7 самых крупных краж драгоценностей за 20 лет

Ювелирные украшения почти всегда обращают на себя внимание не только ценителей драгоценностей, но и самых обычных преступников. Для них на первом месте обычно стоит не красота, а стоимость. Чем она выше, тем больше шансов быстро получить свою финансовую выгоду. Казалось бы, самые известные украшения, имеющие, ко всему прочему, и историческую ценность, сбыть с рук не так просто. Но их не только скупают, но ещё и крадут «на заказ». Некоторые коллекционеры готовы отдать за них всё своё состояние.
Антверпенские бриллианты
Всемирный алмазный центр Антверпена. / Фото: www.rough-polished.com
Бельгийский город Антверпен считается мировым центром по обработке и торговле бриллиантами, а потому априори является местом, крайне привлекательным не только для промышленников и ювелиров, но и для разного рода мошенников и грабителей. Здесь же расположился Всемирный алмазный центр с высокотехнологичными офисами и продвинутой, как казалось, системой безопасности. Но ни детекторы тепла, ни сейсмический сенсор и радар не смогли защитить коллекцию алмазов. Преступники на протяжении года готовились к эпохальному ограблению.
Леонардо Нотарбартоло. / Фото: www.sickchirpse.com
Под руководством туринского ювелира Леонардо Нотарбартоло был разработан невероятный план. Была создана фирма, которая арендовала офис в алмазном центре, где группа злоумышленников не покладая рук создавала себе положительную репутацию. Заключались договора, бойко шла торговля. А параллельно был сделан универсальный ключ, подходящий ко всем без исключения дверям центра. 15 февраля 2003 года сотрудники липовой, по сути, фирмы проникли в хранилище и вынесли оттуда две трети всех алмазов и драгоценностей на общую сумму в 107 миллионов долларов. Преступников вскоре поймали. Помимо Леонардо Нотарбартоло, в группу входили ещё четыре человека, все они понесли наказание.
Ювелирные украшения Leviev
Отель Carlton Intercontinental в Каннах. / Фото: www.travelata.ru
В Каннах в 2013 году было совершено сразу несколько ограблений, но одно отличалось особой дерзостью. Преступник, закрывший лицо банданой и надевший бейсболку, спокойно вошёл в отель Carlton Intercontinental, где проходила ювелирная выставка от известного бренда Leviev. Там он достал пистолет и забрал множество очень дорогих украшений, а также шлифованные алмазы и инкрустированные драгоценными камнями часы.
Общая стоимость убытков бренда составила 102 миллиона евро. После того, как его сумка была наполнена, преступник просто вышел на улицу и затерялся в толпе. В качестве подозреваемых называли группировку «Розовая пантера», известную своими продуманными ограблениями, но в результате преступление так и осталось нераскрытым.
Королевские артефакты
Регалии шведских королей. / Фото: www.glavnoe.ua
Ради чего злоумышленники пошли на это преступление, совершенно непонятно, ведь просто так продать две 400-летние короны и державу, принадлежавшие еще шведскому королю Карлу IX и его жене Кристине, невозможно. Выставка королевских регалий проходила в 2018 году в шведском Стренгнесском соборе, куда и явились двое мужчин, вошедших в помещение даже не под покровом темноты. Они разбили витрину, забрали то, что им было нужно, и вышли. При этом рёв сигнализации их не остановил. На улице они сели на велосипеды, спустились к озеру Марлен и скрылись на небольшом катере. Поиски с вертолётами ни к чему не привели.
Короны и державу в начале 2019 года нашли... на крышке мусорного бака в пригороде Стокгольма. А вскоре вышли и на одного из грабителей. За время, прошедшее с момента кражи, преступникам так и не удалось продать ценности, поэтому короны и держава были возвращены государству, а преступник отправился в тюрьму на три с половиной года.
И снова «Розовая пантера»
Ювелирный салон Harry Winston. / Фото: www.theglobeandmail.com
Ювелирному дому Harry Winston в Париже не повезло дважды. В 2007 году грабители забрали ювелирные украшения на сумму 10 миллионов евро. При этом они были столь стремительны, а их действия – слаженны, что даже информация о точном количестве преступников осталась загадкой. Одни источники утверждают, будто их было трое, другие – четверо.
