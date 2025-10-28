Желе, масло и пирог: 5 оригинальных блюд из помидоров

Помидоры славятся не только витамином С, калием, фолиевой кислотой и антиоксидантами, которые благоприятно влияют на здоровье, а и являются важным ингредиентом в приготовлении большинства блюд. Впрочем, речь идёт вовсе не о борщах, супах и привычных летних салатах, как могло показаться на первый взгляд.
1. Томаты с баклажанами
Баклажаны с помидорами. \ Фото: twitter.com.
Если вы не знаете, что приготовить в ближайшие дни на обед или ужин, то возьмите на заметку рецепт баклажанов с томатами, запечёнными в духовке.
Ингредиенты:
• Помидоры средние - 2 шт;
• Баклажаны средние - 2 шт;
• Паста томатная - 4 ч.л;
• Чеснок - 2 зубка;
• Сыр твёрдый - 50 г;
• Пармезан - 30 г;
• Масло сливочное - 1 ч.л;
• Соль - по вкусу;
• Перец чёрный молотый - по вкусу;
• Петрушка свежая - 3-6 стеблей.
Баклажаны с томатами, запечённые в духовке. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Баклажаны вымыть;
• Срезать хвостик;
• Разрезать баклажаны на две равные части вдоль;
• Сделать косые глубокие надрезы;
• Приправить солью и перцем;
• Обжарить на сливочном масле (выложить половинки мякотью вниз, а шкуркой вверх) примерно одну-две минуты;
• Переложить на противень, застеленный пергаментной бумагой;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку примерно на двадцать-двадцать пять минут;
• Помидоры вымыть;
• Снять кожуру (при желании);
• Нарезать мякоть средним кубиком;
• Переложить в миску;
• Добавить томатную пасту и пропущенный через пресс или мелко рубленный чеснок;
• Аккуратно перемешать;
• Получившейся смесью смазать половинки баклажанов;
• Посыпать тёртым сыром и мелко нарезанной петрушкой;
• Отправить в разогретую до 160 градусов духовку на пять-семь минут;
• Перед подачей посыпать натёртым на мелкую тёрку пармезаном.
2. Пирог с томатами и лососем
Песочный пирог с помидорами и лососем. \ Фото: pinterest.com.
Устали от пиццы, гамбургеров и прочих магазинных изысков, но при этом не можете определиться с тем, что же всё-таки хочется? Ловите рецепт песочного пирога с помидорами, лососем и картофелем.
Ингредиенты:
• Тесто песочное - 250 г;
• Яйца - 4 шт;
• Лосось копчёный - 180 г;
• Помидоры черри - 6-8 шт;
• Картошка средняя - 2-3 шт;
• Сметана средней жирности - 1 стакан;
• Петрушка свежая - 3-4 стебля;
• Соль - по вкусу;
• Перец молотый чёрный - по вкусу;
• Орех мускатный - на кончике ножа.
Вкуснейший домашний пирог. \ Фото: vegangerechten.be.
Способ приготовления:
• Тесто раскатать;
• Переложить в форму для запекания, предварительно застелив пергаментом;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на двадцать-двадцать пять минут;
• Картошку вымыть;
• Отварить в мундире до готовности в слегка подсоленной воде;
• Остудить;
• Очистить;
• Нарезать кружками средней толщины;
• Помидоры вымыть;
• Нарезать кольцами средней толщины;
• Филе лосося нарезать тонкими ломтиками;
• Поверх испеченного коржа выложить слоями картошку, лосося, помидоры (при необходимости слои повторить);
• В миске смешать сметану с яйцами и мускатным орехом;
• Добавить соль и перец;
• Аккуратно перемешать;
• Получившейся смесью залить пирог;
• Отправить в разогретую на 180 градусов духовку примерно на полчаса-сорок минут;
• Перед подачей посыпать свежей петрушкой.
3. Томатное желе
Томатное желе. \ Фото: delicious.com.au.
Для любителей экзотики и всего необычного – томатное желе, острое, пряное и мега-мега вкусное, настолько, что вы однозначно захотите повторить.
