«Маленький дом мечты» из бетона, который может приобретать любые формы

Концептуальный проект «Маленькие дома мечты» от Nasostudio-ai и Pedram KI-Studio.

Концепт жилища будущего из серии Small Dream House. | Фото: amazingarchitecture.com.

Циклические поверхности позволяют создавать потрясающие объекты (визуализация).

Параметрическое проектирование позволит создать незабываемые объекты (рендеринг).

Из бетона можно отливать перегородки, подиумы и лестницы (концепт). | Фото: freepik.com.

Любой «Маленький домик мечты» прекрасно впишется в природный ландшафт (дизайн-проект). | Фото: deezer.com.

Футуристичный и вместительный «Маленький дом мечты» (визуализация). | Фото: freepik.com.

Лаундж-зона также должна быть удобной и привлекательной (концепт).

«Зеленые» крыши помогут поддерживать комфортный микроклимат в доме (рендеринг). | Фото: amazingarchitecture.com.

«Маленькие домики мечты» станут идеальными отельными номерами (визуализация).

Окна необычной формы станут основным украшением маленьких домов (проект). | Фото: balicasa-properties.com.

Новые технологии упростят обустройство бассейнов (рендеринг).

Small Dream House могут быть разных размеров и форм (концепт).