11 преимуществ черного чая, о которых не догадываются даже гурманы

Черный чай.
Большинство любит начинать свой день с чашечки чая. Что касается того, какой чай выбрать (травяной, зеленый или черный), каждый решает для себя сам, да и к рекомендациям врачей стоит прислушаться. Но, как показали исследования, для большинства людей ежедневная чашка или две черного чая идут только на пользу.
Как зеленый, так и черный чай изготавливаются из листьев с куста Camellia Sinesis (чайный куст или камелия китайская). Отличие состоит в методах обработки листа. Листья черного чая дополнительно ферментируются перед окончательным высушиванием. Если употреблять чёрный чай правильно - без добавления молока или сахара - то можно получить множество преимуществ для собственного здоровья.
1. Здоровье полости рта
Польза черного чая: здоровье полости рта.
Исследования, финансируемые Tea Trade Health Research Association, показали, что черный чай уменьшает образование налета, а также ограничивает рост бактерий, разрушающих зубы. Полифенолы, обнаруженные в черном чае, убивают и предотвращают размножение бактерий, вызывающих кариес, а также препятствуют росту бактериальных ферментов, которые образуют липкий материал, связывающий налет с зубами.
2. Здоровье сердца
Польза черного чая: здоровье сердца.
Как установили исследователи из Arab L. et al., чай благотворно сказывается на здоровье сердца. Независимо от страны происхождения, люди, употребляющие 3 или более чашек чая в день, имеют на 21% меньший риск развития инсульта, чем люди, которые употребляют меньше 1 чашки зеленого или черного чая в день.
3. Блокировка повреждений ДНК
Польза черного чая: блокировка повреждений ДНК.
Черный чай содержит полифенолы, которые также являются антиоксидантами, помогающими блокировать повреждения ДНК, связанные с табаком, алкоголем или другими токсичными химикатами. Эти антиоксиданты отличаются от тех, которые находятся в фруктах и овощах, и поэтому если сделать их регулярной частью рациона, то они могут обеспечить дополнительные преимущества для здорового образа жизни.
4. Профилактика рака
Польза черного чая: профилактика рака.
Хотя для уверенности в этом утверждении требуется гораздо больше исследований, некоторые исследования за эти годы заявили, что антиоксиданты, такие как полифенол и катехины, содержащиеся в чае, могут помочь предотвратить некоторые виды рака. Было высказано предположение, что женщины, которые регулярно пьют черный чай, меньше подвержены риску развития рака яичников, чем остальные.
5. Здоровье костей
Польза черного чая: здоровье костей.
Также было высказано предположение, что у людей, пьющих чай, более сильные кости и более низкая вероятность развития артрита. Причиной этого являются фитохимикаты, обнаруженные в чае.
6. Снижение риска развития диабета
Польза черного чая: снижение риска развития диабета.
Среди пожилых людей, живущих на средиземноморских островах, было проведено исследование. Обнаружилось, что у людей, употребляющих черный чай в течение длительного времени в умеренных дозах (т.е. 1-2 чашки в день), на 70% реже развивался диабет 2 типа.
7. Снятие стресса
Польза черного чая: снятие стресса.
Все хорошо знают об успокаивающих и расслабляющих свойствах черного чая. Мало того, что это помогает снять напряжение после утомительного дня, исследования показывают, что аминокислота L-теанин, найденная в черном чае, может помочь лучше расслабиться и сконцентрироваться. Было также показано, что черный чай при его регулярном употреблении в умеренных количествах снижает уровень кортизола (гормона стресса).
8. Улучшение иммунной системы
Польза черного чая: улучшение иммунной системы.
Черный чай содержит алкиламиновые антигены, которые помогают активизировать иммунные реакции. Кроме того, он также содержит танины, которые обладают способностью бороться с вирусами и, следовательно, защищают человека от гриппа, расстройства желудка и других распространенных в повседневной жизни вирусов.
9. Здоровье пищеварительного тракта
Польза черного чая: здоровье пищеварительного тракта.
Помимо улучшения иммунной системы, танины также оказывают терапевтическое воздействие при желудочных и кишечных заболеваниях. Также они помогают ускорить обмен веществ.
10. Заряд энергии
Польза черного чая: заряд энергии.
В отличие от других напитков с относительно высоким содержанием кофеина, его относительно низкое количество в чае помогает улучшить приток крови к мозгу без чрезмерной нагрузки на сердце. Черный чай также стимулирует обмен веществ, дыхательную систему, сердце и почки.
11. Фактор счастья
Польза черного чая: фактор счастья.
Если чашка любимого чая заставляет улыбнуться, то как это может быть вредным.
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