Ингредиенты:
• Томаты красные среднего размера - 2 шт;
• Томаты розовые среднего размера - 2 шт;
• Томаты жёлтые среднего размера - 2 шт;
• Помидоры черри - 6-8 шт;
• Бульон овощной из кубика - 0,5 л;
• Чили - 1 маленький стручок;
• Желатин - 10 г;
• Вино сухое красное - 50 мл;
• Перец чёрный молотый - по вкусу;
• Соль - по вкусу;
• Петрушка свежая - для украшения;
• Листочки мяты свежей - для украшения.
Желе из помидоров. \ Фото: tasteofthesouthmagazine.com.
Способ приготовления:
• Помидоры вымыть;
• Снять кожицу;
• Мякоть произвольно нарезать;
• Сложить в кастрюлю с толстым дном;
• Залить бульоном;
• Добавить вино, соль, перец и мелко нарезанный чили;
• Довести до кипения;
• Проварить одну-две минуты;
• Снять с огня и дать слегка остыть;
• В стакане развести желатин;
• Вылить в кастрюлю с помидорами;
• Черри нарезать дольками;
• Выложить в бокалы или широкие стаканы;
• Залить томатной смесью;
• Сверху украсить мелкорубленной петрушкой;
• Отправить в холодильник до полного застывания;
• Перед подачей посыпать сверху свежей мятой.
4. Томатное масло
Томатное масло. \ Фото: cardiffstudentmedia.co.uk.
С тостами, гренками, брускеттами, со свежим хлебом и галетами – томатное масло, которое отлично подходит для перекусов в любое время дня и года.
Ингредиенты:
• Помидоры сливки - 700 г;
• Масло сливочное - 1 пачка (200 г);
• Базилик свежий зелёный и фиолетовый - по 2 веточки;
• Орегано молотый - 0,5 ч.л;
• Перец молотый чёрный - по вкусу;
• Соль - по вкусу.
Масло из помидоров. \ Фото: pinterest.com.
Способ приготовления:
• Помидоры вымыть;
• Снять шкурку;
• Мякоть нарезать на дольки;
• При необходимости удалить семена;
• Выложить на противень, застеленный пергаментной бумагой;
• Сдобрить перцем;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку примерно на двадцать минут;
• Затем остудить;
• Переложить в чашу блендера;
• Добавить нарезанное кусками сливочное масло;
• Листочки базилика, соль и орегано;
• Перебить до однородной массы;
• Аккуратно перемешать;
• Переложить в банку с закруткой;
• Отправить в холодильник минут на десять;
• Использовать в качестве намазки;
• Хранить в холодильнике не больше недели.
5. Помидоры в кляре
Помидоры в кляре. \ Фото: google.com.
В кляре могут быть не только луковые кольца и крабовые палочки, а и ломтики помидоров. Такое блюдо прекрасно подойдёт как для бутербродов, так и в качестве закуски.
Ингредиенты:
• Помидоры с очень плотной мякотью среднего размера - 3-4 шт;
• Сыр твёрдых сортов - 150 г;
• Яйца - 4 шт;
• Сметана 15% - 3 ст.л;
• Мука - 220 г;
• Ядра грецких орехов - горсть;
• Чеснок - 5-6 зубков;
• Соль - по вкусу;
• Перец чёрный молотый - по вкусу;
• Паприка - 0,5 ч.л;
• Масло подсолнечное - для жарки (примерно 120-150 мл).
Закуска из помидоров в сырном кляре. \ Фото: cookpad.com.
Способ приготовления:
• Помидоры вымыть;
• Снять шкурку;
• Мякоть нарезать кружками средней толщины;
• В миске смешать пару столовых ложек подсолнечного масла, соль, перец, паприку, мелкорубленный или пропущенный через пресс чеснок;
• Перемешать;
• В получившуюся смесь выложить помидорные кольца;
• Оставить на семь-десять минут;
• В другой миске смешать сметану с яйцами, солью, перцем и паприкой;
• Добавить муку (примерно сто грамм) и тёртый сыр;
• Перемешать до однородной консистенции;
• Грецкие орехи обжарить на сухой сковородке до лёгкой румяности;
• В чашу блендера высыпать ядра грецких орехов и четыре столовые ложки муки;
• Перебить до однородной массы;
• Пересыпать на тарелку или в миску;
• Кружки помидоров обвалять в кляре, после в панировке;
• Обжарить на подсолнечном масле до золотистого цвета и румяной корочки со всех сторон;
• Переложить на бумажные полотенца;
• Перед подачей выложить на тарелки;
• Подавать со сметаной и свежей зеленью.
