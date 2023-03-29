С нами не соскучишься!

8 295 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Дмитриев
    Мне нравится объяснение студентам формулы Ньютона о притяжении.Он показывает её на доске и говорит: "Вот формула, по ...Как навсегда выуч...
  • Александр Полуэктов
    "Во время весеннего и осеннего равноденствия, когда солнце движется с востока на запад..." !!!!😀Учёные разгадали ...
  • Александр Николаевич
    "Подземка Нью-йорка" не очень давно публиковалась!😆👍!30 удивительных и...

Средневековые вонючки: как люди жили без купания

Средневековые вонючки: как люди жили без купания

В Древней Греции и Древнем Риме уход за собой был обязательным. В одном только Риме насчитывалось несколько сотен бань, в которые люди приходили чуть ли не ежедневно. С расцветом христианства все древние термы были разрушены под предлогом того, что видеть чужие обнаженные тела — большой грех.

В пятнадцатом и шестнадцатом веке знатные господа и дамы мылись один раз в несколько месяцев, но к восемнадцатому веку принятие водных процедур и вовсе было забыто. Известно, что король Франции Людовик Четырнадцатый принимал ванну всего два раза в жизни, и это настолько ему не понравилось, что он отказался от мытья до конца своей жизни.

В Средние века люди не задумывались о том, что нужду нужно справлять в специально отведенных для этого местах. Даже в великолепном Версале не было отхожего места, и аристократы делали свои дела в коридорах и углах комнат за шторами.

Популярные в то время шляпы с широкими полями использовались вовсе не для защиты от солнца или дождя. Люди были вынуждены носить их из-за боязни того, что на их голову мог обрушиться поток нечистот, выливаемых жителями городов прямо со своих балконов.

До нашего времени сохранился медицинский учебник доктора Бильца, где он писал, что «простолюдины не отваживаются мыть свои тела в ванных или реках, потому с самого рождения они не заходили в воду». Кроме того, часто принятие водных процедур приравнивалось к безумию, а лечили его трепанацией черепа. Не слишком-то приятный метод!

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Средневековые вонючки: как люди жили без купания

И не забудьте:
Средневековые вонючки: как люди жили без купанияПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх