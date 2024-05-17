10 японских автомобильных брендов, чью продукцию можно брать без страха

Лучшие японские бренды и их автомобили.
Японский автопром - очень интересное явление. На сегодняшний день страна и ее производители готовы предложить автомобилистам широкий ассортимент разноплановых автомобилей. Один из тех немногих случаев, когда автомобильная промышленность государства может удовлетворить практически любой заказ клиента.
1. Toyota
Абсолютный лидер на российском рынке - автомобили Toyota.
Компания, которая пользуется безграничным доверием со стороны российских автомобилистов. Его компания добилась во многом благодаря строжайшему контролю качества своей продукции. К главным плюсам автомобилей Toyota стоит отнести простоту внутреннего устройства, доступность ремонта и запчастей, легкость в обслуживании и высокую надежность. Машины компании традиционно выносливы и хорошо ведут себя на дороге.
Наиболее популярными моделями на сегодняшний день остаются Corolla, Land Cruiser, Camry, Verossa и RX300.
2. Nissan
Машины Nissan пользуются неизменным спросом.
Еще один японский автомобильный бренд, который прочно засел в сердцах россиян. Надежность конструкции, высокая мощность двигателя, качественная трансмиссия – вот три постулата, которые будут справедливы в отношении большинства ходовых моделей бренда. Ахиллесовой пятой автомобилей Nissan в контексте России была и остается подвеска, которая не слишком-то пригодна для отечественных дорог, как показывает практика.
Одним из лучших автомобилей на данный момент можно считать модель Almera. Внимания достойны также Skyline, Gloria, Laurel, Leopard и Cima.
3. Mitsubishi
Удивительно, но Mitsubishi все еще на коне.
У Mitsubishi поразительная продукция. С одной стороны, машины компании достаточно надежные. С другой стороны (при уже сказанном!) они умудряются демонстрировать «потрясающую» капризность, особенно в жестких условиях. Не стоит забывать и про «хрустальные» подвески Mitsubishi, которые мало подходят для российских дорог. Удивительно, что при всем при этом, машины бренда пользуются стабильным спросом на отечественных просторах. Чаще всего граждане останавливают свой выбор на Pajero, Lancer и Galant.
4. Subaru
Проверенные Subaru завоевали себе место под солнцем.
На российском рынке Subaru присутствует относительно недавно. Первые автомобили компании появились здесь только в 1992 году. За прошедшие десятилетия, наибольшую любовь российских автомобилистов смогли завоевать седаны и универсалы Subaru. Они показали себя достаточно надежным и комфортным транспортом.
Двигатели компании отлично ведут себя в условиях российской межсезонья. Уверенно чувствуют себя машинки и на заснеженных дорогах. Единственно «но», это невероятная чувствительность Subaru к качеству топлива. Она почти такая же, как у «кисейных барышень» Mitsubishi.
5. Honda
Ограниченный спрос на Honda.
Автомобили Honda достаточно популярны во всем мире, вот только в России почему-то автомобилисты останавливаются главным образом на спорткарах, а также представительских и бизнес моделях бренда. Возможно, виной всему ценники. Что же касается наиболее популярных моделей, то расхватывают россияне Accord, Legend, Saber и Torneo. Само собой те, кто может позволить себе такие авто.
Все семейство автомобилей в целом может похвастаться хорошим дизайном. У машин Honda отличные двигатели. Эти автомобили устойчивые и комфортабельные, но нуждающиеся в постоянном внимании. Причем, весьма дорогом внимании: масло, бензин, техобслуживание – все для Honda должно быть по высшему разряду.
6. Mazda
Одна из самых любимых марок в России - Mazda.
Настоящий гигант отечественного рынка! Японские Mazda в стране не просто популярны. Бренд предлагает невероятно широкий ассортимент самых разных моделей. Здесь у нас и минивэны для всей семьи, и внедорожники, и бюджетные модели, берут россияне даже пикапы Mazda.
Линейка автомобилей Mazda 2, Mazda 3, Mazda 6 так и вовсе настоящая легенда. Машины отличаются высокой надежностью, выносливостью и неприхотливостью. Нередко никаких проблем с авто не появляется даже после 2-3 лет эксплуатации. Впрочем, перегружать творения Mazda все-таки не стоит. Как и в случае с другими японскими авто на российском рынке, бичом машин остается слабая подвеска.
7. Suzuki
У Suzuki в стране свой клуб.
Парадоксальная компания. Маркетинговая политика Suzuki на автомобильном рынке то и дело проваливается с треском, технический отдел не блещет инновациями, а производство не может похвастаться масштабами. Несмотря на это, в России у Suzuki есть свой «клуб» и надо признать, он совсем не маленький. Конечно, конкурировать с гигантами вроде Toyota и Mazda бренд на отечественном рынке не может, однако всех «китайцев» уделывает по уровню качества и комфорта одной левой.
8. Lexus
Роскошные Lexus пользуются спросом и сегодня.
Премиальный бренд, созданный компанией Toyota. Один из немногих случаев, когда успехи «ребёнка» на автомобильном рынке затмили достижения «родителя». Визитной карточкой компании уже давно стала ее хваленая гибридная подвеска. Впрочем, сделана она была как раз не умельцами Lexus, а мастерами из Toyota.
9. Infiniti
Премиальные Infiniti позволит себе не каждый.
Компания Nissan всегда жестко конкурировала с Toyota. Бренд старается ни в чем не отставать от конкурентов. Некоторое время назад он запустил свою собственную марку люксовых авто. Ориентирована она была главным образом на американского потребителя, но нашла своих поклонников и в других странах, в том числе в России. Самым ярким представителем можно считать кроссовер Infiniti FX35/45.
10. Acura
Появившиеся недавно Acura.
Автомобильный бренд, который только начинает свое шествие по российском рынку. Первые шаги, тем не менее, достаточно уверенные. Премиальное направление Honda уже отличилось кроссоверами MDX и RDX.
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