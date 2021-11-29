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Дайвер исполнила завораживающий танец на дне самого глубокого в мире бассейна


Джули Готье: Танец в самом глубоком в мире бассейне.

Джули Готье: Танец в самом глубоком в мире бассейне.

Джули Готье – дайвер и подводный режиссёр. Недавно она сняла короткометражный фильм «AMA». Это несколько минут великолепной хореографии в самом глубоком бассейне мира, который находится который неподалёку от Венеции. В него уместилось бы 12-этажное здание. Этот великолепный танец стоит того, чтобы его увидеть.


Название для своего фильма Джули Готье выбрала неслучайно. «AMA» - это в переводе с японского «женщина моря». Так называют дайверов, которые ныряют за жемчугом, причём большинство из них – женщины.
На видео Джули задерживает дыхание, плавно выполняет элементы подводного танца, а в конце поднимается на поверхность, выпуская гигантский пузырь воздуха.

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Дайвер исполнила завораживающий танец на дне самого глубокого в мире бассейна

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Дайвер исполнила завораживающий танец на дне самого глубокого в мире бассейнаПодписаться на мой Instagram
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