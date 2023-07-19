15 малоизвестных фактов о беконе, которые понравятся даже вегетарианцам

Бекон, бекончик, беконушка...
Бекон - вкусный мясной продукт, у которого целая армия поклонников по всему миру. Но даже настоящие ценители этого продукта не подозревают о забавных фактах об этом продукте. В этом обзоре всё самое интересное и неожиданное о беконе.
1. Старейший мясной продукт
Один из старейших мясных продуктов.
Бекон - один из старейших обработанных мясных продуктов. Китайцы первыми приготовили соленую свиную грудинку более 3000 лет назад.
2. «Petaso»
Раньше его называли «petaso».
«Когда ты в Риме, делай, как римляне». Бекон у римлян состоял из отварного соленого лопатки свиньи с инжиром, которая затем поджаривалась и приправлялась соусом из перца. Римляне называли это блюдо «петасо».
3. bak -> bakko -> bacoun
Слово «бекон» первоначально относилось к спине свиньи.
Слово «бекон» происходит от германского корня «bak», которым обозначали заднюю часть спины из вырезки свиньи. Старогерманское «bakko» позже стало французским словом «bacco», которое затем англичане адаптировали для слова «bacoun», обозначающим любое свиное блюдо.
4. Фабрика «Wiltshire Cure»
Первая фабрика по производству бекона открылась в 1770 году.
Бекон изначально делался фермерами и мясниками для местных общин. Но в XVIII веке человек по имени Джон Харрис открыл первый завод по переработке бекона. Г-н Харрис разработал специальную методику засаливания, называемую «Wiltshire Cure», которая используется до сих пор.
5. American Fat Salvage Committee
Глицерин из бекона использовался при производстве взрывчатки.
Во время Второй мировой войны правительство США призвало граждан пожертвовать «лишний» бекон армии. Для этого был создан целый комитет American Fat Salvage Committee. Жир и сало использовались для производства глицерина, который, в свою очередь, использовался для изготовления бомб.
6. «9 заповедей бекона»
Объединенная церковь Бекона.
Тем, кто боготворит бекон, интересно будет узнать, что есть Объединенная церковь Бекона. Основанная в американском Лас-Вегасе, официально санкционированная церковь насчитывает около 13 000 членов. Они даже проводят свадебные церемонии, собирают деньги на благотворительность и имеют свои собственные «9 заповедей бекона».
7. «Camp Bacon»
«Лагерь бекона» в Анн-Арборе/Мичиган.
Возможно, религия бекона звучит немного странновато. Тогда почему бы не посетить лагерь бекона. Каждый год в Анн-Арборе (штат Мичиган) открывается «Лагерь бекона», который предлагает посетителям широкий спектр мероприятий, связанных с беконом (лекции, кулинарные курсы и, конечно же, дегустацию).
8. Приложение «Wake Up & Smell the Bacon»
Пахучий будильник.
Некоторые хотели бы просыпаться от волнующего запаха бекона на сковородке. Оказывается, для этого есть специальное устройство от бренда Oscar Mayer. Оно крепится к iPhone в разъем для наушников и с утра после срабатывания будильника начинает испускать запах жареного бекона.
Взаимодействует аксессуар со смартфоном посредством специального приложения «Wake Up & Smell the Bacon». К сожалению, было сделано очень ограниченное количество устройств. Кроме того, подобные гаджеты никогда не поступали в свободную продажу.
9. Приложение «Sizzl»
Приложение для знакомств?
Продолжая тему приложений и бекона, Oscar Mayer также выпустил приложение под названием «Sizzl», которое помогает «истинным любителям бекона ... находить друг друга и потенциально встречаться со своими единомышленниками по жизни и по бекону». «Sizzl» похож на другие мобильные приложения для знакомств, и обращается к профилю Facebook, чтобы получить информацию.
10. Беконозависимость
Бекон вызывает привыкание.
Много кто не может представить свое утро без яичницы и пары плосок жареного хрустящего бекона. Оказывается, тому есть вполне научное объяснение. Ученые обнаружили, что некоторые пищевые продукты вызывают ничуть не меньшее привыкание, чем героин и кокаин. Несложно догадаться, что к их числу относится бекон.
11. Одеколон «bacōn»
Беконовый одеколон.
Ах, этот волнующий аромат, распространяющийся от шипящего мяса на сковородке. Оказывается, подобный аромат можно «захватить с собой» и в повседневную жизнь. Для этого есть специальный одеколон с запахом бекона - «bacōn» от Fargginay.
12. Чревоугодие, победившее похоть
Бекон победил секса.
В национальном опросе Maple Leaf за 2010 год четыре из десяти (43%) канадцев выбрали бекон, когда их попросили выбрать между беконом и сексом. Респонденты из Британской Колумбии, казалось, особенно любили это лакомство, поскольку пять из десяти (50%) готовы отказаться от постельных утех ради бекона.
13. Антоний Великий
У бекона есть святой покровитель.
Да, все верно - у бекона есть свой покровитель, и это святой Антоний Великий. Технически святой Антоний является покровителем свиней и других животных. Он также является святым мясников, эпилептиков, людей с ампутацией, кровельщиков, могильщиков, отшельников и т. д.
14. «Мясо вегетарианцев»
Бекон - это еда для вегетарианцев.
Некоторые называют бекон «мясом для вегетарианцев». Соблазнительность бекона настолько сильна, что его зачастую употребляют даже люди, которые вообще не употребляют мясо. Ученые изучили этот феномен и пришли к выводу, что «бекон является прекрасным примером стимулирования мозга».
15. Первый на Луне
Первой едой на Луне был бекон.
Естественно, не только он, астронавты также употребляли персики, сахарное печенье, ананасово-грейпфрутовый напиток и кофе. Приоритет очевиден.
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