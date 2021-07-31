«Богатые русские детки» из инстаграма не потеют летом в пробках, а предпочитают яхты

Золотая молодежь России, несмотря на непростые для страны времена, не стесняется демонстрировать свою безоблачную жизнь — блог в инстаграме «Богатые русские детки» продолжает пополняться фотографиями шикарной обстановки яхт, личных самолетов, роскошных загородных особняков. Свидетельства богатой жизни беззаботные наследники выкладывают в своих профилях, а анонимный автор блога бережно собирает их и комментирует.
Кажется, ничто не может их остановить от траты несметного количества денег на рестораны, танцев на крышах Lamborghini и отдыха на элитных курортах. Одна из российских газет написала, что, как оказалось, рублевские детки могут сравниться с наследниками арабских шейхов и американских банкиров, если не превзойти их.
Подписи в шутливой манере от автора блога к опубликованным фотографиям вообще достойны отдельного разговора.
Подпись: «А вы уже решили: санаторий или дача?»
«Ребят, посоветуйте, куда слетать отдохнуть, а то утомилась уже от отдыха».
«Спасибо, конечно, но вообще-то я хотела черную».
«Когда убедила отца в том, что радиоуправляемые игрушки надоели».
«В июне в Москве могло бы быть и потеплее, настало время каникул».
«Пока ты носишь свои тряпки у себя в колхозе, мы одеваемся в лучшие одежды».
«Когда заказываешь автомобиль под любимые лубутены».
«Послушные 110 миллионов рублей под каблуком, подходит под это платье?»
«Скорее бы открыть летний дачный сезон».
«Выпьем за начало новой рабочей недели у рабочих».
«Как приятно иметь дачу вдали от шумных мегаполисов».
«У тебя на речке в деревне так не поплавать».
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии