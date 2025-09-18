С нами не соску...
11 бытовых предметов, у которых есть неожиданное применение

Большая часть старшего поколения все еще помнит лайфхаки, с помощью которых обретали вторую жизнь старые или просто ненужные вещи. Использовать бытовые предметы не по прямому назначению — признак не только экономного, но и смекалистого человека. Речь не идет о каких-то простейших трансформациях (сделать из стакана подставку для карандашей может каждый) — нет, сегодня мы расскажем вам кое-что поинтереснее.

После этой статьи вы подумаете дважды, стоит ли покупать кока-колу, выбрасывать старую зубную пасту и ходить небритым, если кончилась пена для бритья.

11 бытовых предметов, у которых есть неожиданное применение

Жидкость для снятия лака легко удаляет случайно попавшую на любую поверхность краску для волос. Просто налейте ее на ватный диск и аккуратно сотрите пятно.

11 бытовых предметов, у которых есть неожиданное применение

Зубная паста может избавить вас от легкого воспаления на коже.

11 бытовых предметов, у которых есть неожиданное применение

Клипсами для бумаги можно делать вообще все — от держателя проводов, до крепления зубной щетки в душе.

11 бытовых предметов, у которых есть неожиданное применение

Щипцы для колки орехов прекрасно справляются со скорлупой краба: в следующий раз обязательно прихватите их с собой в ресторан. Заодно и развлечетесь.

11 бытовых предметов, у которых есть неожиданное применение

Перекись водорода — прекрасное дезинфицирующее порезы средство. Им же можно стереть пятно крови с одежды.

11 бытовых предметов, у которых есть неожиданное применение

Вот эту штуку можно использовать не только для хранения обуви: сюда прекрасно помещаются как кухонные принадлежности, так и аксессуары для ванной.

11 бытовых предметов, у которых есть неожиданное применение

Кока-кола отлично утоляет жажду — а заодно и удаляет ржавчину.

11 бытовых предметов, у которых есть неожиданное применение

Кончилась пена для бритья? Не беда, попробуйте использовать кондиционер для волос — он отлично подходит.

11 бытовых предметов, у которых есть неожиданное применение

Китайские палочки — чудесный способ переворачивать готовящуюся на сковороде еду. Заодно убережете тефлоновое покрытие от царапин, которые оставляют обычно железные предметы.

11 бытовых предметов, у которых есть неожиданное применение

Газеты с легкостью выдерживают конкуренцию с любыми тряпками для очистки окон.
Бесплатная уборка, я иду!

11 бытовых предметов, у которых есть неожиданное применение

Чайный пакетик спасет вашу обувь от неприятного запаха. Просто оставьте его на ночь в ботинках — за это время чайный лист все впитает.

