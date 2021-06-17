Как покоряли небо женщины в хиджабах и сари

Под биографиями таких выдающихся лётчиц, как Марина Раскова или Амелия Эрхарт, часто можно увидеть гордые комментарии: мол, так может только белая женщина. Но в этой статье собраны биографии, которые доказывают, что любая женщина может покорить небо — если только у неё появится возможность воплотить такую мечту.
Индия: Шарла Такрал
В 1931 году в Индии впервые лицензию пилота получила женщина. Ей был двадцать один год. Во время экзаменационного полёта на земле её ждали муж и четырёхлетняя дочь. Шарле повезло: и её муж, и свёкр были авиаторами и очень хорошо понимали, что это такое — когда небо тянет к себе. Оба они также были сторонниками прогресса — иначе жизнь Шарлы могла бы превратиться в ад за одну только «неправильность», по традиционным индийским меркам, её характера и увлечений.
В авиашколе молодые мальчишки могли бы дразнить будущую лётчицу, но они все были младше, а она — почтенной замужней дамой. В результате Шарле удалось дойти до мечты практически без препятствий и давление против.
Первая лётчица Индии Шарла Такрал.
Через три года Шарла овдовела из-за авиакатастрофы. Она попыталась получить лицензию, которая давала бы ей право и на коммерческие перевозки тоже, но из-за начала войны их выдачу приостановили. Тогда Шарла поступила в Высшую школу искусств Лахооа и получила другую, более «домашнюю» профессию — выучилась живописи.
Став в итоге успешной художницей принтов для сари, Шарла переехала в Дели и там встретила новую любовь — мужчину, который стал её вторым мужем. Но тысячу часов в небе (именно столько было нужно для получения звания лётчицы) вспоминала всю свою жизнь, до смерти в 2008 году.
Азербайджан: Лейла Мамедбекова
Лейла считается первой лётчицей не просто Азербайджана, а вообще всего кавказского региона. Дочь революционеры, она выросла в семейной обстановке, где глядели в будущее и рассуждал и о равенстве. В двадцать два года, когда в Баку начал работать учебный аэроклуб, Лейла совершила свой первый полёт.
Вдохновлённая началом, через год она поехала в Москву, в Тушинское лётное училище. Там она освоила не только управление самолётом, но и прыжки с парашютом, хотя первый прыжок чуть её не убил — ноги запутались в стропах. Пришлось дёргать «запаску» — дополнительный парашют на экстренный случай. К началу войны Мамедбекова была уже майором авиации.
Первая лётчица на Кавказе.
Ещё она была многодетной матерью, так что на фронт её брать отказались — взяли готовить тех, кого туда пошлют. Всего за годы войны Лейла подготовила для фронта четыре тысячи парашютистов и несколько сотен лётчиков. Из её учеников двое стали Героями Советского Союза. Прожила Лейла восемьдесят лет, и из них большую часть занималась подготовкой лётчиков или полётами.
США: Бесси Колман
Первая представительница одновременно афроамериканцев и коренных народов Америки, покорившая небо, родилась в конце девятнадцатого века, когда рабства уже не было, но сегрегация процветала. Лётчицей загорелась стать, слушая о подвигах пилотов на фронтах Первой мировой — когда война началась, Бесси было двадцать два года. Рассказывали о подвигах сами пилоты, приходя к Бесси в парикмахерскую стричься.
Первая представительница расовых меньшинств США, Бесси Колман.
Увы, в авиашколе Бесси заявили, что летать она никак не может, потому что, во-первых, женщина, во-вторых, цветная. Колман вылезла из кожи, чтобы добраться до Франции и окончить лётную школу там — в Европе уже отлично летали женщины всех мастей. Она получила лицензию международной категории.
Как и многие ранние авиатор, Колман жила на то, что давала воздушные представления с разными трюками. Во время одного из представлений что-то пошло не так. Самолёт разбился, а с ним и Бесси. Ей было тридцать четыре года.
Иран: Шахла Дех-Бозорги
Первую лётчицу Ирана в прессе её страны принято преподносить как достижение исламской революции: мол, именно защитный хиджаб дал ей возможность учиться среди юношей и работать среди мужчин. Дех-Бозорги родилась в 1957 году в Ширазе, одном из культурных центров Ирана. Смотреть на самолёты она любила с детства, а в одиннадцатом классе узнала про курсы в местном аэроклубе и немедленно записалась.
На самом деле, начала Шахла с кружка моделирования в этом клубе, но шаг за шагом добралась и до штурвала. Единственная девочка на курсах, получив диплом, она узнала, что стала первой иранской лётчицей.
Во время нападения Саддама Хусейна молодая лётчица отправилась на фронт, в авиаразведку. Она отслужила восемь лет. В наше время Дех-Бозорги работает в Организации гражданской авиации Ирана. Она вышла замуж за коллегу-лётчика, и её уже взрослые сыновья стали архитекторами. Кроме полётов, лётчица увлекается плаванием и подумывает на пенсии, когда освободится время, поучиться фигурному катанию.
Турция: Сабиха Гёкчен
Сабиха родилась в 1913 году в, вероятно, армянской семье. Это значит, что ей повезло: в ходе геноцида только убили её родителей. Могли и её тоже. Но она очутилась в детском доме, откуда её, как и ещё семь девочек, показательно забрал и удочери Ататюрк, глава Турции. Сама Сабиха позже, впрочем, называла своих родителей этническими боснийцами, погибшими случайно.
В двадцать один год, на совершеннолетие, Ататюрк сам лично выбрал ей фамилию, Гёкчен, от слова «небо». Просто потому, что она была голубоглаза. Всего через год, наблюдая, с каким энтузиазмом Сабиха наблюдает за авиашоу, он спросил, не хочет ли она сама попробовать стать лётчицей. И она хотела!
Первая лётчица Турции Сабиха Гёкчен.
Сабиха сначала посещала аэроклуб, потом продолжила обучение в СССР, потом вернулась на родину и, по настоянию приёмного отца, поступила в Академию воздушных сил — Ататюрк считал, что стране очень нужен образ новой турецкой женщины, для которой нет границ. Военная лётчица? Идеально.
Уже в двадцать четыре Гёкчен участвовала в боевых действиях, подавляя восстание курдов. Позже она почти двадцать лет проработала тренером в авиашколе. Позже она написала книгу, воспевающую взгляды Ататюрка — что, если её армянское происхождение правда, представляет собой горькую иронию. Сейчас её именем назван аэропорт в Стамбуле.
Марокко: Турия Шауи
Отец Турии был журналистом и прогрессистом. Настолько прогрессистом, что не видел ничего страшного в том, чтобы дочь в тринадцать лет снялась в фильме его знакомого — он и сам там снялся, но отношение к мужчине-актёру и девушке-актёру в арабском мире в конце сороковых различалось.
Увлекаясь журналистикой, ещё подростком Турия выучилась стенографии — для чего ей пришлось съездить в Тунис. Но по-настоящему ей хотелось стать лётчицей. Так она и сказала отцу. Отец поставил условие: если выиграешь в литературном конкурсе, а сам… Немедленно побежал договариваться со всеми, с кем можно, чтобы Турия смогла учиться на пилота. Зачем было условие? Чтобы не разбаловалась, чтобы привыкла бороться за призы. Тогда была в моде такая педагогика.
Первая коренная африканка в небе, марокканка Турия Шауи.
Турия тем временем конкурс выиграла — и отец, одолжив сколько мог денег и использовав все связи — устроил её в авиашколу для французских подростков. Она была там единственной арабкой. Правда, французский она знала очень хорошо.В итоге она стала не просто первой лётчицей в истории Марокко — но первым пилотом вообще, потому что мужчин-пилотов тоже ещё не было!
Десятки поздравлений от организаций со всего мира, десятки же интервью, сотни открыток с восторгами — Турия пережила настоящую атаку славой. Увы, но её не только полюбили, но и возненавидели — возможно, потому, что она поддерживала нового короля (и даже была знакома с его дочерьми), возможно, на религиозной почве. Когда лётчице было только девятнадцать лет, её застрелили у дверей собственного дома. Возможно, её убийство стоит в ряду убийств чести, жертвами которых в то время стали сразу несколько прогрессивных молодых женщин — их убивали религиозные фанатики.
Текст: Лилит Мазикина.
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