Спустя всего год, в канун Рождества 2008 года, был ограблен ещё один салон Harry Winston, а добыча четверых злоумышленников, трое из которых были облачены в женскую одежду, составила, по разным данным, от 80 до 107 миллионов евро. Подозрения полиции в отношении банды «Розовая пантера» подтвердить или опровергнуть так и не удалось, хотя Интерпол и задержал 25 человек, мужчин и женщин в возрасте от 22 до 67 лет, причём аресты производились во всей Европе. Так же не удалось выявить связь преступников с кем-то из сотрудников салона, хотя грабители точно были знакомы с подробным планом магазина и даже знали продавцов по именам.
Ограбление века
Галерея «Зелёный свод». / Фото: www.twimg.com
В Дрездене в 2019 году произошло самое крупное ограбление за последние годы. Из сокровищницы «Зелёный свод», где хранится крупнейшая в Европе коллекция ювелирных украшений, похитили драгоценности на сумму в один миллиард евро. Преступники очень хорошо подготовились: полиция, отреагировавшая на сигнал тревоги, прибыла на место спустя всего пять минут, но ни злоумышленников, ни драгоценностей в сокровищнице уже не было.
Среди похищенных ценностей – три набора по 37 предметов каждый, аксельбант с 49-каратным бриллиантом и шпага, инкрустированная золотом и драгоценными камнями. Пока что ценности не найдены, но полиция и Интерпол не теряют надежды, ведь уже задержаны пятеро подозреваемых, за помощь в поиске украшений обещана награда в 500 тысяч евро, а сами предметы слишком узнаваемы для того, чтобы попробовать их продать.
Дерзость на грани безумия
Аэропорт в Брюсселе. / Фото: www.rusunion.com
18 февраля 2013 года, сломав ограждение, на взлётно-посадочную полосу аэропорта в Брюсселе въехали автомобили Mercedes и Audi, из которых вышли восемь человек в полицейской форме и с автоматами в руках. Угрожая сотрудникам, они остановили погрузку двухмоторного реактивного самолета Fokker 100 (швейцарский рейс LX789), который направлялся в Цюрих. В грузовой отсек самолёта грузили алмазы из бронированного фургона Brink, который прибыл из Антверпена. Преступники забрали контейнеры с алмазами на сумму в 50 миллионов долларов и скрылись в неизвестном направлении через всё то же сломанное ограждение. На всю операцию у злоумышленников ушло ровно 20 минут.
В мае 2013 года 31 человек был арестован в связи с кражей, и часть алмазов была возвращена. Обвинения были предъявлены 19 из них, в том числе, трём женщинам. На состоявшемся в мае 2018 года суде 18 обвиняемых били оправданы. Позже осудили Марка Бертольди, дилера люксовых автомобилей с Французской Ривьеры, который, по мнению полиции, был идейным вдохновителем и организатором преступления. Однако суд приговорил его к пяти годам заключения, сочтя обвинения в организации преступления недоказанными, а срок он получил за участие в ограблении.
Неудачное стечение обстоятельств
Выставочный комплекс «Купол тысячелетия». / Фото: www.travellerspoint.com
Целью грабителей, проникших на ювелирную выставку в комплексе «Купол тысячелетия», которая проходила в Лондоне в 2000-м году, был 243-каратный бриллиант «Звезда тысячелетия» и ещё 12 больших камней, выставленных в экспозиции De Beers. Злоумышленники пробили ограждение при помощи экскаватора, а в помещение они ворвались, облачённые в бронежилеты и противогазы. Когда камни уже были у них, преступники распылили слезоточивый газ и уже намеревались ретироваться, но были задержаны полицией.
Как выяснилось позже, правоохранительные органы были осведомлены о готовящемся ограблении и в течение нескольких месяцев разрабатывали масштабную операцию по задержке грабителей. Стоимость ценностей, которые преступникам так и не удалось вынести, составляет, как минимум, 350 миллионов фунтов стерлингов.
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