С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 540 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Амара Карпова
    Действительно красивые женщины👍😍ни силикона, ни отвратительно накачанных губ как российские "звезды"🤮20 топ-моделей, к...
  • Астон Мартин
    советская сметана была из натурального молокаОт творожного сыр...
  • Serp i Molot
    Салтыкова клеваяСекс-символы ХХ века

Как выглядят дворцы и замки современных королевских семей по всему миру




Мы все знакомы с британской королевской семьей, ее историческими замками и роскошными дворцами, но в наши дни есть еще 26 стран мира с правящими монархиями. Буквально все королевские династии мира имеют такие же захватывающие истории, как и у дома Виндзоров, а также они владеют не менее роскошными дворцами, замками и целыми поместьями.
Авторы Novate.ru, предлагают заглянуть в самые невероятные резиденции и огромнейшие угодья некоторых современных правителей.

1. Резиденции президента ОАЭ


С 2019 года Каср Аль-Ватан открыт для публики (ОАЭ).

С 2019 года Каср Аль-Ватан открыт для публики (ОАЭ).

 

С состоянием в 305 млрд долларов, династия Аль Нахайян считается самой богатой монаршей семьей в мире. Возглавляемая шейхом Мохаммедом бин Заидом Аль Нахайяном, который является президентом ОАЭ и правителем Абу-Даби, семья владеет 6% мировых запасов нефти и инвестирует во все, от SpaceX Илона Маска до футбольного клуба «Манчестер Сити», а также в недвижимость и дворцы по всему миру.
Роскошь и замысловатый дизайн интерьера Каср Аль-Ватан (ОАЭ).

Роскошь и замысловатый дизайн интерьера Каср Аль-Ватан (ОАЭ).

 


Частную резиденцию президента ОАЭ окружает пышный сад.

Частную резиденцию президента ОАЭ окружает пышный сад.

 

Жемчужиной в списке недвижимости является Каср Аль-Ватан – президентский дворец UEA, расположенный в Абу-Даби. Построенный в период с 2010 по 2017 год, гигантский комплекс (в три раза больше Пентагона) обошелся примерно в 490 млрд дол. Это официальная резиденция, где проходят все государственные встречи, а вот большое монаршее семейство живет в близлежащем дворце Аль-Батин. По понятным причинам снимков жилого особняка нет, зато со спутников видно пышную зеленую территорию, что само по себе является подвигом, учитывая, где он находится.

Лондонская недвижимость монаршей семьи ОАЭ.

Лондонская недвижимость монаршей семьи ОАЭ.

 

Интересный факт: Семья имеет роскошные особняки и дворцы не только на родной земле. Недвижимость Аль-Нахайянов за рубежом поражает не меньше и оценивается в 7 млрд долларов. Династия владеет большими особняками и высотными зданиями в Найтсбридже, Вестминстере, Мейфэре (Лондон) и Кенсингтоне (США), в том числе зданием Time & Life в Мейфэре, Château de Baillon (Париж, поместье мадам де Помпадур). И это, не считая скрытых резиденций, самых роскошных частных яхт и самолетов.

 

2. Дворцы и резиденции голландской королевской семьи (Нидерланды)


Дворец Нордейнде в Гааге (Нидерланды).

Дворец Нордейнде в Гааге (Нидерланды).

 

Виллем-Александр стал королем Нидерландов в 2013 году, после того как его мать, королева Беатрикс, отказалась от престола. С тех пор официальной резиденцией, где проходят не только встречи на государственном уровне, является дворец Нордейнде в Гааге. Он всегда оказывается в центре внимания во время различных важных событий и мероприятий в жизни королевской семьи.
Королевский дворец в Амстердаме (Нидерланды).

Королевский дворец в Амстердаме (Нидерланды).

 

Еще один официальный королевский дворец находится в Амстердаме, чаще всего он используется для развлекательных и официальных мероприятий, таких как государственные визиты. Более известный как Дворец дам, он открыт для публики в течение всего года, здесь же организовываются особо значимые выставки.
Жилая королевская резиденция Хёйс-тен-Бош (Нидерланды).

Жилая королевская резиденция Хёйс-тен-Бош (Нидерланды).

 

А вот дворец Хёйс-тен-Бош площадью 3 тыс. кв. м в окружении ландшафтного парка, является жилищем для монарха и его семьи. Помимо роскошного интерьера здесь находится уникальная галерея искусств, где собрано множество старинных полотен. В этом дворце также проводятся встречи, но они проходят в неформальной обстановке.
Вилла Эйкенхорст и замок Дракенштейн в пригороде Утрехта (Нидерланды).

Вилла Эйкенхорст и замок Дракенштейн в пригороде Утрехта (Нидерланды).

 

Помимо этих резиденций королевская семья владеет еще несколькими поместьями и летними замками, среди которых самыми известными являются вилла Эйкенхорст (поместье Де Торстен в Вассенааре) и замок Дракенштейн, недалеко от Утрехта.

