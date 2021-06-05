Как в России появилась знаменитая цирковая династия Дуровых

Уже больше 150 лет существует эта цирковая династия. Дедушка Дуров – ее легендарный основатель, остался в памяти людей как человек, первым отказавшийся от хлыста и палки при дрессировке животных и впервые превративший цирк из развлечения для взрослых в детский праздник. Кроме умения воспитывать братьев наших меньших, Дуровы умели общаться и с зазнавшимися чиновниками, о них ходили легенды. Эта династия подарила нашей стране одиннадцать прекрасных артистов цирка, каждый из которых был настоящей звездой.
О корнях Дуровых также ходит немало слухов. Один из самых распространенных, который не отрицают современные продолжатели династии, заключается в том, что девица-кавалерист Надежда Андреевна Дурова, герой войны 1812 года, о которой снят фильм «Гусарская баллада», тоже имеет отношение к этой семье. Первое упоминание о Дуровых в российских родословных книгах относится к XVI веку. Среди них были постельничие, стрелецкие полковники, воеводы, восемь ствольников Петра Великого. Однако рассказ об основателе династии Владимире Леонидовиче всегда начинают с его бегства из дома вместе с братом Анатолием. Учившиеся в Кадетском корпусе мальчишки набедокурили – один из них вошел на урок закона божьего вверх ногами, и, испугавшись наказания, удрали на улицу. Голодные скитания привели братьев в цирковой балаган. Так случай определили судьбу не только Владимира и Анатолия, но и их многочисленных потомков на несколько поколений вперед.
Один из основателей династии Дуровых Владимир Леонидович
Братья Дуровы прошли в цирке Ринальдо весь «карьерный путь»: начинали расклейщиками афиш, были униформистами, ассистентами. Потом и сами вышли на манеж, выступали как акробаты, шпагоглотатели, фокусники, клоуны. Анатолий остался работать в этом жанре, «изюминкой» в его выступлениях стала резкая сатира. В жизни он, кстати, тоже никогда не скрывал своего отношения к властям. Сохранился исторический анекдот о том, как Анатолий в буфете одесского цирка встретился с генерал-губернатором. Все при виде начальства встали, кроме Дурова:
- Почему вы сидите?
- А вы кто такой?
- Я генерал-губернатор Зеленый.
- Когда созреете, тогда и встану.
Разумеется, тот озверел и премьеру в цирке запретил. Кроме того, выгнал Дурова из города. Циркач уехал из Одессы, но на прощание устроил-таки выступление – приехал на вокзал верхом на свинье, выкрашенной зеленой краской.
Анатолий Леонидович Дуров на гастролях в Токио
В отличие от брата, Владимир таких ярких эскапад не устраивал. Он посвятил все свое время дрессировке. Артист несколько раз ездил за границу, покупал там редких животных, знакомился с выступлениями самых известных мировых знаменитостей. Впоследствии обратился и к науке, ставил опыты в области зоопсихологии. Мечтой Владимира Леонидовича Дурова было построить собственный дом для зверей, поселить их там в наиболее подходящих для каждого условиях, наблюдать, лечить, учить и показывать их искусство. В 1912 году, наконец эта мечта начала осуществляться. В Москве, на улице Старая Божедомка, он купил просторный дом с конюшней и садом и открыл «Уголок Дурова». Такого заведения никогда не было нигде в мире. Кроме театра зверей «Крошка», где зрители могли посмотреть на выступления дрессированных животных, здесь располагались и обширный естественнонаучный музей, и настоящая научная лаборатория. Посетителям показывали приемы дрессуры и читали лекции о психологии животных. Кстати, это здание «Театра Крошка» до сих пор используется как малая сцена театра Дуровых.
Старое здание «Театр Крошка» на Божедомке
После смерти основателя династии театр зверей остался в руках его семьи. Сначала руководство взяла на себя жена Анна Игнатьевна, затем – дочь Анна Владимировна Дурова-Садовская. Затем «Страной чудес дедушки Дурова» руководила правнучка Владимира Леонидовича - Наталия Юрьевна Дурова, на ее долю пришлась перестройка и «лихие 90-е». в 2007 году руководство Театра на себя взял правнук Владимира Леонидовича, Народный Артист России Юрий Юрьевич Дуров. Сегодня «Страна чудес дедушки Дурова» признана национальной ценностью. Это не только театр дрессированных животных, но и воспитательный центр.
Выступление артистов театра Дурова
Юрий Юрьевич Дуров так рассказывает о своем цирковом детстве:
«Я с самого раннего детства осознавал ответственность перед фамилией и мечтал выйти на манеж. Хотя первый раз я там оказался случайно. Мы выступали с новогодней сказкой, по сюжету которой злые силы превращали большого артиста Дурова в маленького. Понятно, что этого маленького Дурова пришлось играть мне. Находился я на манеже несколько минут, стоял, плакал, потом появлялся добрый волшебник и превращал меня обратно в Дурова-большого. Вскоре папа предложил мне ассистировать ему на манеже и дальше. Я подавал ему мячики в номере с морским львом и даже дирижировал слоновьим джаз-оркестром.»
Юрий Юрьевич Дуров рядом с афишей своего знаменитого прадеда
Наверное, Дуровым известен секрет, как воспитывать своих детей, чтобы природа на них «не отдохнула». Сегодня уже новое поколение Дуровых – дочь Юрия Юрьевича Наталья, также, как и три поколения ее предков, работает дрессировщиком в семейном театре. Она не сразу приняла свое призвание, сначала хотела получить другую профессию, но позднее гены все-таки взяли свое, и девушка вернулась на арену. В работе она, конечно, руководствуется главным девизом своего знаменитого пра-прадедушки: «Жестокость унижает, только доброта может быть прекрасна».
Выступление артистов театра Дурова
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