является коснуться головой ноги. Его цель - максимально загрузить бок, находящийся сверху. Смотреть нужно на потолок, из-под руки. Наклон даже в 4-5 сантиметров даст колоссальную нагрузку мышцам бока и бедра ноги, к которой выполняется наклон. К каждой ноге наклон нужно удерживать не менее 30 секунд. Следует игнорировать желание прекратить выполнения для того, чтобы эффект похудения был постигнут как можно скорее.
4. Упрощённая лодочка
Упрощённая поза лодки. / Фото: news.myseldon.com
Представленная на иллюстрации упрощённая поза лодки способна подарить подтянутый живот через неделю усердного выполнения. Лучше всего выполнять её в несколько заходов, а между ними отдыхать лежа. Например, 6 заходов по 30 секунд, между ними отдых - по 20 секунд. Это доступно каждому. Даже абсолютному новичку. Результат - скорое появление кубиков пресса, минус один размер через несколько недель.
5. Поза собаки, смотрящей вверх
Собака мордой вверх - асана из йоги. / Фото: pinterest.com
Эта универсальная, древнейшая асана из йоги помогает похудеть и избавиться от болей в спине и похудеть. Важный момент - плечи нужно провернуть назад. Если плечи выводить вперед (как происходит, когда человек излишне сутулится), эффективность упражнения снижается. Ни в коем случае не запрокидывайте голову назад.
