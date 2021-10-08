Как в Советском Союзе при помощи ядерного взрыва потушили пожар, который горел 3 года

Как тушили скважины в СССР.
В Советском Союзе, во время добычи газа на одном из месторождений произошел подземный пожар. Загорелась газовая скважина, которая превратилась в пылающий факел на три года. Решили проблему в СССР самым радикальным и действенным методом – ядерным взрывом.
Горела буровая скважина.
Даже совсем не мирный атом может послужить делу мира, когда появляется такая необходимость. Так, 1 декабря 1963 года в Узбекистане осуществлялось бурение скважины на газовом месторождении Урта-Булак. Бур вошел в породу под аномально высоким давлением, которое достигало на пике 300 атмосфер. В результате этого произошло непредвиденное ЧП. Буровую колонну из полутора километров стальных труб в результате этого выдавило из скважины, а вышка с оборудованием опрокинулась. На этом все не закончилось. Сразу после поломки вырвалась струя газа, который почти моментально воспламенился. Начался пожар.
На самом деле это популярное явление.
Печальный факел, пожирающий 12 млн куб.м газа в сутки, горел 1074 дня. На протяжении трех лет инженеры и спасатели ломали голову над тем, что делать в такой ситуации. Со временем положение дел начало ухудшаться, под угрозой оказались близлежащие поселения, и стало понятно, что пора что-то делать.
Иногда нужны радикальные меры.
Из-за высокой температуры к факелу было невозможно подойти даже на 250-300 метров. Земля вокруг покрывалась копотью и нагревалась сильнейшим образом. После нескольких тщетных попыток тушения было решено опустить в землю ядерный заряд и подорвать его рядом со скважиной. Вот, как это было.
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