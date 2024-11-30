«Adidas» против «Puma», или Как вражда братьев привела к созданию двух мировых спортивных брендов

История самой продуктивной для сферы спортивной обуви ссоры. /Фото: idealsport.com.ua

Адольф и Рудольф Дасслеры - братья, которые вечно соперничали. /Фото: techno.tviigetz.rh

Адольф и Рудольф с супругами и родителями. /Фото: techno.tviigetz.rh

Бронзовая медаль Артура Йоната на Олимпиаде очень помогла Дасслерам раскрутиться на мировом рынке. /Фото: Wikipedia.org

Триумф Джесси Оуэнса на Олимпиаде 1936 стал триумфом и Дасслеров. /Фото: bigpicture.ru

Адольф в цехе компании Gebrüder Dassler . /Фото: sekretmira.ru

Общую фирму братья закрыли, и каждый создал свою. /Фото: ernestmag.fr

В нынешнем веке история этой вражды, ставшая началом двух легенд рынка спортивных товаров, даже экранизирована была. /Фото: film.ru

Братья масштабировали своё соперничество на целый город. /Фото: mattlumine.com

Немецкая сборная по футболу в кроссовках от Адольфа, 1974 год. /Фото: ua.tribuna.com

Пеле на поле в обуви от Рудольфа. /Фото: ua.tribuna.com

Компании примирились только в 2009 году, сыграв на одном поле в футбол. /Фото: america-retail.com