Военная элита древности: самые отважные бойцы, о которых сложили легенды

Персидские воины из войска «бессмертных». | Фото: liveinternet.ru.
Пожалуй, войны и сражения берут свое начало с сотворения мира. Одни войска погибали из-за недостаточной подготовки, другие разрабатывали целые стратегии. До сегодняшнего дня дошло множество исторических свидетельств об особых солдатах древности, сражавшихся за десятерых. Сейчас такие войска называют элитными.
1. Спартанцы
Кадр из к/ф «300 спартанцев». | Фото: thr.ru.
Знаменитые 300 спартанцев, образ которых воспет в легендах и так популярен в современном кинематографе, относились к военной элите – гиппеям. Несмотря на то, что «гиппеи» в переводе с греческого означает «всадники», среди спартанцев в основном были пешие отряда.
Битва при Фермопилах. Жак-Луи Давид, 1814 год | Фото: liveinternet.ru.
В истории остался знаменитый эпизод битвы при Фермопилах. Царь Леонид не мог собрать армию против персидского царя Ксеркса из-за того, что в Спарте проходили празднования в честь богов, и дельфийский оракул предсказал или поражение Спарте, или смерть одному из ее царей.домой только с щитом или на щите. Спартанцы сдерживали многотысячную армию персов до тех пор, пока местный житель Эфиальт не провел вражеское войско по горной тропе, и оно не окружило спартанцев.
2. Древнегреческие воины из Фив
В Фивах существовал отряд из 150 пар гомосексуалистов. | Фото: gay-nerds.com.
Еще 300 не менее отважных воинов, о которых сложили легенды, находились в Фивах. Любопытно то, что отряд состоял из 150 пар гомосексуалистов. Военачальники полагали, что воины не побегут с поля боя, оставив милого друга одного. После череды побед отряд потерпел поражение во время столкновения с силами царя Филиппа отца Александра Македонского. Несмотря на то, что отряд из Фив погиб, македонский царь отметил храбрость и отвагу, с которой сражались 300 воинов.
3. Персидские «бессмертные»
Изображение воинов из гвардии «бессмертных» на одном из персидских царских дворцов. | Фото: liveinternet.ru.
В Древней Персии тоже была своя военная элита. Вот только этих супер-воинов насчитывалось не 300 человек, а 10 000. Они назывались армией «бессмертных», т. к. в случае гибели солдата, на его место становился другой, чтобы сохранять то же число. «Бессмертные» имели свои привилегии: во время походов им предоставлялись женщины и слуги, одежда из дорогих материалов. Но, судя по истории, подготовка персидской военной элиты очень уступала обычным спартанцам. После череды греко-персидских войн, «бессмертные» были распущены.
4. Янычары
Турецкий янычар. | Фото: diletant.media.
Турецкой военной элитой считались янычары. Ими становились христианские юноши, которых забирали в монастыри-казармы и воспитывали в исламских традициях. Официально личная гвардия султана считалась его рабами. Янычары участвовали в завоевательных походах и давили восстания внутри страны.
До XVI века янычарам было запрещено жениться и обзаводиться своим домом. В XVII веке военная элита вдруг осознала свое могущество, и уже султан должен был бояться своих «защитников». Янычары вовсю занимались торговлей, связывали себя узами брака и участвовали в дворцовых интригах. В 1826 году янычары были упразднены как гвардия. Когда те попытались взбунтоваться, их казармы расстреляли.
5. Варанги
Варанги - выходцы из Европы. | Фото: cs629202.vk.me.
В Византии у императора тоже было свое особое войско, вот только состояло оно не из местных солдат, а из выходцев из Западной и Северной Европы, объединенных одним общим названием «варанги» (производное от «варяги»). Сравнивая умения византийцев и европейцев, один из историков называл первых «глиняными горшками», а последних – «металлическими котлами».
Наемники были очень преданы императору, из них состояла дворцовая стража и элитные отряды в военных походах. Варанги считались дисциплинированными воинами, передававшими почетное право на службу при императоре от отца к сыну. После победы крестоносцев в 1204 году и взятия ими Константинополя, варанги разбрелись кто куда.
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