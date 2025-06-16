«Маленький дом мечты» из бетона, который может приобретать любые формы

Сейчас, когда фантастические формы, «умные» системы жизнеобеспечения и многофункциональность предметов мебели нельзя назвать отдаленным будущим, появляются интересные концепции, намекающие на то, что в скором времени каждый из нас сможет выбрать дом, который будет по душе и будет гармонировать с окружающим ландшафтом., и практичным, и очень привлекательным.
Концептуальный проект «Маленькие дома мечты» от Nasostudio-ai и Pedram KI-Studio.
Современные достижения в строительной индустрии максимально приблизили то самое будущее, которое лет 50 назад казалось просто фантастикой. В свете нарастающих экологических проблем разработчики стараются не только удивить нас, но сделать все, чтобы архитектурные объекты максимально соответствовали принципам устойчивости. На этой волне стало появляться очень много интересных концептов, которые может сейчас и не получится реализовать в крупном масштабе. Они обязательно вдохновят на строительство пусть не таких замысловатых жилищ, но все же каждый задумается о безопасности и функциональности своих домов.
Концепт жилища будущего из серии Small Dream House. | Фото: amazingarchitecture.com.
Одним из проектов ближайшего будущего может стать Small Dream House («Маленький дом мечты»), разработанный коллективом креативных дизайнеров из Nasostudio-ai и Pedram KI-Studio.
Циклические поверхности позволяют создавать потрясающие объекты (визуализация).
Параметрическое проектирование позволит создать незабываемые объекты (рендеринг).
Разработчики сделали упор на доступность материалов и использование уже известной технологии использования циклических поверхностей (окружности постоянного или переменного радиуса) в тонкостенных строениях, при строительстве которых используют бетон, стальные/решетчатые каркасы и специальные материалы, обладающие высокими прочностными характеристиками. Конечно же, такое строительство потребует как использование программ параметрического проектирования, так и оборудования с ЧПУ. Только они позволят с точностью до сотой доли миллиметра отливать из бетона детали разных форм и размеров, которые и составят основу конструкции самих домов, перегородок, ниш, элементов мебели, подиумов, лестниц, террас и т. д.
Из бетона можно отливать перегородки, подиумы и лестницы (концепт). | Фото: freepik.com.
По понятным причинам разработчики не говорят о том, какой состав бетона лучше использовать, чтобы жилище получилось красивым, удобным, теплым и максимально безопасным как для владельцев, так и для окружающей природы. Зато рендеринг ярко открывает широкие возможности такого рода строительства, что дает надежду даже самым большим фантазерам в плане оформления жилого пространства на то, что все возможно с появлением такого рода технологий. Замысловатые изгибы экстерьера, потрясающие элементы стен, потолков, перегородок и оснований для той же кровати или места отдыха на террасе – это все будет приобретать самые невообразимые формы, которые каждый домовладелец сам сможет определять. Для этого нужно лишь запрограммировать специальное оборудование.
Любой «Маленький домик мечты» прекрасно впишется в природный ландшафт (дизайн-проект). | Фото: deezer.com.
Имея органические формы, любая модель из серии концепта Small Dream House гармонично впишется в природный ландшафт, что немаловажно, если такого типа строения будут использовать в индустрии гостеприимства, на загородных или заповедных участках. Стоит отметить, что при небольшой толщине стен за счет самонесущей конструкции элементов циклической архитектуры строения смогут противостоять как сильным ветрам, так и мощному слою снега, что позволит устанавливать небольшие бетонные дома даже на горных вершинах. Только в этом случае придется позаботиться о более надежном обогреве убежищ.
Футуристичный и вместительный «Маленький дом мечты» (визуализация). | Фото: freepik.com.
Лаундж-зона также должна быть удобной и привлекательной (концепт).
Примечательно: Концептуальный проект моделей Small Dream House нацелен на использование экологичных и перерабатываемых материалов, чтобы после истечения срока эксплуатации они снова стали основой для будущего строительства. Каждый из объектов спроектирован так, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду, максимизируя при этом комфорт и эффективность. Уделили внимание и оптимизации небольшого пространства, и внедрению инновационных систем жизнеобеспечения. Автоматизированные системы управления освещением, отоплением и вентиляцией программируют так, чтобы минимизировать потребление воды, электричества и тепла без ущерба для удобства каждого жильца. При этом специальные датчики помогут контролировать качество воздуха и уровень влажности, создавая здоровую атмосферу внутри помещений.
«Зеленые» крыши помогут поддерживать комфортный микроклимат в доме (рендеринг). | Фото: amazingarchitecture.com.
«Маленькие домики мечты» станут идеальными отельными номерами (визуализация).
Ключевые экологические концепции играют важную роль в каждом «маленьком домике мечты». Несмотря на то, что это всего лишь концептуальный проект, разработчики предусмотрели установку фотоэлектрических панелей на обтекаемых крышах и фасадах, что является основанием для присвоения типа энергоэффективности A++. Не забыли и об озеленение крыш, террас и стен, а также о системе сбора, очистки и повторного использования дождевой воды. Чтобы экономить природные ископаемые и энергоресурсы, авторы проекта предлагают использовать тепловые насосы, что еще больше улучшает экологический баланс и снижает негативное воздействие на природу.
Окна необычной формы станут основным украшением маленьких домов (проект). | Фото: balicasa-properties.com.
Каждый дом будет не только убежищем для своих жильцов, они спроектированы так, чтобы одновременно быть и красивым, и функциональным, с тщательно продуманной каждой деталью. От выключателей ручной работы, которые добавляют нотку вечной красоты в каждую комнату, до устойчивых строительных материалов, обеспечивающих долговечность и прочность. Не менее оригинальным дополнением станут и безрамные окна нестандартных форм и размеров, которые в наше время являются еще большой роскошью и доступны не всем. В скором же будущем с изготовлением любых архитектурных элементов, включая масштабные стеклянные панели, окна и двери биоаморфных форм проблем не должно возникать.
Новые технологии упростят обустройство бассейнов (рендеринг).
Small Dream House могут быть разных размеров и форм (концепт).
В заключение стоит отметить, что концепт Small Dream House запросто может стать символом гармонии между человеком, технологиями и природой, прокладывая путь к будущему, где устойчивость и комфорт идут рука об руку. Потрясающие объекты, которые каждый уж точно «примерил на себя» лучше любой пропаганды мотивируют к принятию экологически ответственных решений.
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