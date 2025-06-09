Как выглядят дворцы и замки современных королевских семей по всему миру

Мы все знакомы с британской королевской семьей, ее историческими замками и роскошными дворцами, но в наши дни есть еще 26 стран мира с правящими монархиями. Буквально все королевские династии мира имеют такие же захватывающие истории, как и у дома Виндзоров, а также они владеют не менее роскошными дворцами, замками и целыми поместьями.
1. Резиденции президента ОАЭ
С 2019 года Каср Аль-Ватан открыт для публики (ОАЭ).
С состоянием в 305 млрд долларов, династия Аль Нахайян считается самой богатой монаршей семьей в мире. Возглавляемая шейхом Мохаммедом бин Заидом Аль Нахайяном, который является президентом ОАЭ и правителем Абу-Даби, семья владеет 6% мировых запасов нефти и инвестирует во все, от SpaceX Илона Маска до футбольного клуба «Манчестер Сити», а также в недвижимость и дворцы по всему миру.
Роскошь и замысловатый дизайн интерьера Каср Аль-Ватан (ОАЭ).
Частную резиденцию президента ОАЭ окружает пышный сад.
Жемчужиной в списке недвижимости является Каср Аль-Ватан – президентский дворец UEA, расположенный в Абу-Даби. Построенный в период с 2010 по 2017 год, гигантский комплекс (в три раза больше Пентагона) обошелся примерно в 490 млрд дол. Это официальная резиденция, где проходят все государственные встречи, а вот большое монаршее семейство живет в близлежащем дворце Аль-Батин. По понятным причинам снимков жилого особняка нет, зато со спутников видно пышную зеленую территорию, что само по себе является подвигом, учитывая, где он находится.
Лондонская недвижимость монаршей семьи ОАЭ.
Интересный факт: Семья имеет роскошные особняки и дворцы не только на родной земле. Недвижимость Аль-Нахайянов за рубежом поражает не меньше и оценивается в 7 млрд долларов. Династия владеет большими особняками и высотными зданиями в Найтсбридже, Вестминстере, Мейфэре (Лондон) и Кенсингтоне (США), в том числе зданием Time & Life в Мейфэре, Château de Baillon (Париж, поместье мадам де Помпадур). И это, не считая скрытых резиденций, самых роскошных частных яхт и самолетов.
2. Дворцы и резиденции голландской королевской семьи (Нидерланды)
Дворец Нордейнде в Гааге (Нидерланды).
Виллем-Александр стал королем Нидерландов в 2013 году, после того как его мать, королева Беатрикс, отказалась от престола. С тех пор официальной резиденцией, где проходят не только встречи на государственном уровне, является дворец Нордейнде в Гааге. Он всегда оказывается в центре внимания во время различных важных событий и мероприятий в жизни королевской семьи.
Королевский дворец в Амстердаме (Нидерланды).
Еще один официальный королевский дворец находится в Амстердаме, чаще всего он используется для развлекательных и официальных мероприятий, таких как государственные визиты. Более известный как Дворец дам, он открыт для публики в течение всего года, здесь же организовываются особо значимые выставки.
Жилая королевская резиденция Хёйс-тен-Бош (Нидерланды).
А вот дворец Хёйс-тен-Бош площадью 3 тыс. кв. м в окружении ландшафтного парка, является жилищем для монарха и его семьи. Помимо роскошного интерьера здесь находится уникальная галерея искусств, где собрано множество старинных полотен. В этом дворце также проводятся встречи, но они проходят в неформальной обстановке.
Вилла Эйкенхорст и замок Дракенштейн в пригороде Утрехта (Нидерланды).
Помимо этих резиденций королевская семья владеет еще несколькими поместьями и летними замками, среди которых самыми известными являются вилла Эйкенхорст (поместье Де Торстен в Вассенааре) и замок Дракенштейн, недалеко от Утрехта.
3. Роскошная недвижимость королевской династии Монако
Генуэзская крепость более 800 лет является главной резиденцией королевской династии Монако.
В одном из самых крошечных государств мира, в Монако, также имеется королевская династия – семья Гримальди, но о ней заговорили после того, как в 1956 году ее правитель, князь Ренье III, женился на голливудской кинозвезде Грейс Келли. Его сын, Альбер II, пошел по стопам отца и взял себе в жены олимпийскую чемпионку из ЮАР Шарлин Уиттсток, тем самым об этой королевской семье теперь не забывают.
В главной резиденции короля Монако проходят официальные встречи и религиозные собрания.
Но не только этим известна королевская семья, начало родословной которой восходит к 1419 году. С тех пор главной резиденцией правителей Монако является княжеский дворец, первая версия которого была построена в 1191 году. В ту пору это была генуэзская крепость, где находилась и резиденция правителя, и целый городок. Расположенный на вершине скаля Ле Роше, дворец, вдохновленный итальянским ренессансом, претерпел множество преобразований, когда же князь Ренье и его супруга Грейс провели серьезные преобразования, дворец превратился в главную достопримечательность королевства.
Фамильный замок Château de Marchais в Лаоне (Франция).
Учитывая площадь страны неудивительно, что монархи больше не имеют грандиозных дворцов, зато они являются обладателями фамильного замка Château de Marchais в Лаоне (север Франции). Поговаривают, что принц Альбер больше предпочитает спокойную жизнь, поэтому частенько его вместе с семьей, отцом и сестрой можно увидеть на территории поместья. В охотничий же сезон здесь проходят шумные вечеринки для избранных.
4. Дворцы и замки испанской королевской семьи
Королевский дворец в Мадриде и королевская семья.
Королевский дворец в Мадриде – самый большой дворцово-парковый комплекс в Европе. | Фото: ru.freepik.com.
Королевская семья Испании, как и правители любого другого государства мира, пережила множество взлетов и падений, скандалов и радостных событий, но несмотря ни на что портфель недвижимости у нее весомый. Главная резиденция, действующая с IX века, сейчас принадлежит нынешнему королю Фелипе V, который взошел на престол в 2014 году после отречения своего отца, короля Хуана Карлоса I, и находится она в Мадриде. Самый большой дворец Европы (площадь около 135 тыс. кв. м!) с 3 тыс. роскошных залов и комнат используется для важных государственных мероприятий и церемоний, а вот монаршее семейство в нем уже не живет.
Королевское поместье Эль-Пардо и вилла, на которой живет ныне действующий монарх Испании.
Король Филипп VI, королева Летиция и их дочери предпочитают жилище поскромнее, поэтому и обитают в резиденции Сарсуэла, расположенной на территории дворцово-паркового комплекса Эль-Пардо недалеко от Мадрида. Построенный в качестве охотничьего домика по приказу Филиппа I в 1627 году (проект Хуан Гомеса де Мор), в конце XVIII века король Карлос IV преобразовал строение, после чего он превратился прекрасно обставленную уютную резиденцию.
Королевская летняя резиденция на острове Майорка.
Дворец Маривент – летняя резиденция испанской королевской семьи (с 1973 года), которая находится на одной из живописных скал острова Майорка. Прекрасный особняк строили не для монархов, его заказывал состоятельный инженер и художник Джон Саридакис (1923 г.). Основательный дом должен был стать выставочным пространством для его уникальнейшей коллекции, насчитывающей более сотни полотен известных художников, включая Соролья и Пикассо. Помимо этого, в красивейших садах и сосновых рощах, окружающих дворец, можно увидеть несколько композиций из бронзовых статуй Жоана Миро.
Именитые гости в королевской летней резиденции (Испания). | Фото: loveproperty.com.
Интересный факт: Роскошные залы и пышные сады дворца Маривент
помнят многих знаменитых гостей, включая принца Чарльза и принцессу Диану, Михаила Горбачева, Мишель Обаму и многих других лидеров/правителей стран, прибывших на неофициальные встречи. В наши дни в нем живет королева-мать София.
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