«Богатые русские детки» из инстаграма не потеют летом в пробках, а предпочитают яхты

Золотая молодежь России, несмотря на непростые для страны времена, не стесняется демонстрировать свою безоблачную жизнь — блог в инстаграме «Богатые русские детки» продолжает пополняться фотографиями шикарной обстановки яхт, личных самолетов, роскошных загородных особняков. Свидетельства богатой жизни беззаботные наследники выкладывают в своих профилях, а анонимный автор блога бережно собирает их и комментирует.



Кажется, ничто не может их остановить от траты несметного количества денег на рестораны, танцев на крышах Lamborghini и отдыха на элитных курортах. Одна из российских газет написала, что, как оказалось, рублевские детки могут сравниться с наследниками арабских шейхов и американских банкиров, если не превзойти их.



Подписи в шутливой манере от автора блога к опубликованным фотографиям вообще достойны отдельного разговора.











Подпись: «А вы уже решили: санаторий или дача?»







«Ребят, посоветуйте, куда слетать отдохнуть, а то утомилась уже от отдыха».







«Спасибо, конечно, но вообще-то я хотела черную».







«Когда убедила отца в том, что радиоуправляемые игрушки надоели».







«В июне в Москве могло бы быть и потеплее, настало время каникул».







«Пока ты носишь свои тряпки у себя в колхозе, мы одеваемся в лучшие одежды».

«Когда заказываешь автомобиль под любимые лубутены ».«Послушные 110 миллионов рублей под каблуком , подходит под это платье?»«Скорее бы открыть летний дачный сезон». Выпьем за начало новой рабочей недели у рабочих».«Как приятно иметь дачу вдали от шумных мегаполисов» . «У тебя на речке в деревне так не поплавать» . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)