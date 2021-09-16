Откуда у испанцев появился пышный кружевной воротник и зачем был нужен

Мода – очень странная штука, особенно в области одежды. Иногда какая-то вещь не меняется веками. В других случаях она видоизменяется всего за пару лет. Одним из самых странных предметов европейского гардероба можно считать пышные кружевные воротники, которые носили знатные особы во время Ренессанса. Особенно интересен воротник в свете того, что он не выглядит вещью хоть сколь-нибудь удобной.
Главный атрибут знати в одежде. |Фото: puzzleit.ru.
Наверняка каждый видел на старинных картинах знатных особ с огромными кружевными воротниками. При этом далеко не каждый знает, как он называется это произведение портных эпохи Ренессанса. Подобный воротник принято называть «раф». В истории моды также принято еще одно название – «мельничный жернов».
Появился раф приблизительно в начале XVI столетия в Испании. Популярная легенда гласит (не более, чем легенда), что такой воротник был придуман одной из видных испанских дворянок, которая была обладательницей очень некрасивой шеи. В действительности раф очень долго эволюционировал от небольшого кружевного воротничка до чудовищного нагромождения ткани. Это хорошо видно на портретах той эпохи.
Выглядит интересно. |Фото: kulturologia.ru.
Поначалу «мельничный жернов» имел очень скромные габариты. Примечательно, что с самого начала носили его как мужчины, так и женщины. Однако, уже к 1560-м годам раф значительно прибавил в диаметре, а спустя еще десять лет серьезно увеличился в толщине. Если посмотреть на все те же портреты, то может сложиться впечатление, что придворные вельможи год от года упражнялись увеличении рафа.
Носили все. |Фото: liveinternet.ru.
Интересный факт: после того, как «мельничный жернов» стал действительно большим, его принялись активно пудрить и крахмалить. Дело это было не из простых, а потому в городах стали появляться целые мастерские, занимавшиеся уходом за воротниками.
Куда больше безумных версий и соответственно споров плодит утилитарный функционал рафа. Защита от блох и вшей, сокрытие сифилиса, грязной шеи. Некоторые даже утверждают, что раф работал в качестве вентилятора, помогая скрывать запах пота. Все эти версии абсолютно не состоятельны, хотя бы потому, что еще задолго до XVI века в европейских городах строилось огромное количество бань и цирюлен. Чистоплотность всегда была отличительной чертой состоятельного человека и в особенности знатного. Стереотип о «немытой Европе» в лучшем случае актуален для Раннего Средневековья, которое хронологически стоит от момента создания рафа на несколько столетий.
Примечание: обсуждать версии про сифилис даже нет нужды. Неужели весь испанский двор был болен? (вопрос риторический).
Запретил воротники Филипп IV. ¦Фото: redsearch.org.
Была ли у «мельничного жернова» прикладная функция? Скорее всего нет. В ту эпоху мода очень часто задавалась видными придворными деятелями, а также фаворитками правителей. Не исключено, что и раф появился на свет с подачи одной из тогдашних «звезд» испанского двора. Определенно, такой воротник имеет лишь декоративную функцию. В пользу этой версии говорит еще и то, что раф из гардероба знати в Испании исчез почти также легко, как и появился. Диковинный воротник запретил уже в XVII веке король Испании Филипп IV.
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