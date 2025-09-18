11 бытовых предметов, у которых есть неожиданное применение

Большая часть старшего поколения все еще помнит лайфхаки, с помощью которых обретали вторую жизнь старые или просто ненужные вещи. Использовать бытовые предметы не по прямому назначению — признак не только экономного, но и смекалистого человека. Речь не идет о каких-то простейших трансформациях (сделать из стакана подставку для карандашей может каждый) — нет, сегодня мы расскажем вам кое-что поинтереснее.
Жидкость для снятия лака легко удаляет случайно попавшую на любую поверхность краску для волос. Просто налейте ее на ватный диск и аккуратно сотрите пятно.
Зубная паста может избавить вас от легкого воспаления на коже.
Клипсами для бумаги можно делать вообще все — от держателя проводов, до крепления зубной щетки в душе.
Щипцы для колки орехов прекрасно справляются со скорлупой краба: в следующий раз обязательно прихватите их с собой в ресторан. Заодно и развлечетесь.
Перекись водорода — прекрасное дезинфицирующее порезы средство. Им же можно стереть пятно крови с одежды.
Вот эту штуку можно использовать не только для хранения обуви: сюда прекрасно помещаются как кухонные принадлежности, так и аксессуары для ванной.
Кока-кола отлично утоляет жажду — а заодно и удаляет ржавчину.
Кончилась пена для бритья? Не беда, попробуйте использовать кондиционер для волос — он отлично подходит.
Китайские палочки — чудесный способ переворачивать готовящуюся на сковороде еду. Заодно убережете тефлоновое покрытие от царапин, которые оставляют обычно железные предметы.
Газеты с легкостью выдерживают конкуренцию с любыми тряпками для очистки окон., я иду!
Чайный пакетик спасет вашу обувь от неприятного запаха. Просто оставьте его на ночь в ботинках — за это время чайный лист все впитает.
