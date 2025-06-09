Как выглядят дворцы и замки современных королевских семей по всему миру

1. Резиденции президента ОАЭ

С 2019 года Каср Аль-Ватан открыт для публики (ОАЭ).

Роскошь и замысловатый дизайн интерьера Каср Аль-Ватан (ОАЭ).

Частную резиденцию президента ОАЭ окружает пышный сад.

Лондонская недвижимость монаршей семьи ОАЭ.

2. Дворцы и резиденции голландской королевской семьи (Нидерланды)

Дворец Нордейнде в Гааге (Нидерланды).

Королевский дворец в Амстердаме (Нидерланды).

Жилая королевская резиденция Хёйс-тен-Бош (Нидерланды).

Вилла Эйкенхорст и замок Дракенштейн в пригороде Утрехта (Нидерланды).

3. Роскошная недвижимость королевской династии Монако

Генуэзская крепость более 800 лет является главной резиденцией королевской династии Монако.

В главной резиденции короля Монако проходят официальные встречи и религиозные собрания.

Фамильный замок Château de Marchais в Лаоне (Франция).

4. Дворцы и замки испанской королевской семьи

Королевский дворец в Мадриде и королевская семья.

Королевский дворец в Мадриде – самый большой дворцово-парковый комплекс в Европе. | Фото: ru.freepik.com.

Королевское поместье Эль-Пардо и вилла, на которой живет ныне действующий монарх Испании.

Королевская летняя резиденция на острове Майорка.

Именитые гости в королевской летней резиденции (Испания). | Фото: loveproperty.com.