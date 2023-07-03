Невероятные идеи NASA: газовая камера в космосе

Вернер фон Браун среди соратников по партии.
После Второй мировой войны в штате NASA появился новый сотрудник – экс-офицер СС Вернер фон Браун. Американское космическое ведомство простило ему былые грехи, утверждая, что талантливый учёный аполитичен, а он предложил построить газовую камеру в космосе.
Вернер фон Браун (в гражданской одежде).
Вернер фон Браун — знаменитый ученый-ракетостроитель. Время Второй Мировой войны он был офицером СС, а после войны возглавил космическую программу NASA. Блестящий ученый, работая на Германию, создал печально известную ракету V2, которая использовалась для атак на Великобританию. V2 была построена на заводе Миттельверк заключенными из "Миттельбау-Дора", концентрационного лагеря, где во время войны погибло 20 000 заключенных. Тем не менее в NASA пристили его былые грехи, утверждая, что фон Браун - "самый выдающийся ученый в истории". Американский певец-сатирик Том Лерер как-то сказал о фон Брауне: "Он не лицемерен, а скорее аполитичен. После того, как ракета взлетела, виноват ли ученый в том, куда она упадет?".
Ракета V2 использовалась для атак на Великобританию.
В 1952 году США планировали запуск спутника "малыш-сателлит". Внутри капсулы в течение двух месяцев на орбите должны были находиться три обезьяны, после чего планировалось ввести аппарат в атмосферу, чтобы тот сгорел или упал на Землю (механизма посадки не предусматривалось).
Группа немецких ученых и солдат 7-й армии США.
Браун был обеспокоен тем, что обезьяны будут страдать и предложил оснастить спутник газовой камерой, чтобы помочь обезьянам "умереть мгновенно и безболезненно".
В июне 1953 года Вернер фон Браун писал в своих заметках: "Мы стоим на пороге смелого путешествия в космос. Ученые и инженеры собираются отправить на орбиту роботизированную лабораторию в качестве прообраза будущей космической станции. Этот сателлит будет летать вокруг Земли на высоте 320 километров в течение 60 дней со скоростью 28 000 км/ч. Это по сути будет родоначальник будущих станций, на которых в космосе будут обитать люди. "
Он не лицемерен, а скорее аполитичен.
Браун утверждал, что человечество знает о космосе уже достаточно много, чтобы обеспечить длительное и комфортное пребывание человека в космосе. "Мы уже знаем, как проводить подготовку космических экипажей и как защищать их от опасностей, которые существуют вне земной атмосферы", - убеждал учёный коллег.
Механизма посадки не предусматривалось.
"Малыш-сателлит" в отличие от своих предшественников, которые проводили в космосе по несколько минут, должен был пробыть на орбите 60 дней, предоставив людям возможность узнать о космосе за эти два месяца больше, чем за 10 лет запусков ракет. Выглядеть он должен был, как как 10-метровый конус, увенчанный изогнутыми солнечными батареями. В коническом корпусе предполагалось разместить множество измерительных приборов, манометров, термометров, микрофонов и счетчиков Гейгера, подключенных к радиосети, радарам и телевизионным передатчикам.
Лекции в университете Вашингтона.
Оборудование должно было непрерывно держать наблюдателей на Земле в курсе того, что происходит внутри спутника". По ходу сбора информации спутником, все данные должны были передаваться на землю при помощи инновационного метода телеметрии.
Какие научные данные хотели получить ученые НАСА? Подтверждение всех космических исследований, проведенных ранее, а самое главное - новую информацию о невесомости, космической радиации и метеорной пыли. Ускорение подобного прообраза космической станции должно было быть в 30 раз быстрее, чем у лучших самолетов того времени, спутник должен делать один оборот вокруг Земли каждые 91 минут, совершая почти 16 оборотов вокруг планеты каждый день. На рассвете и в сумерках он был бы виден невооруженным глазом как яркая, немигающая звезда, которая пролетает от горизонта до горизонта за семь минут.
Специальный комитет NACA.
Планировалось, что три макаки-резуса, которые считаются считаются одними из самых умных обезьян, будут жить на борту спутника в кондиционированной атмосфере, а кормить их будет автоматический пищераздатчик. Каждый шаг обезьян должен был отслеживаться с помощью камер наблюдателями на земле. Обезьяны должны были жить в двух камерах специального отсека. Ученые хотели проверить, как влияет состояние невесомости на живые организмы.
Успешный старт Аполлон 11.
Один из приматов должен был лежать привязанным к креслу на протяжении двухмесячного тестового полета. При этом его руки и голова были бы свободными, чтобы обезьяна смогла питаться. К ее телу прикреплялись записывающие устройства, которые передавали на Землю информацию о температуре тела, цикле дыхания, частоте пульса, ритме сердцебиения, кровяном давлении и так далее. Две другие обезьяны смогли бы свободно перемещаться в соседнем отсеке. Во время взлета эти две обезьяны должны быть привязали к амортизирующим резиновым диванам, а также находиться под мягким наркозом. После выхода на орбиту, автоматическое устройство освободило бы их.
MSFC Директор Центра.
Обезьяны обеспечили бы физиологов информацией о невесомости, а физики узнали бы больше о космических лучах - невидимых атомарных высокоскоростных частицах, которые ученые считали основной опасностью космических полетов. Сейчас ученые уже знают, что подобный риск в основном преувеличен.
Малыш-сателлит Вернера фон Брауна.
Стоимость спутникового проекта "малыш" оценивалась в четыре миллиарда долларов, после чего должна быть запущена 10-летняя программа по созданию большой космической станции. Разработки Вернера фон Брауна стали основой для полетов на Луну, а также дальнейшего исследования космоса. Но ему так никогда не разрешили воплотить в жизнь его газовую камеру в космосе.
Прокосмонавт к полёту готов.
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