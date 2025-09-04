Резиденция из 6 квадратных амбаров среди живописного острова

Смелый и эклектичный проект загородной резиденции, состоящей сразу из шести квадратных домов с остроконечными крышами, появился среди живописной природы острова Лонг-Айленд (США). Модульные дома, напоминающие сельские амбары, расположены вокруг треугольного внутреннего дворика, где создали идеальное место для уединенного отдыха и наслаждения открывающимся живописным ландшафтом.
Эффектная резиденция из 6 квадратных модулей среди живописного острова Лонг-Айленд (Six Square House, США). | Фото: globaldesignnews.com.
Несмотря на то, что низменный остров Лонг-Айленд, расположенный на юге штата Нью-Йорк, привлекает белыми пляжами и лазурно-голубыми водами, он славится бескрайними сельскими просторами. Бесчисленное количество кластерных деревень, фермерских домов и сельскохозяйственных амбаров, которые можно увидеть в этом регионе, вдохновили группу нью-йоркских архитекторов Young Projects на создание эффектной загородной резиденции, состоящей сразу из 6 остроконечных квадратных модулей.
Деревянный модульный дом установлен на бетонной плите, чтобы минимизировать вмешательство в почву (Six Square House, Лонг-Айленд). | Фото: archdaily.com.
Смелое и эклектичное сочетание архитектурных элементов в проекте, получившем название Six Square house, сделало эту резиденцию очень примечательной. Мало того, что она находится на территории усадьбы, где еще сохранился фермерский дом 1850 г. постройки, так наличие сразу 6 домов создают особенный ансамбль на поляне, окруженной деревьями и зелеными полянами.
План-чертеж загородной резиденции Six Square House, разработанный архитектурами компании Young Projects.
Конструкционные особенности проекта: С точки зрения плана, шесть модулей, составляющих Six Square House, сосредоточены вокруг центрального треугольного двора, при этом 5 из них имеют общие точки соприкосновения. Такая компоновка предлагает эффектный визуальный баланс между симметрией и асимметрией, в зависимости от того, с какой точки на резиденцию посмотреть. Этому, в большей мере, поспособствовала гибридная кровля, сочетающая в себе выровненные коньки крыши и изогнутые карнизы, которые усиливают вычурный изгиб и раздвоение.
Фасад и крыша резиденции облицованы обожженной древесиной, что позволило гармонично интегрировать ее в сельский пейзаж (Six Square House, Лонг-Айленд).
Для отделочных работ использовалась ацетилированная древесина, которую еще называют титаном (Six Square House, Лонг-Айленд). | Фото: globaldesignnews.com.
Для того чтобы органично вписать новый объект как в природный ландшафт, так и в сельскую среду, крышу и фасад резиденции обшили обожженными деревянными досками из западного красного кедра. Натуральный материал приобрел темно-серый цвет, после герметизации и пропитки специальными веществами, предотвращающими гниение, защищающими от насекомых и повышающих огнестойкость древесины. Если же идет дождь, весь комплекс намокает и становятся иссиня-черными, что придает ему некоторую таинственность и драматичность. Но в том и в другом случае загородная резиденция производит впечатление, особенно в вечернее время, когда изнутри вырываются лучи света, оттененные белыми стенами помещений и светлой древесиной, которой обшиты проемы, козырьки и террасы.
Открытая веранда идеально подходит для отдыха и семейного ужина в теплую пору (Six Square House, Лонг-Айленд). | Фото: worldarchitecturenews.com.
По сведениям авторов Novate.ru, отделочные панели, находящиеся в полуоткрытом состоянии (подбивка козырьков, проемы, площадки террас), сделаны из «новой породы древесины» – из Accoya (ацетилированной древесины), обладающей высокими эксплуатационными характеристиками и не требующей особого ухода. А вот для внутренней отделки, создания рам, дверных проемов, перегородок, панелей, напольного покрытия и мебели (частично) использовалась древесина белого дуба и ясеня, что придало интерьеру особенную теплоту, стиль и роскошь.
Пять модулей образуют жилое пространство вокруг треугольного внутреннего двора (Six Square House, Лонг-Айленд). | Фото: archdaily.com.
Стоит отметить, что мозаичное расположение 5 модулей (размеры каждого 7,4 х 7,4 метра) создает стратегическое разделение зон во всем доме. При этом все эти структуры связаны друг с другом и могут использоваться всеми членами семьи. В общем доступе: гостиная, кухня, столовая, внутренний двор с верандой, зонами отдыха, террасами и главным крыльцом.
Изысканный интерьер кухни, из которой есть выход во внутренний дворик и на открытую веранду (Six Square House, Лонг-Айленд).
Современная кухня, обустроенная по последнему слову техники, расположена в центре резиденции. Она примыкает к треугольному внутреннему двору и к открытой веранде (летняя столовая и зона отдыха), с которой открывается умиротворяющий вид на окружающий пейзаж. Впрочем, как из любой другой зоны или модуля, поскольку в этой резиденции упор сделан на масштабное остекление, занимающее фасадную часть каждого из них.
Благодаря зеркальным окнам, дом площадью 350 кв. м кажется совсем прозрачным и невесомым (Six Square House, Лонг-Айленд). | Фото: globaldesignnews.com.
Интересным внедрением стали зеркальные панели, установленные в местах, где жильцы должны чувствовать себя расслабленными и защищенными от чужих взглядов. Благодаря этому дом кажется просматриваемым насквозь и более открытым, хотя это совсем не так.
Гостиная может похвастаться открытой планировкой, белоснежными стенами и изысканной мебелью (Six Square House, Лонг-Айленд). | Фото: designboom.com.
В каждом модуле динамичная линия потолка, устремляющегося ввысь, является дополнительным украшением интерьера (Six Square House, Лонг-Айленд). | Фото: designboom.com.
Просторная гостиная и столовая соединены между собой и с кухней, образуя большое открытое пространство. Масштабный объем эффектно подчеркивает динамичную геометрию линии потолка, являющегося результатом извилистой и остроконечной структуры крыши, которая не отделена перекрытием, как в традиционных домах, а входит в объем всего внутреннего пространства.
В спальных комнатах имеются индивидуальные ванные, причем у панорамного окна (Six Square House, Лонг-Айленд). | Фото: globaldesignnews.com.
А вот спальни с ванными комнатами имеют более уединенное и отдаленное расположение, что способствует созданию индивидуальных зон, где никто не побеспокоит. Еще одним преимуществом мозаичного расположения модульного дома стало то, что из каждой зоны, выходящей наружу комплекса, открывается свой, неповторимый вид. В частности, из главной спальни, можно любоваться красотой старого пурпурного бука, который очень дорог владельцу резиденции. А вот общие жилые помещения выходят прямо на участок, предназначенный для семейных развлечений: внутренний двор, луг, бассейн, домик у бассейна, гостевой дом (отреставрированная старинная фермерская усадьба), большой гараж и дорожку, ведущую к воротам.
Из каждого модуля открывается свой, неповторимый вид на местный пейзаж (Six Square House, Лонг-Айленд). | Фото: designboom.com.
В целом, Six Square House обеспечивает элегантный, инновационный баланс как в интерьере, так и в экстерьере: «С одной стороны, дизайн дома определяется его собственной геометрической логикой. С другой – оформление резиденции остается в рамках окружающего ландшафта и традиционной сельской архитектуры, не теряя при этом свою индивидуальность», – объясняет Брайан Янг, соучредитель и идейный вдохновитель компании Young Projects.
