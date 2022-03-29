Тасадай: уникальное племя, которое оказалось аферой

В начале 1970-х годов в журналах и на телевидении в разных странах мира рассказывали об уникальном племени тасадай, которое живет в пещерах в джунглях на филиппинском острове Минданао. Они ничего не знают об окружающем мире, занимаются собирательством и ходят в набедренных повязках из листьев. Описывали их как самых отсталых людей на земле, чье развитие осталось на уровне каменного века.
Тасадай жили в пещерах в тропическом лесу более тысячи лет, прежде чем их изоляция от окружающего мира закончилась. На них наткнулся охотник из соседнего племени, когда расставлял ловушки. В конце концов этот охотник рассказал о племени Мануэлю Элисальде-младшему, советнику президента Филиппин Фердинанда Маркоса.
Заинтригованный Элисальде отправился в джунгли, чтобы посмотреть на диковинное племя. Вскоре туда отправились антропологи, репортеры и даже известные личности, такие как Чарльз Линдберг и Джина Лоллобриджида. Буквально за один день никому не известное племя получило всемирную популярность. Фотографии тасадай появлялись в журналах по всему миру, документальные фильмы о них транслировались на телеканалах. Ребенок племени тасадай, взбирающийся по лиане, украсил обложку National Geographic.
Больше всего мир очаровало спокойствие тасадай.
Но на заднем плане всей этой истории маячила проблема, которая заключалась в тесной связи племени с Элисальде. С момента обнаружения племени политик назначил себя его защитником и строго контролировал его контакты с миром.
Элисальде был спорной фигурой: богач с многочисленными деловыми интересами и высокими политическими амбициями, который говорил о себе как о защитнике этнических меньшинств. Многих возмущал контроль Элисальде над доступом к племени. А когда политик уговорил Маркса объявить тропический лес, где жило племя, охраняемым заповедником, люди начали подозревать, что у интереса Элисальде к племени есть корыстные мотивы. В 1976 году Маркос издал указ «Охрана тасадай и других неисследованных культурных общин от несанкционированного въезда», и доступ к племени прекратился вовсе, тасадай исчезли с поля зрения.
В 1986 году правительство Маркса было свергнуто. Швейцарский журналист Освальд Итен и филиппинский репортер Джои Лозано воспользовались этим, чтобы отправиться в джунгли и узнать, что стало с тасадай. То, что обнаружил Итен, потрясло его.
Итен увидел, что пещеры, где раньше жило племя, опустели, а люди живут в хижинах поблизости, одеты они в джинсы и футболки и ведут простой, но не примитивный образ жизни. Тасадай признались, что они никогда не были племенем каменного века. Они утверждали, что Элисальде оказывал на них давление, заставил переселиться в пещеры, поменять нормальную одежду на листья, а в обмен на это обещал деньги и безопасность.
Открытие Итена потрясло мир. Через несколько дней после его отъезда группа немецких журналистов также решила посетить племя. Они нашли тасадай, одетых в листья, в пещерах. Но при пристальном осмотре немцы заметили, что из-под листьев видна тканевая одежда. Все это выглядело так, будто племя решило продолжить игру в каменный век.
В поисках доказательств мистификации исследователи поняли, что в этой истории было много вопросов без ответов. Например, слабо верится в то, что племя было изолировано от людей более тысячи лет, ведь они жили всего в нескольких километрах от соседней деревни. Также удивительно, что тасадай устойчивы к современным заболеваниям.
Столкнувшись с такими вопросами и вооружившись признаниями самих тасадай, средства массовой информации решили, что этот вопрос урегулирован. Тасадай были объявлены мистификацией.
Несмотря на свержение Маркоса, Элисальде продолжал оказывать влияние на Филиппинах, чтобы организовать кампанию в поддержку племени. В 1988 году он даже организовал поездку некоторых членов тасадай в Манилу, чтобы подать иск против филиппинских профессоров, которые называли племя мистификацией.
Такая тактика повлияла и на научный мир. Например, лингвист Лоуренс Рид, исследователь из Гавайского университета, прожил с племенем тасадай около десяти месяцев. Рид определил, что тасадай действительно жили сами по себе в тропическом лесу, но, по-видимому, только около 150 лет. Кроме того, они, похоже, вступали в контакт с соседними племенами в 1950-х годах, и благодаря этому контакту были приобретены стальные инструменты и изучены некоторые сельскохозяйственные навыки. Поэтому, когда мир обнаружил их в 1971 году, они были определенно не такими изолированными, как было заявлено вначале. Но действительно жили очень примитивно, поэтому стопроцентной мистификацией их назвать сложно.
Скептически настроенные ученые еще в начале 70-х годов, когда поступили первые данные о племени, склонялись к мнению, что тасадай не «реликт» первобытного общества, а племя, регрессировавшее в особо тяжелых условиях, которое могло иметь нерегулярные контакты с более развитыми технологически группами людей, проживавшими где-то по соседству.
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