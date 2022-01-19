Питание, необходимое для лучшей мозговой деятельности

Розмарин стали покупать активнее после того, как исследование показало, что это растение может повысить умственную работоспособность. Что очень важно для тысяч студентов, готовящихся к сдаче экзаменов.







В магазинах Холланд и Барретт, торгующими здоровыми продуктами питания в Великобритании, на 270% расширилась продажа эфирного масла розмарина, после того как ученые из Нортумбрийского университета выяснили, что ученики, которые работали в классе с ароматом масла розмарина, добились лучших результатов в тестах на проверку памяти.



Люси Поттингер, заведующая отделом косметики и ароматерапии в Холланд и Барретт, сказала, что большинство клиентов — это «родители, которые надеются повысить шансы своих детей на успешную сдачу экзаменов».



Розмарин — не единственный продукт, усиливающий мозговую деятельность, вот еще пять …



Черника

Мороженое

Рыба

Апельсиновый сок

Шпинат