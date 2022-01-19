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Питание, необходимое для лучшей мозговой деятельности

Розмарин стали покупать активнее после того, как исследование показало, что это растение может повысить умственную работоспособность. Что очень важно для тысяч студентов, готовящихся к сдаче экзаменов.

Питание, необходимое для лучшей мозговой деятельности

В магазинах Холланд и Барретт, торгующими здоровыми продуктами питания в Великобритании, на 270% расширилась продажа эфирного масла розмарина, после того как ученые из Нортумбрийского университета выяснили, что ученики, которые работали в классе с ароматом масла розмарина, добились лучших результатов в тестах на проверку памяти.

Люси Поттингер, заведующая отделом косметики и ароматерапии в Холланд и Барретт, сказала, что большинство клиентов — это «родители, которые надеются повысить шансы своих детей на успешную сдачу экзаменов».

Розмарин — не единственный продукт, усиливающий мозговую деятельность, вот еще пять …

Черника


Питание, необходимое для лучшей мозговой деятельности

В 2015 году исследователи из Университета Рединга обнаружили, что сок лесной черники улучшает память и концентрацию у детей младшего школьного возраста.

Профессор Клер Уильямс обнаружил, что дети, которые выпивали полтора стакана черничного сока, лучше справились с тестами, где требовалось вспомнить слова, и где при выполнении заданий важно было не отвлекаться.

Уильямс объяснил это тем, что в чернике содержится антоцианин, органическое соединение, активизирующее работу мозга.
«Мы давно знаем, что антоцианин хорошо влияет на работу мозга у взрослых, но теперь мы можем видеть благоприятное влияние антоцианина на память и внимание у детей».

Мороженое


Питание, необходимое для лучшей мозговой деятельности

Хоть и не все с ним согласны, но японский ученый Йошихико Кога утверждает, что съедая мороженое на завтрак, вы становитесь умнее.

Профессор Кога обнаружил, что потребление мороженого улучшило концентрацию внимания и умственную работоспособность его испытуемых. Участники эксперимента ели мороженое сразу же после пробуждения, а затем они должны были выполнить определенные задания.

По сравнению с теми, кто не ел мороженое, испытуемые профессора действительно демонстрировали более быструю реакцию и лучше обрабатывали информацию.

Рыба


Питание, необходимое для лучшей мозговой деятельности

Исследование 2011 года, проведенное британскими учеными, показало, что употребление в пищу продуктов, богатых омега-3, таких как жирная рыба, увеличивает приток крови к мозгу, что приводит к улучшению показателей во время умственных задач.

В ходе эксперимента, в котором участвовали добровольцы в возрасте 18-35 лет, испытуемые также продемонстрировали лучшую реакцию и меньший уровень усталости после выполнения задачи.

Автор исследования доктор Филиппа Джексон сказала: «Данные свидетельствуют о том, что регулярное потребление жирной рыбы или добавок с содержанием жиров омега-3, может предотвратить снижение умственных способностей и слабоумие».

Апельсиновый сок


Питание, необходимое для лучшей мозговой деятельности

Ученые из Университета Рединга предложили 37 взрослым ежедневно потреблять 500 мл апельсинового сока в течение восьми недель. К концу эксперимента у испытуемых на 8% улучшились познавательные функции.

Соавтор исследования д-р Даниэль Лампорт объяснил это улучшение природными «флавоноидами», присутствующими в апельсиновом соке.

Лампорт сказал: «Ежедневное употребление богатых флавоноидами фруктов и овощей может существенно помочь здоровью мозга».

Шпинат


Питание, необходимое для лучшей мозговой деятельности

Исследователи из университета Раша в Чикаго наблюдали за питанием и умственными способностями около 950 пожилых людей в течение 10 лет. Они обнаружили, что у тех, кто ел зеленые листовые овощи, такие как шпинат, по крайней мере, один раз в день, в значительно меньшей степени наблюдались нарушения умственной деятельности, чем у тех, кто этого не делал.

Ведущая исследовательница Марта Клэр Моррис сказала, что листовая зелень так благотворно влияет на мозг, вероятно, из-за высокого содержания витаминов и питательных веществ, таких как витамин К, лютеин, фолат и бета-каротин.

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