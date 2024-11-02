Лабораторные крысы на двух ногах или жестокие эксперименты над людьми, за которые никто не понес нак

Наверняка, каждый школьник знает об ужасных и жестоких экспериментах, которые проводили над людьми нацистские ученые и врачи, напрочь забывшие клятву Гиппократа, во времена Второй мировой войны. Услышав о кошмарных экспериментах на живых двуногих подопытных, более продвинутые любители истории непременно вспомнят о зверствах японцев из Отряда 731, для которых пленники были не более чем обычными «бревнами».
Однако, если и тех и других открыто осудили и назвали военными преступниками, то истории известны случаи других совершенно бесчеловечных, но совершенно законных экспериментов над людьми, «авторы» которых так никогда и не понесли ответственность за свои действия.
Дурная кровь
Один из наиболее печально известных экспериментов над людьми в истории США длился целых сорок лет в период с 1932 по 1972 год на территории штата Алабама. Эксперимент вошел в историю под названием «Исследование нелеченого сифилиса на мужчинах негроидной расы в Таскиги», и к участию в нем обманом было привлечено около 400 человек, которых в прямом смысле слова обрекли на смерть ради науки.
Все участники исследования были отобраны из числа малоимущего и необразованного чернокожего населения штата Алабама. Экспериментаторы проверяли местных афроамериканцев на сифилис, однако, в случае положительного результата вместо того, чтобы поставить диагноз и начать лечение, больным объявляли, что у них просто «дурная кровь». Таким пациентам с «дурной кровью» заодно предложили «бесплатное лечение, питание, ночлег и оплату похоронных расходов в случае смерти», если они согласятся жить при клинике и регулярно сдавать нужные анализы. К концу сорокалетнего эксперимента только 74 из завербованных 399 подопытных остались в живых. Многие скончались непосредственно от сифилиса, еще больше – от связанных осложнений, пятьдесят подопытных заразили сифилисом своих жен, а еще 19 передали сифилис своим детям.
Гейропа в Африке не пройдет
В 1970-х и 1980-х годах военные врачи в Южной Африке решили «укрепить моральные скрепы» и объявить войну разврату и содомии весьма нестандартным способом. В случае, если старшим армейским чинам становился известно, что в ряды доблестной Южноафриканской армии затесались коварные гомосексуалисты (преимущественно в этом грешке обвиняли белых молодых мужчин в возрасте от 16 до 24 лет), то «развратников» незамедлительно отправляли на перевоспитание в закрытые военные госпитали.
Армейские врачи и психиатры лечили подопытных солдат электрошоком, так называемой «шоковой психотерапией», инъекциями гормонов и экспериментальными психотропными препаратами. Если все это не помогало «исцелить страждущего», молодых людей в принудительном порядке отправляли на химическую кастрацию или операцию по смене пола.
Что самое интересное, доктор Обри Левин, который собственноручно физически и морально искалечил десятки молодых людей, не только полностью ушел от ответственности, но и сделал неплохую карьеру, и сегодня возглавляет факультет судебной психиатрии в одном из крупных медицинских ВУЗов Канады.
Самая гуманная страна в мире
О том, насколько высоко права человека ценятся и ценились в самой гуманной стране на свете с гордым и прекрасным названием Северная Корея, сегодня, наверняка, известно каждому, кто хотя бы изредка открывает газеты.
Одна из бывших заключенных северокорейской тюрьмы, которой удалось бежать на свободу, поведала миру о совершенно бессмысленных и жутких экспериментах, которые проводились в застенках тамошних тюремных лагерей. В частности, преследуя только им одним известные цели, тюремные врачи под угрозой убийства членов семьи вынудили 50 женщин съесть отравленные капустные листья, невзирая на крики боли своих сокамерниц. Спустя 20 минут мучительных болей, рвоты кровью и ректального кровотечения, все «участницы» эксперимента в страшных муках скончались.
Еще одну жуткую тюремную историю поведал бывший начальник службы безопасности тюремного лагеря 22 по имени Квон Хек, который рассказал, как в корейских тюрьмах на заключенных тестировали удушающие и отравляющие боевые газы, а также проводили изощренные эксперименты с кровью.
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