 

3. Роскошная недвижимость королевской династии Монако


Генуэзская крепость более 800 лет является главной резиденцией королевской династии Монако.

Генуэзская крепость более 800 лет является главной резиденцией королевской династии Монако.

 

В одном из самых крошечных государств мира, в Монако, также имеется королевская династия – семья Гримальди, но о ней заговорили после того, как в 1956 году ее правитель, князь Ренье III, женился на голливудской кинозвезде Грейс Келли. Его сын, Альбер II, пошел по стопам отца и взял себе в жены олимпийскую чемпионку из ЮАР Шарлин Уиттсток, тем самым об этой королевской семье теперь не забывают.
В главной резиденции короля Монако проходят официальные встречи и религиозные собрания.

В главной резиденции короля Монако проходят официальные встречи и религиозные собрания.

 

Но не только этим известна королевская семья, начало родословной которой восходит к 1419 году. С тех пор главной резиденцией правителей Монако является княжеский дворец, первая версия которого была построена в 1191 году. В ту пору это была генуэзская крепость, где находилась и резиденция правителя, и целый городок. Расположенный на вершине скаля Ле Роше, дворец, вдохновленный итальянским ренессансом, претерпел множество преобразований, когда же князь Ренье и его супруга Грейс провели серьезные преобразования, дворец превратился в главную достопримечательность королевства.
Фамильный замок Château de Marchais в Лаоне (Франция).

Фамильный замок Château de Marchais в Лаоне (Франция).

 

Учитывая площадь страны неудивительно, что монархи больше не имеют грандиозных дворцов, зато они являются обладателями фамильного замка Château de Marchais в Лаоне (север Франции). Поговаривают, что принц Альбер больше предпочитает спокойную жизнь, поэтому частенько его вместе с семьей, отцом и сестрой можно увидеть на территории поместья. В охотничий же сезон здесь проходят шумные вечеринки для избранных.

 

4. Дворцы и замки испанской королевской семьи


Королевский дворец в Мадриде и королевская семья.

Королевский дворец в Мадриде и королевская семья.


Королевский дворец в Мадриде – самый большой дворцово-парковый комплекс в Европе. | Фото: ru.freepik.com.

Королевский дворец в Мадриде – самый большой дворцово-парковый комплекс в Европе. | Фото: ru.freepik.com.

 

Королевская семья Испании, как и правители любого другого государства мира, пережила множество взлетов и падений, скандалов и радостных событий, но несмотря ни на что портфель недвижимости у нее весомый. Главная резиденция, действующая с IX века, сейчас принадлежит нынешнему королю Фелипе V, который взошел на престол в 2014 году после отречения своего отца, короля Хуана Карлоса I, и находится она в Мадриде. Самый большой дворец Европы (площадь около 135 тыс. кв. м!) с 3 тыс. роскошных залов и комнат используется для важных государственных мероприятий и церемоний, а вот монаршее семейство в нем уже не живет.
Королевское поместье Эль-Пардо и вилла, на которой живет ныне действующий монарх Испании.

Королевское поместье Эль-Пардо и вилла, на которой живет ныне действующий монарх Испании.

 

Король Филипп VI, королева Летиция и их дочери предпочитают жилище поскромнее, поэтому и обитают в резиденции Сарсуэла, расположенной на территории дворцово-паркового комплекса Эль-Пардо недалеко от Мадрида. Построенный в качестве охотничьего домика по приказу Филиппа I в 1627 году (проект Хуан Гомеса де Мор), в конце XVIII века король Карлос IV преобразовал строение, после чего он превратился прекрасно обставленную уютную резиденцию.
Королевская летняя резиденция на острове Майорка.

Королевская летняя резиденция на острове Майорка.

 

Дворец Маривент – летняя резиденция испанской королевской семьи (с 1973 года), которая находится на одной из живописных скал острова Майорка. Прекрасный особняк строили не для монархов, его заказывал состоятельный инженер и художник Джон Саридакис (1923 г.). Основательный дом должен был стать выставочным пространством для его уникальнейшей коллекции, насчитывающей более сотни полотен известных художников, включая Соролья и Пикассо. Помимо этого, в красивейших садах и сосновых рощах, окружающих дворец, можно увидеть несколько композиций из бронзовых статуй Жоана Миро.
Именитые гости в королевской летней резиденции (Испания). | Фото: loveproperty.com.

Именитые гости в королевской летней резиденции (Испания). | Фото: loveproperty.com.

 

Интересный факт: Роскошные залы и пышные сады дворца Маривент
помнят многих знаменитых гостей, включая принца Чарльза и принцессу Диану, Михаила Горбачева, Мишель Обаму и многих других лидеров/правителей стран, прибывших на неофициальные встречи. В наши дни в нем живет королева-мать София.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
наверх