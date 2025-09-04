Резиденция из 6 квадратных амбаров среди живописного острова

Эффектная резиденция из 6 квадратных модулей среди живописного острова Лонг-Айленд (Six Square House, США). | Фото: globaldesignnews.com.

Деревянный модульный дом установлен на бетонной плите, чтобы минимизировать вмешательство в почву (Six Square House, Лонг-Айленд). | Фото: archdaily.com.

План-чертеж загородной резиденции Six Square House, разработанный архитектурами компании Young Projects.| Фото: worldarchitecturenews.com.

Фасад и крыша резиденции облицованы обожженной древесиной, что позволило гармонично интегрировать ее в сельский пейзаж (Six Square House, Лонг-Айленд).

Для отделочных работ использовалась ацетилированная древесина, которую еще называют титаном (Six Square House, Лонг-Айленд). | Фото: globaldesignnews.com.

Открытая веранда идеально подходит для отдыха и семейного ужина в теплую пору (Six Square House, Лонг-Айленд). | Фото: worldarchitecturenews.com.

Пять модулей образуют жилое пространство вокруг треугольного внутреннего двора (Six Square House, Лонг-Айленд). | Фото: archdaily.com.

Изысканный интерьер кухни, из которой есть выход во внутренний дворик и на открытую веранду (Six Square House, Лонг-Айленд).

Благодаря зеркальным окнам, дом площадью 350 кв. м кажется совсем прозрачным и невесомым (Six Square House, Лонг-Айленд). | Фото: globaldesignnews.com.

Гостиная может похвастаться открытой планировкой, белоснежными стенами и изысканной мебелью (Six Square House, Лонг-Айленд). | Фото: designboom.com.

В каждом модуле динамичная линия потолка, устремляющегося ввысь, является дополнительным украшением интерьера (Six Square House, Лонг-Айленд). | Фото: designboom.com.

В спальных комнатах имеются индивидуальные ванные, причем у панорамного окна (Six Square House, Лонг-Айленд). | Фото: globaldesignnews.com.

Из каждого модуля открывается свой, неповторимый вид на местный пейзаж (Six Square House, Лонг-Айленд). | Фото: designboom.com.