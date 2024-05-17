10 японских автомобильных брендов, чью продукцию можно брать без страха

Лучшие японские бренды и их автомобили.

1. Toyota

Абсолютный лидер на российском рынке - автомобили Toyota.

2. Nissan

Машины Nissan пользуются неизменным спросом.

3. Mitsubishi

Удивительно, но Mitsubishi все еще на коне.

4. Subaru

Проверенные Subaru завоевали себе место под солнцем.

5. Honda

Ограниченный спрос на Honda.

6. Mazda

Одна из самых любимых марок в России - Mazda.

7. Suzuki

У Suzuki в стране свой клуб.

8. Lexus

Роскошные Lexus пользуются спросом и сегодня.

9. Infiniti

Премиальные Infiniti позволит себе не каждый.

10. Acura

Появившиеся недавно Acura.