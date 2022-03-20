Применение ополаскивателя для рта в быту

Ополаскиватель для полости рта можно использовать не по назначению — он прекрасно заменяет собой дорогую бытовую химию! Узнайте, где и как можно с успехом использовать ополаскиватель дома.







Ополаскивателем для рта протирайте резинку стиральной машинки сразу после стирки. Он убьёт все бактерии, а на саму резинку никак негативно не повлияет.







Если же в стиральной машинке вы почувствовали неприятный запах, то и тут ополаскиватель поможет как нельзя лучше! Возьмите 200 мл самого дешёвого ополаскивателя для полости рта, налейте в лоток и включите полный цикл стирки с температурой 40 градусов. Машинка после такой чистки будет блестеть внутри, а весь неприятный запах исчезнет без следа.







Удивительно, но ополаскиватель способствует быстрому заживлению синяков. Это может быть особенно актуально для людей, которым приходится ежедневно колоть инсулин. Просто смочите ватный диск прохладным ополаскивателем из холодильника, оставьте на 10-15 минут, повторите пару раз за день. Проверено: синяк пройдёт очень быстро. Также ополаскиватель очень быстро заживляет герпес на губе. Просто приложите к нему ватную палочку, смоченную в ополаскивателе, пару раз за день, и герпес исчезнет намного быстрее, чем обычно.

Устранение неприятных запахов на ткани — ещё одно шикарное применение ополаскивателя для рта. Если у вас есть вещь, которая имеет затхлый, даже плесневый запах, либо сильный запах пота, табака и т. д., то просто в таз с тёплой водой добавьте 200 мл ополаскивателя и в полученный раствор окуните вещи. Замочите на пару часов — неприятный запах полностью исчезнет!Если у вас жирная кожа головы, и никакие шампуни не спасают, то воспользуйтесь простым советом. Промойте голову шампунем, как обычно, а вместо кондиционера воспользуйтесь ополаскивателем. Оставьте его всего на 2 минуты на волосах, затем смойте водой. Волосы будут блестеть, кожа головы немного подсушится, перхоть, если имеется, быстро пройдёт.Подробнее о том, как использовать ополаскиватель для рта в быту, смотрите в видео ниже: