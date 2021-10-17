Ритуал инициации в студенты в Средние века

В Средние века попасть в университет было довольно непросто. Абитуриента ожидало множество испытаний, самое страшное из которых – ритуал посвящение в студенты. Это был обычай не для слабонервных.













Студенты, обучающиеся в Болонье, 2-я пол. XIV в.



Когда в средневековой Европе появились первые университеты, возникла неожиданная проблема. Молодые студенты часто были непослушными, полны юношеского максимализма. Порой на них не было управы. Но мудрые преподаватели знали способ, как справится с энергичной толпой. Прежде чем приступать к обучению, молодых людей стали подвергать всяческим испытаниям, чтобы сломить их гордыню, побороть обжорство и другие грехи.







Инструмент, с помощью которого абитуриентам «удаляли» рога и клыки. Швеция, XVII век.



Одна из средневековых традиций фактически предвосхитила дедовщину. Молодых студентов обязывали «служить» старшекурсникам. Те давали унизительные задачи, заставляли платить в харчевнях и публичных банях.



Но самым странным обычаем средневекового образования была депозиция. Эта практика существовала в немецких землях и в Швеции с конца ХV века до середины XVIII века. Поступая на обучение в местные университеты, студентам предстояло пройти серию изощренных испытаний.

Студенты в Париже, кон. XIV века.«Зеленые» студенты, а в то время получали образование только мужчины, прибывали в университет и представлялись декану. Когда их набиралось достаточное количество для инициации, декан объявлял дату и время. Также он назначал депозитора – преподавателя, ответственного за проведение церемонии.Руководитель ритуала раздавал студентам предметы, чтобы те «украсили себя»: шляпы, очки, расчески , ножницы, одежду «различных узоров и цветов». Последнее обычно подразумевало шутовской костюм.Ритуал посвящения в студенты в Уппсальском университете, Швеция. XVII век.Депозитор просил студентов широко открыть рот, и те получали по два клыка вепря, которые держали, сцепив зубы, с приказом их не вытаскивать. На голову цеплялись поддельные рожки и ослиные уши.Под командами наставника студенты маршировали в специально подготовленную аудиторию. При этом депозитор подгонял их палкой, как будто те были стадом быков или ослов. В комнате студенты делали круг вокруг преподавателя, который их оскорблял, потешаясь над звериной внешностью, а затем читал лекцию о «пороках и глупости молодежи», необходимости «совершенствования и дисциплинированности с помощью учебы».Ритуал инициации в студенты. Резьба по дереву, XVI в.Депозитор задавал сложные вопросы, иногда в виде загадок. Если студент отвечал неправильно или слишком медленно, то получал по голове мешочком с песком. Часто ударов было так много, что песок буквально забивал глаза. Из-за клыков во рту студенты не могли говорить членораздельно, даже если знали ответ. За это полагалась своя порция оскорблений. Депозитор называл их свиньями, так как клыки символизируют грех обжорства. Считалось, что восприятие молодых людей к учебе заслоняется пристрастием к еде и напиткам.Инструменты депозитора из Лейпцигского университета.Затем руководитель церемонии спрашивал у студентов, готовы ли те отказаться от своих греховных помыслов. Соглашались все, и тогда депозитор с помощью щипцов вытаскивал клыки кабана, символизируя конец обжорству. Он удалял рога, которые представляют грубость, а также ослиные уши, скрывающие внутреннюю ослиную природу. Депозитор «очищал» уши своим подопечным громадной зубочисткой, жестоко брил голову деревянной бритвой, отрезал волосы топором. В конце процедур «новообращенным» выливали на голову воду, символизируя приобретение чистоты и избавление от вредных привычек.Документ, удостоверяющий, что Ernst Ludwig Junck прошел обряд посвящения в студенты в Марбургском университете 16 сентября 1791 года.По завершении церемонии студенты получали сертификат о проведении обряда депозиции. Теперь безгрешные они могли быть приняты в университет. В большинстве немецких учебных заведений эта бумага считалась серьезным документом, а абитуриента, не прошедшего обряд посвящения, не допускали к дальнейшему обучению.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)