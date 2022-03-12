Тайны Древнего Египта: Действительно ли могущественный Тутанхамон отомстил учёным

Саркофаг Тутанхамона./ Фото: egypttoday.com
После трех месяцев подготовки, в феврале 1923 года, отряд археологов под предводительством Горварда Картера вошел в гробницу, где покоился Тутанхомон. Это было единственным нетронутым мародерами местом захоронения властителя Древнего Египта. Но уже в том же году, в апреле, спонсор исследования лорд Карнарвон, который также входил в отряд группы археологов, скончался в отеле Каира. По официальной версии, смерть наступила из-за пневмонии, но в народе ходили предположения куда страшнее.
Чем дальше, тем страшнее
План гробницы Тутанхамона./ Фото: www.infox.sg
Картер занимался практическим исследованием Долины Царей на протяжении семи лет, но до этого момента результатами он находил только разграбленные усыпальницы египетских властителей. По удивительному стечению обстоятельств, находка усыпальницы Тутанхамона пришлась на момент, когда меценат размышлял о прекращении финансирования бесполезной экспедиции.
Исследователи осторожно вскрыла вход к гробнице и извлекли сокровища, в числе которых находились и золоченые саркофаги. В одном из них была обнаружена мумия с маской из золота. Немногим позже, в газетах стали публиковаться истории о загадочных происшествиях, которые связывали с этой находкой.
Пелена мумии./ Фото: mt.eg.ru
Первой в прессе появилась история о гибели канарейки Картера — питомца съела кобра, которая, как известно, признается знамением власти фараонов. После этого появились слухи о том, собака Карнарвона, которая проживала в его родовом поместье, скоротечно и неожиданно умерла. Но после кончины самого лорда сомнений в реалистичности проклятия гробниц не осталось. После ряда скоропостижных смертей других участников экспедиции, газеты запестрели предупреждениями о том, что каждый, кто побеспокоит своим присутствием усопших фараонов, примет на себя жестокую кару.
Один за одним
Изучение мумии Тутанхамона./ Фото: tvguide.co.uk
Спустя месяц после отхода Карнарвона в мир иной, почил и его богатый друг Джордж Гулд, который также побывал в злосчастной гробнице. Несмотря на то, что Гулд еще до приезда в Египет мучился от сильной пневмонии, журналисты все-равно связали его смерть с проклятием пирамид. Еще через пару месяцев во время сильной ссоры с женой своей супругой был застрелен принц Али. Член египетской королевской семьи присутствовал при вскрытии гробницы.
В кругах коллекционеров древности началась паника. Начились массовые передачи личных собраний во владение музеев. Миллионеры опасались, что и до них доберутся проклятия усопших фараонов. Даже Муссолини на всякий случай решил избавиться от находящейся в его резиденции египетской мумии.
Попытки найти причину
Ракурсы маски Тутанхамона./ Фото: www.infox.sg
Как только вечному покою предавался очередной участник экспедиции, интерес к мести фараонов только возрастал. Автор произведения о Шерлоке Холмсе — Артур Конан Доил — осветил свое предположение о причинах происходящего. По его мнению, жрецы тех времен поселили в усыпальницах духов, которым наказали любыми силами оберегать покой почивших властителей.
Учёные тоже не отставали, но давали более приземленное объяснение, списывая смерти на микроорганизмы, находящиеся в гробницах. Якобы те вызывали у людей болезни, перед которыми иммунитет современного человека бессилен. И, возможно, эту версию охотно бы приняли, если бы не большое количество смертей по причине несчастных случаев.
Здоровый скептицизм
В музее./ Фото: egypttoday.com
Также оставался открытым вопрос, почему не заразились те, кто участвовал и находился рядом при снятии печатей с гробницы. Скептики пытались вразумить сторонников мистики, напоминая им о том, что многие из почивших участников экспедиции были далеко не молоды.
Средний возраст исследователей был около 70 лет. Сам руководитель экспедиции — Горвард Картер — реалистичность проклятия фараонов не признавал, и счастливо дожил до 1939 года. Но это не стало помехой для рождения все новых мифов.
Тиражирование страшилок
Изучение мумии Тутанхамона прдолжается./ Фото: tvguide.co.uk
Заядлым сочинителем баек был Артур Вейгал, корреспондент Daily Mail. Публикация страшилок и до этого была его «хлебом», но после кончины Карнарвона муссирование темы проклятий древности только усилилась. Этим он накрутил огромный тираж для своей газеты, порождая ажиотаж среди читателей, которых мистика интересовала куда больше, нежели исторические находки ученых.
После этой истории археологами было обнаружено большое количество гробниц, которые ничем не уступали захоронению Тутанхамона и были такими же захватывающими, однако никого из множества участников раскопок страшная кара не настигла. Тем не менее это не мешает и в наше время существовать мифу о том, что в пирамидах живет ужас.
БОНУС
Маска Тутанхамона./ Фото: mt.eg.ru
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