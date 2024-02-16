С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 425 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Tania Еременко
    Бог, всё-таки, есть. Забирает не только самых лучших, но и отбросы общества - тоже. И отправляет в АД.Алексей Навальный...
  • Андрей Калинин
    Бастурма, чанах и мотал это да. А гранатовое вино на любителя8 главных «вкусно...
  • Астон Мартин
    антисоветчик - это мразь🥸От микроволновки ...

Рейтинг стран с самыми пышногрудыми женщинами

Сотрудниками журнала о женском здоровье The Journey of Female Health Sciences составлен рейтинг стран мира, где живут самые пышногрудые женщины. Россия, по мнению компетентных исследователей, оказалась на 40-й строчке, Украина – на 21-й, Эстония – на 25-й, Латвия – на 30-й, а Белоруссия – на 38-й. Полная версия прекрасного хит-парада доступна на сайте Science Database Online, а мы привели для вас в этом материале топ-10 стран с самыми пышногрудыми красавицами.

Рейтинг стран с самыми пышногрудыми женщинами

10. Венесуэла.

Рейтинг стран с самыми пышногрудыми женщинами

9. Исландия.

Рейтинг стран с самыми пышногрудыми женщинами

8. Колумбия.

Рейтинг стран с самыми пышногрудыми женщинами

7. Нидерланды.

Рейтинг стран с самыми пышногрудыми женщинами

6. Великобритания

Рейтинг стран с самыми пышногрудыми женщинами

5. Польша.

Рейтинг стран с самыми пышногрудыми женщинами

4. Ирландия.

Рейтинг стран с самыми пышногрудыми женщинами

3. США (темнокожие девушки).

Рейтинг стран с самыми пышногрудыми женщинами

2. Канада.

Рейтинг стран с самыми пышногрудыми женщинами

1. США (белые девушки).

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)




Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх