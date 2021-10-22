Охотники за головами: Портреты последних воинов племени коньяки

Охотники за головами.
Сегодня «охотниками за головами» в шутку называют специалистов по подбору персонала для компании. Однако выражение это может использоваться и по отношению к некоторым первобытным племенам, которые предпочитали таким кровожадным способом демонстрировать свое превосходство над поверженным врагом. Одно из таких племен – коньяки. Знаками отличия для этих мужчин служили татуировки. Чем больше побед одержал воин в сражениях, тем больше рисунков покрывало его тело.
Последние воины из племени коньяки.
У мужчин племени коньяка считалось почетным вернуться в поселение с отрубленной головой врага. Таков был и обряд инициации для юношей. После на их теле появлялась первая татуировка, означавшая признание его отваги, мужества и силы. Коллекция рисунков на теле воинов пополнялась по мере того, как они одерживали все новые и новые победы.
Представителей племени коньяки историки называют охотниками за головами.
«Охота за головами» была официально запрещена в Нагаленде (Индия) после того, как члены племени были насильно обращены в христианство. Запрет вступил в действие в 1935 году. Несмотря на это последние случаи зверских убийств зафиксированы в 1969 году. Эта новость стала поводом для пристального изучения культуры древнего народа, также возникла идея сделать фотопортреты последних из воинов-коньяков.
Татуировки наносились на тело мужчин как свидетельство побед над врагами.
Грозные представители племени коньяки.
Индийский фотограф Омар Реда запечатлел последних воинов племени, и сейчас его снимки в открытом доступе. Энтузиаст путешествовал по всему Нагаленду, и познакомился с остатками некогда большого племени.
Последние воины из племени коньяки.
Последние воины из племени коньяки.
Он поделился интересным наблюдением: несмотря на грозные обычаи, представители племени коньяков вели себя с ним дружелюбно и неагрессивно. Под влиянием христианства многие обычаи, традиции и практики стали постепенно забываться.
Последние воины из племени коньяки.
Жестокий обычай охотиться за головой врага не был исключением, к 1970-м годами такие случаи уже не фиксировались.
Последние воины из племени коньяки.
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