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«Богатые русские детки» из инстаграма не потеют летом в пробках, а предпочитают яхты

Золотая молодежь России, несмотря на непростые для страны времена, не стесняется демонстрировать свою безоблачную жизнь — блог в инстаграме «Богатые русские детки» продолжает пополняться фотографиями шикарной обстановки яхт, личных самолетов, роскошных загородных особняков. Свидетельства богатой жизни беззаботные наследники выкладывают в своих профилях, а анонимный автор блога бережно собирает их и комментирует.

Кажется, ничто не может их остановить от траты несметного количества денег на рестораны, танцев на крышах Lamborghini и отдыха на элитных курортах. Одна из российских газет написала, что, как оказалось, рублевские детки могут сравниться с наследниками арабских шейхов и американских банкиров, если не превзойти их.

Подписи в шутливой манере от автора блога к опубликованным фотографиям вообще достойны отдельного разговора.

«Богатые русские детки» из инстаграма не потеют летом в пробках, а предпочитают яхты

«Богатые русские детки» из инстаграма не потеют летом в пробках, а предпочитают яхты

Подпись: «А вы уже решили: санаторий или дача

«Богатые русские детки» из инстаграма не потеют летом в пробках, а предпочитают яхты

«Ребят, посоветуйте, куда слетать отдохнуть, а то утомилась уже от отдыха».

«Богатые русские детки» из инстаграма не потеют летом в пробках, а предпочитают яхты

«Спасибо, конечно, но вообще-то я хотела черную».

«Богатые русские детки» из инстаграма не потеют летом в пробках, а предпочитают яхты

«Когда убедила отца в том, что радиоуправляемые игрушки надоели».

«Богатые русские детки» из инстаграма не потеют летом в пробках, а предпочитают яхты

«В июне в Москве могло бы быть и потеплее, настало время каникул».

«Богатые русские детки» из инстаграма не потеют летом в пробках, а предпочитают яхты

«Пока ты носишь свои тряпки у себя в колхозе, мы одеваемся в лучшие одежды».



«Богатые русские детки» из инстаграма не потеют летом в пробках, а предпочитают яхты

«Когда заказываешь автомобиль под любимые лубутены».

«Богатые русские детки» из инстаграма не потеют летом в пробках, а предпочитают яхты

«Послушные 110 миллионов рублей под каблуком, подходит под это платье?»

«Богатые русские детки» из инстаграма не потеют летом в пробках, а предпочитают яхты

«Скорее бы открыть летний дачный сезон».

«Богатые русские детки» из инстаграма не потеют летом в пробках, а предпочитают яхты

«Выпьем за начало новой рабочей недели у рабочих».

«Богатые русские детки» из инстаграма не потеют летом в пробках, а предпочитают яхты

«Как приятно иметь дачу вдали от шумных мегаполисов».

«Богатые русские детки» из инстаграма не потеют летом в пробках, а предпочитают яхты

«У тебя на речке в деревне так не поплавать».

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