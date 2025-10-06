Красота животных в графите

Художник-самоучка из Великобритании Clive Meredith рисует исключительно графитом. С трудом верится, что такие фотореалистичные работы можно сделать карандашом. Затрачивая до 100 часов на каждое произведение, талантливый художник стремится не упустить тончайшие детали.
Сова:
Суматранский тигр:
Зебра:
Буйвол: Тигрица: Жирафы: Бегемот: Черный лабрадор: Балобан — хищная птица семейства соколиных: Зебра и жеребенок: Африканский слон: Белка: Барсук: Царь зверей: Гепард: Слон: Сибирская тигрица: Заяц — русак: Молодой крокодил: Лиса с детенышем: Бенгальский тигр: Барашки: Гиеновые собаки: Красная белка: Белый тигр: Лиса: Куропатка: Орел: Сервал: Гепард: Дальневосточный леопард: Лев: Серые гуси: Тигренок:
