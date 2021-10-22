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Охотники за головами: Портреты последних воинов племени коньяки


Охотники за головами.

Охотники за головами.

Сегодня «охотниками за головами» в шутку называют специалистов по подбору персонала для компании. Однако выражение это может использоваться и по отношению к некоторым первобытным племенам, которые предпочитали таким кровожадным способом демонстрировать свое превосходство над поверженным врагом. Одно из таких племен – коньяки. Знаками отличия для этих мужчин служили татуировки. Чем больше побед одержал воин в сражениях, тем больше рисунков покрывало его тело.

Последние воины из племени коньяки.

Последние воины из племени коньяки.

 

У мужчин племени коньяка считалось почетным вернуться в поселение с отрубленной головой врага. Таков был и обряд инициации для юношей. После на их теле появлялась первая татуировка, означавшая признание его отваги, мужества и силы. Коллекция рисунков на теле воинов пополнялась по мере того, как они одерживали все новые и новые победы.
Представителей племени коньяки историки называют охотниками за головами.

Представителей племени коньяки историки называют охотниками за головами.

 

«Охота за головами» была официально запрещена в Нагаленде (Индия) после того, как члены племени были насильно обращены в христианство. Запрет вступил в действие в 1935 году. Несмотря на это последние случаи зверских убийств зафиксированы в 1969 году. Эта новость стала поводом для пристального изучения культуры древнего народа, также возникла идея сделать фотопортреты последних из воинов-коньяков.

Татуировки наносились на тело мужчин как свидетельство побед над врагами.

Татуировки наносились на тело мужчин как свидетельство побед над врагами.


Грозные представители племени коньяки.

Грозные представители племени коньяки.

 

Индийский фотограф Омар Реда запечатлел последних воинов племени, и сейчас его снимки в открытом доступе. Энтузиаст путешествовал по всему Нагаленду, и познакомился с остатками некогда большого племени.
Последние воины из племени коньяки.

Последние воины из племени коньяки.

 

 
Последние воины из племени коньяки.

Последние воины из племени коньяки.

 

Он поделился интересным наблюдением: несмотря на грозные обычаи, представители племени коньяков вели себя с ним дружелюбно и неагрессивно. Под влиянием христианства многие обычаи, традиции и практики стали постепенно забываться.
Последние воины из племени коньяки.

Последние воины из племени коньяки.

 

Жестокий обычай охотиться за головой врага не был исключением, к 1970-м годами такие случаи уже не фиксировались.
Последние воины из племени коньяки.

Последние воины из племени коньяки.

 

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Охотники за головами: Портреты последних воинов племени коньяки

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Охотники за головами: Портреты последних воинов племени коньякиПодписаться на мой Instagram
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