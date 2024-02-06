6 мудрых лайфхаков для экономных хозяек

Если вы спросите у своих знакомых, с какой комнатой в квартире у них чаще всего возникают проблемы, наверняка они ответят, что с ванной комнатой.







То унитаз покрылся ржавчиной, то трубы забились, то на кране появился известковый налет, то откуда ни возьмись появилась плесень или неприятный запах. К счастью, Novate.ru знает, как решить эти проблемы. Делимся с вами проверенными лайфхаками.



1. Для приятного аромата в ванной комнате

2. Для устранения известкового налета

3. Для чистки унитаза

4. Для продления срока годности ванны

5. Для устранения неприятного запаха в унитазе

6. Для дезинфекции унитаза

Пользуйтесь отсеком в увлажнителе или капните аромамасло на втулку от туалетной бумагиЧтобы в ванной всегда царил волшебный аромат, совсем не обязательно пользоваться освежителями воздуха. Можно обойтись более простым и дешевым средством – эфирным маслом. Выберите то, которое вам нравится (с апельсином, лавандой, бергамотом, мятой и пр.), капните несколько капель на втулку от туалетной бумаги, и наслаждайтесь эффектом. Во-первых, такой «освежитель» значительно сократит ваши бытовые расходы, а во-вторых, избавит от необходимости пользоваться различными химическими средствами, на которые у многих людей со временем возникает аллергия.На заметку: Кстати, если в вашем увлажнителе есть специальный отсек под аромамасло, не забывайте им пользоваться. Тогда приятный запах будет витать по всей квартире, как только вы решите воспользоваться бытовым прибором.Есть еще один, не менее простой вариант борьбы с неприятными запахами. Просто добавьте в поддон для туалетного ершика ароматное моющее средство. Хватит буквально нескольких капель для того, чтобы в санузле появился аромат свежести. Кроме того, такой подход поможет сделать комнату более гигиеничной, так как ершик будет постоянно находиться в моющем средстве, нейтрализующим бактерии и прочие вредные микроорганизмы.Налет легко устранит лимонная кислотаКачество воды в нашей стране оставляет желать лучшего: состояние раковин, смесителей и душевых леек – лишнее тому подтверждение. Не проходит и недели с момента генеральной уборки, как на кране появляется некрасивый известковый налет, от которого не всегда получается избавиться даже бытовой химией. А если и получается, то к вечеру он снова возвращается на свое «законное» место.Предлагаем не тратить время на подбор специального средства в магазине, а воспользоваться помощью обычной лимонной кислоты, которая найдется на каждой кухне. Ее преимущества очевидны: во-первых, она недорого стоит, во-вторых, порошка надолго хватает, в-третьих, у нее приятный запах, и, наконец, она легко и быстро справляется с любым налетом.Рецепт очень простой: нужно закипятить в чайнике 200 миллилитров воды, добавить одну столовую ложку лимонной кислоты, хорошо перемешать и дождаться, чтобы она растворилась. После этого следует смочить в полученном растворе мягкую тряпку и помыть кран (для лучшего эффекта, можно обернуть смеситель мокрой тканью и оставить на 20-30 минут). По истечении времени пройдитесь по сантехнике чистой сухой тряпкой или губкой, чтобы убрать остатки лимонной кислоты.Залейте кожуру цитрусовых уксусом.Также советуем сделать натуральное средство для чистки известкового налета, но сразу предупреждаем – оно должно настаиваться две недели, поэтому планируйте его приготовление заранее. Главный компонент – кожура цитрусовых. Подойдут любые: мандарины, апельсины, грейпфруты и пр.Нужно взять глубокую кастрюлю, положить в нее кожуру (чем больше, тем лучше), залить уксусом, перемешать, накрыть крышкой, убрать в темное место и оставить на 14 дней, чтобы средство настоялось. По истечении времени перелейте жидкость во флакон с распылителем, чтобы вам было удобнее им пользоваться, и приступайте к уборке. Натуральное средство не только поможет вам в борьбе с известковыми отложениями, но также привнесет в квартиру свежий и приятный аромат.Сода и таблетка для посудомойки одинаково эффективныДалеко не все люди переносят запах бытовой химии. А некоторые просто предпочитают пользоваться натуральными средствами, так как считают их более бюджетными и эффективными. Как бы то ни было, предлагаем использовать для чистки унитаза обычную пищевую соду, которая точно есть в кухонном шкафчике.Ее не нужно ни с чем смешивать – просто нанесите на унитаз (ободок, дно, внутренние части крышки и стенки), после чего возьмите щетку и пройдитесь по загрязненным участкам. Чтобы сода лучше подействовала, оставьте ее на 15-20 минут, после чего промойте унитаз горячей водой. Вот так легко, просто и быстро можно привести в порядок сантехнику без вреда для здоровья и окружающей среды.Также можно попробовать смесь двух таблеток для посудомоечной машины и 30 граммов лимонной кислоты. Положите их в литровую кастрюлю, влейте 700 миллилитров кипятка и дождитесь полного растворения компонентов. После этого наденьте резиновые перчатки и с помощью губки нанесите раствор на поверхность унитаза. Обратите внимания, что смывать его сразу не нужно – подождите примерно час, чтобы состав хорошо подействовал на загрязнения. По истечении времени сотрите известковый налет и ржавчину, которые успели «отойти» от стенок и других частей унитаза, с помощью жесткой стороны губки. В конце смойте воду и наслаждайтесь чистотой.В отбеливающих средствах много агрессивных компонентов.Некоторые хозяйки не пользуются тазиками для стирки и отбеливания вещей вручную – они делают это прямо в ванне. На первый взгляд, ничего критичного в таком решении нет, однако, если капнуть глубже, можно узнать, что подобные действия приводят к скорой порче сантехники.Дело в том, что в отбеливающих средствах обычно содержится большое количество химических веществ, которые, при регулярном воздействии, приводят к появлению трещин, а также выцветанию эмали либо акрила. Данные повреждения не только ухудшат внешний вид ванны, но и сильно сократят срок ее эксплуатации. Советуем не рисковать, и использовать для отбеливания большие миски или ведра – так будет безопаснее и удобнее.Лавровый лист имеет легкий и ненавязчивый аромат.До сих пор смотрите на лавровый лист исключительно как на специю? Зря! Оказывается, он отлично подходит для устранения неприятных ароматов, которые портят всю атмосферу в комнате, так как обладает естественными антисептическими свойствами. В частности, если вы заметили, что запах исходит от унитаза, можете положить в бачок несколько лавровых листьев и оценить результат. Специя придаст ему желанной свежести.Также, чтобы очистить воздух от неприятного аромата и защитить помещение от сырости, плесени, «лаврушку» можно поджечь. У нее легкий и ненавязчивый запах, который перекрывает все остальные. Кстати, эфирные масла, входящие в состав лаврового листа, успокаивают, помогают справляться со стрессами и усталостью, которая накопилась за последнее время. Поэтому ловите еще один лайфхак: пройдитесь по санузлу с горящим лавром перед тем, как принимать ванную – будет отличная ароматерапия, дышать станет намного легче и комфортнее.Соль убивает микробы в унитазе.Так как в унитазе содержится большое количество бактерий и вредных микроорганизмов, очень важно своевременно его дезинфицировать. Для этих целей прекрасно подойдет обычная соль. Многие хозяйки не знают, но она является прекрасным естественным антисептиком. Всего один стакан соли поможет хорошо продезинфицировать унитаз и избавиться от микробов.