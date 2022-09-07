Как быстро очистить пятна на ковре

Наверное, практически каждый, у кого дома есть ковер, хотя бы раз проливал на него что-то, что на первый взгляд казалось пятном, которое уже ни за что не вывести. Однако не спешите покупать новый ковер, от самый частых «ужасных» пятен все же можно избавиться, причем при помощи подручных средств.



Винные пятна

Чернильные пятна

Кофейные пятна

Кока-кола

Шоколадные пятна

Ни для кого не секрет, что красное вино отлично окрашивает ткани. Это действительно так, но все же не стоит отчаиваться, если вы пролили бокал красного на любимый ковер, однако, чтобы спасти ковер, нельзя терять ни минуты. Как можно скорее нанесите на пятно кипяток, пятно станет больше, но не пугайтесь, теперь его будет гораздо проще отмыть.Затем насыпьте на пятно большое количество поваренной соли. После чего, в равных пропорциях смешайте соду и уксус и нанесите получившуюся смесь на пятно. Когда пятно поступит через смесь, начните его промакать, не теперь а именно промакать любой тканью, которая будет постепенно забирать на себя вино. По мере необходимости споласкивайте, а также меняйте ткань. Используйте старое полотенце и регулярно споласкивайте его.Если первый способ не сработал, смешайте три части перекиси водорода с одной частью жидкости для мытья посуды. Полившейся смесью покройте пятно, а затем также промакивайте его чистой тканью.На чернильное пятно распылите средство для мытья стекол. Наиболее эффективными будут средства, в состав которых входит аммиак. Оставьте чистящее средство на чернилах примерно на минуту, а затем промокните его тряпкой. Повторяйте эту процедуру до тех пор, пока чернила не исчезнут: средство для стекол будет слегка пузыриться и словно бы втягивать в себя чернила.Средство для очистки стекол может убрать даже засохшие чернила, но времени в этом случае потребуется больше, так же как и средства.Пятна от кофе, старые и новые, можно удалить с помощью пятновыводителя для домашних животных. Этот очиститель, созданный для удаления пятен от животных на коврах, быстро удаляет кофейные пятна с ковра. Просто следуйте инструкциям на обратной стороне флакона.Пятна Кока-колы или другой газировки можно убрать при помощи соды. Насыпьте немного соды на пятно, дайте ей прореагировать, а затем впитаться, после чего промокните полотенцем. Затем снова посыпьте пятно содой и залейте уксусом. Дождитесь завершения реакции, после чего снова промокните чистым полотенцем, повторяйте до тех пор, пока пятно не исчезнет.Вместо соды также можно использовать стиральный порошок, однако чтобы не испортить цвет ковра, он должен быть без отбеливателя. Уксус в данном случае заменяем небольшим количеством воды.Потрите его небольшим количеством воды.Дайте шоколаду полностью высохнуть или даже замерзнуть при помощи кусочка льда, а затем кончиком ножа соскоблите как можно больше. Пылесос в данном случае станет отличным помощником, который соберет все самые мелки крошки.После того, как вы удалили все, что можно, возьмите стиральный порошок и теплую воду и нанесите небольшое их количество на оставшуюся часть пятна. Используйте щетку, чтобы наверняка очистить пятно, время от времени промакивая проблемное место тканью.