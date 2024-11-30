«Adidas» против «Puma», или Как вражда братьев привела к созданию двух мировых спортивных брендов

В семейных отношениях иногда бывают непростые эпизоды, а иногда доходит даже до пожизненной вражды. Именно такая напряжённость была и среди двух братьев, Адольфа и Рудольфа Дасслерах. Вот только в их случае непрекращающееся соперничество между самыми близкими людьми породило и нечто хорошее, причём для миллионов людей - появились два спортивных бренда, ставших по-настоящему легендарными.
История самой продуктивной для сферы спортивной обуви ссоры. /Фото: idealsport.com.ua
Эта история началась в конце позапрошлого столетия, когда семья Дасслеров с разницей в два года появились третий и четвёртый ребенок, мальчики Рудольф и Адольф. И хотя мальчишки имели достаточно хорошие отношения с ранних лет, это не означало, что между ними не было соперничества, которое часто присуще детям в одной семье. И больше всего это вечное соревнование братьев друг с другом проявлялось в футболе, который они обожали.
Адольф и Рудольф Дасслеры - братья, которые вечно соперничали. /Фото: techno.tviigetz.rh
Была у них и другая страсть, привитая отцом - изготовление обуви. Поэтому, когда после Первой мировой войны, Адольф решил открыть собственную обувную фабрику, Рудольф захотел присоединиться к брату, хотя изначально хотел осесть в другом месте и работать полицейским. Затея была амбициозной, но и рискованной, ведь в послевоенной Веймарской республике был тяжёлый экономический кризис. Впрочем, энтузиазм братьев окупился: фирма по производству спортивной обуви Gebrüder Dassler приносила хорошую прибыль.
Адольф и Рудольф с супругами и родителями. /Фото: techno.tviigetz.rh
Рабочая связка Адольфа и Рудольфа Дасслеров была действительно успешной: первый был гуру производства и лично занимался созданием новой обуви, а второй слыл гением коммерческого дела, расширяя рынок сбыта за счёт новых клиентов. Главным достижением Gebrüder Dassler стало использование их обуви немецкими легкоатлетами на двух Олимпиадах 1928 и 1932 гг.: так, когда спортсмен Артур Йонат завоевал олимпийскую бронзу на стометровку в их кроссовках, фирма Адольфа и Рудольфа получила почти всемирную популярность.
Бронзовая медаль Артура Йоната на Олимпиаде очень помогла Дасслерам раскрутиться на мировом рынке. /Фото: Wikipedia.org
Приход к власти Германии Адольфа Гитлера лишь укрепил лидирующие позиции братьев Дасслеров как производителей спортивной обуви. Во многом это связано с тем, что в Третьем рейхе активно насаждался тренд на спорт, чтобы поддерживать хорошую физическую форму. Поэтому, по информации редакции novate.ru, в какой-то момент они даже сами выбирали спортсмена для Олимпийских игр 1936 года, который будет выступать в их обуви. Ставка на знаменитого легкоатлета Джесси Оуэнса была суперуспешной, ведь тот завоевал четыре золотые олимпийские медали.
Триумф Джесси Оуэнса на Олимпиаде 1936 стал триумфом и Дасслеров. /Фото: bigpicture.ru
Конец плодотворной работе двух талантливых братьев положила Вторая мировая война, и дело было не только в том, что фирме пришлось частично переориентироваться на изготовления военной обуви, чтобы обеспечивать нужды вермахта. Позднее обоих Дасслеров мобилизовали в армию, но если Адольфа вскоре вернули работать обратно, то Рудольфа оставили служить в машинописном бюро. Тот оттуда дезертировал, но его схватили сначала гестапо, как предателя, а затем уже союзники, как пособника режиму Гитлера - к тому же, оба брата с 1935 года состояли в партии.
Адольф в цехе компании Gebrüder Dassler . /Фото: sekretmira.ru
Существует версия, что на Рудольфа гестапо навёл собственный брат и, якобы, это стало причиной их разрыва. Изначально на работу Gebrüder Dassler это не повлияло - они в первые послевоенные годы даже выполняли американские заказы по производству коньков, а также продолжая работать по основному направлению. Но всё изменилось, когда не стало отца Дасслеров, а он был единственным, кто мог хотя бы ненадолго погасить вражду сыновей. В конечном итоге с 1949 года каждый из братьев пошёл своей дорогой, но в одной сфере - оба продолжили заниматься обувным делом.
Общую фирму братья закрыли, и каждый создал свою. /Фото: ernestmag.fr
Рудольф открыл фирму, изначально названную Ruda, но через некоторое время имя поменяли на более приятное уху - так появилась первая легендарная компания, которую сегодня знают все как Puma. Что касается Адольфа, то он также первое название своего бизнеса назвал, отталкиваясь от собственного имени - Addas - в потом прибавил одну гласную, чтобы лучше читалось, равно как и известные три полоски, позволяющие в любой паре обуви мгновенно узнать знаменитый Adidas.
В нынешнем веке история этой вражды, ставшая началом двух легенд рынка спортивных товаров, даже экранизирована была. /Фото: film.ru
Удивительно, но при уровне их взаимной вражды, они умудрялись работать в одном городе. Более того, свои производства они расположили меньше чем в километре одно от другого. А так как именно эти предприятия стали местом работы многих местных жителей, то враждебные отношения распространились и среди них: так, известны случаи, когда в ресторанчиках и кафе нельзя было увидеть за одним столиком представителей обеих компаний. В какой-то момент дело и вовсе дошло до абсурда: сотрудники разных фирм оказались под негласным табу на отношения и заключения брака.
Братья масштабировали своё соперничество на целый город. /Фото: mattlumine.com
Соперничество братьев и их фирм неизбежно вернулось в футбол, как и в детстве, только масштабы теперь были совсем другими. Каждая компания пыталась обуть в свои кроссовки лучших спортсменов, чтобы те разрекламировали бренд: например, в Adidas бегала по полю сборная ФРГ, причём дважды, а Puma усилиями сына основателя сумела за кругленькую сумму убедить легендарного Пеле выйти на поле уже в их кроссовках.
Немецкая сборная по футболу в кроссовках от Адольфа, 1974 год. /Фото: ua.tribuna.com
Интересный факт: эпизод с Пеле был нарушением чуть ли не единственной договорённости, которую враждующие братья годами соблюдали - однажды они договорились, что их компании не будут пытаться переманить на свою сторону этого спортсмена. В истории семейства Дасслер этот уговор получил названием Пакт Пеле.
Пеле на поле в обуви от Рудольфа. /Фото: ua.tribuna.com
Усиление соперничества в бизнесе положило конец всякому контакту братьев Дасслеров между собой - даже когда они виделись на официальных мероприятиях, то не разговаривали друг с другом. Закончилось всё лишь с кончиной Рудольфа после продолжительной болезни, да и то, Адольф прощание с братом не посетил, а лишь по телефону поговорил со священником, сказав, что к брату у него нет ненависти.http://vs-t.ru/adidas-protiv-puma-ili-kak-vrazhda-bratev-privela-k-sozdaniyu-dvux-mirovyx-sportivnyx-brendov
Компании примирились только в 2009 году, сыграв на одном поле в футбол. /Фото: america-retail.com
А вот в наследство враждующие Дасслеры оставили не только легендарные бренды, но и плохие отношения между ними, что удалось исправить только спустя 60 лет после начала раскола - футбольные команды обеих фирм сыграли примирительный матч, символически оставив долгие распри в истории.
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