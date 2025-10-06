С нами не соску...
Красота животных в графите



Художник-самоучка из Великобритании Clive Meredith рисует исключительно графитом. С трудом верится, что такие фотореалистичные работы можно сделать карандашом. Затрачивая до 100 часов на каждое произведение, талантливый художник стремится не упустить тончайшие детали. Красота животных в графите

Сова:

Красота животных в графите Суматранский тигр: Красота животных в графите

Зебра:

Красота животных в графите

Буйвол: Красота животных в графите Тигрица: Красота животных в графитеЖирафы: Красота животных в графите Бегемот: Красота животных в графите Черный лабрадор: Красота животных в графите Балобан — хищная птица семейства соколиных: Красота животных в графите Зебра и жеребенок: Красота животных в графите Африканский слон: Красота животных в графите Белка: Красота животных в графите Барсук: Красота животных в графите Царь зверей: Красота животных в графите Гепард: Красота животных в графите Слон: Красота животных в графите Сибирская тигрица: Красота животных в графите Заяц — русак: Красота животных в графите Молодой крокодил: Красота животных в графите Лиса с детенышем: Красота животных в графите Бенгальский тигр: Красота животных в графите Барашки: Красота животных в графите Гиеновые собаки: Красота животных в графите Красная белка: Красота животных в графите Белый тигр: Красота животных в графите Лиса: Красота животных в графите Куропатка: Красота животных в графите Орел: Красота животных в графите Сервал: Красота животных в графите Гепард: Красота животных в графите Дальневосточный леопард: Красота животных в графите Лев: Красота животных в графите Серые гуси: Красота животных в графите Тигренок: Красота животных в графите


источник

clive meredith
