ПЯТЬ БЕЗУМНЫХ ФАКТОВ, которые можно объяснить только перемещением во времени

Люди всегда мечтали о путешествиях во времени. Срок жизни человека, увы, недолог — по сравнению с общей продолжительностью существования человечества. Прошлое и будущее непроницаемы для нас, пока не изобретена машина времени.



Стоп. А может… Её уже изобрели? А нам — не сказали! И перемещаются эти таинственные изобретатели вперёд-назад по времени как по автостраде, периодически оставляя то тут, то там улики и следы… Сказка, скажете? А как же тогда объяснить таинственные находки из нашего списка?

В 2008 году археологи открыли 400-летнюю китайскую гробницу династии Мин и обнаружили в ней… кольцо с циферблатом спереди. Самое поразительное, что с обратной стороны кольца была надпись на английском Swiss. Swiss Made ― сравнительно современная пометка на товарах, которая означает «Сделано в Швейцарии».При внимательном просмотре фильма Чарли Чаплина «Цирк» можно заметить женщину, которая входит в кадр, держа маленькое устройство у своего уха. Кажется, будто это мобильный телефон, но фильм снимали в 1928 году! Возможно, женщина держала в руках какое-то другое устройство, например, слуховой аппарат. Но почему она тогда смеется и с кем-то говорит, если рядом никого нет?На фотографии, датируемой 1941 годом, запечатлен момент открытия Золотого моста в Канаде. И тут тоже разглядели путешественника во времени. От остальных обывателей, которых можно увидеть на фотографии, его отличала толстовка, футболка, солнцезащитные очки — всё не соответствовало тому стилю одежды, которую носили в то время. Кроме того, у незнакомца разглядели современную портативную камеру, которой точно не могло быть в сороковых годах прошлого века.В 1876 году Рудольф Фентц пропал без вести. А 1950-м внимание полицейского на пересечении улиц недалеко от Таймс-Сквер в Нью-Йорке привлёк мужчина на середине перекрестка. Полицейский подошел к нему, чтобы предложить помощь, но в этот момент сигнал светофора изменился и движение на перекрестке возобновилось. Испугавшись, мужчина направился к тротуару в направлении приближающихся автомобилей и в суматохе был сбит насмерть проезжающим такси.Умерший был одет в старомодный костюм 19-го века. Высокий цилиндр, толстое с вырезом пальто, клетчатые брюки и обувь на пуговицах. В ходе последующего расследования, полиция также обнаружила, что в его карманах находились несколько любопытных вещей: старые монеты и банкноты (ни одна из них не была выпущена позже 1876 года, а бумага была почти в отличном состоянии), письмо, отправленное из Филадельфии в июне 1876 года; монета из латуни номиналом 5 центов, и горстью визитных карточек человека по имени Рудольф Фентц, предположительно принадлежавшая покойному.Рассматривая фотографии в старой книге, одна семейная пара обратила внимание на молодого человека, запечатленного в 1917 году в непривычной для того времени одежде, без шляпы и с растрепанными волосами. Как он туда попал, этот модник?..