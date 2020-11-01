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5 причин, почему стоит пить горячий шоколад

5 причин почему стоит пить горячий шоколад-6



В холодную погоду горячий шоколад отлично согревает. Мы также пьем его, чтобы улучшить настроение. Помимо того, что этот коричневый вязкий напиток вкусен, он еще и очень полезен для здоровья. Узнайте 5 причин, почему стоит пить горячий шоколад.

5 причин почему стоит пить горячий шоколад-11. Горячий шоколад улучшает умственные способности.

Горячий шоколад способствует улучшению умственных способностей и общего состояния мозга — к такому выводу пришли ученые, проведя многочисленные научные исследования. Флавоноиды, которые содержатся в горячем шоколаде, увеличивают приток крови и лучше насыщают мозг кислородом, что способствует улучшению не только памяти, но и ассоциативной способности мозга. (Фото: Shutterstock).

 

5 причин почему стоит пить горячий шоколад-22. Горячий шоколад тормозит процесс старения.

Согласно исследованиям ученых из Корнельского университета, горячий шоколад содержит больше антиоксидантов, чем зеленый чай и вино. Кроме того, многие из них высвобождаются именно в процессе нагревания. Антиоксиданты борются в нашем теле со свободными радикалами, которые ответственны за старение организма, повреждение клеток и образование опухолей. Регулярно потребляя горячий шоколад, можно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, дегенерации сетчатки глаз и даже рака.
(Фото: Shutterstock).

 

5 причин почему стоит пить горячий шоколад-33. Горячий шоколад улучшает настроение.

Это вкусный напиток богат аминокислотами, участвующими в процессе выработки серотонина, называемого еще гормоном счастья. Благодаря наличию магния, горячий шоколад помогает нам бороться со стрессом, тревогой и депрессией. (Фото: Shutterstock).

 

5 причин почему стоит пить горячий шоколад-44. Горячий шоколад нормализует работу сердечно-сосудистой системы.

Горячий шоколад содержит полифенолы, которые снижают кровяное давление и, таким образом, способствует предотвращению сердечных приступов и инсультов. Но пить его нужно в умеренных количествах, не более двух чашек в день, так как он содержит сахар и насыщенные жиры, которые могут привести к нарушению обмена веществ. (Фото: Shutterstock).

 

5 причин почему стоит пить горячий шоколад-55. Горячий шоколад помогает сбросить вес.

Горький шоколад дает ощущение сытости и прилив сил на длительное время, благодаря чему мы больше двигаемся и соответственно сжигаем больше калорий. (Фото: Shutterstock).



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