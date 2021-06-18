5 знаменитых бастардов, которые смогли добиться успеха и вошли в историю

В разные времена у многих народов участь внебрачных детей считалась незавидной: парфении в Спарте и чунъин в Корее обладали урезанными гражданскими правами, байстрюки или ублюдки на Руси полностью зависели от доброй воли знатного родителя, а бастарды в Европе всю жизнь несли печать тайны своего рождения. Даже в современном мире есть страны, где судьба подобных отпрысков может оказаться весьма плачевной. Однако в истории есть уникальные примеры, когда бастардам удавалось подняться гораздо выше их законных братьев и сестер.
Князь Владимир (Красно Солнышко)
Владимир Святославич на памятнике «Тысячелетие России» в Великом Новгороде
Правитель, крестивший Русь, и прославленный в лике святых, в начале своей жизни испытал много трудностей. Часть из них была связана с его происхождением. Сын великого киевского князя Святослава Игоревича был рожден ключницей Малушей. По языческим законам он мог наследовать своему отцу, однако разгневанная законная супруга княгиня Ольга сослала прелюбодейку в дальнее село Будятино (предположительно, это деревня Будник под Псковом). Там и родился будущий князь-Креститель. Кстати, что сталось с его матерью, ни одна летопись не сообщает, а княжеского отпрыска позднее отправили в Киев. Он был третьим в линии престолонаследования, однако братоубийственная война сделала его вторым. После, расправившись со старшим братом и женившись на его невесте Рогнеде (подробности тут лучше не вспоминать), Владимир вокняжился в Киеве.
Вильгельм I (Завоеватель)
Вильгельм I Завоеватель также известный как Вильгельм Бастард
В жизни этого знаменитого правителя есть много «белых пятен», однако ни один историк не отрицает ту огромную роль, которую он сыграл в истории Англии. Именно Вильгельм основал единое Английское королевство, создал армию и флот, провел первую земельную перепись, которая получила название «Книга страшного суда», и построил Тауэр. Однако память о его происхождение всю жизнь была с ним. Прозвище «Бастард» Вильгельму дала французская знать, и оно закрепилось за ним в истории вместе с «Завоевателем». Дело в том, что он был незаконнорожденным, но единственным сыном правителя Нормандии - герцога Роберта II Великолепного, прозванного Дьяволом. О семье его матери остались противоречивые сведения. По одним источникам она была виконтессой и после рождения сына родители вступили-таки в законный брак, по другим Герлева была дочерью зажиточного горожанина-кожевенника. В любом случае, она стала любовницей Роберта еще когда тот был очень молод. Хотя в XI веке для нормандской знати такая практика была обычной. Известно, что эти предусмотрительные люди венчались по христианскому обряду только в крайнем случае, предпочитая свадьбы по местным обычаям. Большинство союзов, таким образом, могли быть без проблем расторгнуты при необходимости. Править юный бастард начал в 7 лет, сумел усмирить нормандскую знать и позднее стал первым единодержавным британским королем.
Чезаре (Цезарь) Борджиа
«Портрет дворянина» работы Альтобелло Мелоне, предполагаемый портрет Чезаре Борджиа
Эта неоднозначная личность считается одним из главных злодеев в истории: многочисленные убийства, похищения знатных дам и изнасилования, даже связь с родной сестрой Лукрецией, в чем только его не обвиняли! Сегодня историки, пытаясь отделить правду от вымысла, кроме кровожадности и беспринципности, признают за Чезаре и некоторые положительные черты: этот человек имел таланты организатора и полководца, умел привлекать к себе друзей. Отцом будущего злодея был кардинал Родриго де Борджиа, ставший затем папой Александром VI, а матерью - его любовница простолюдинка Ванноцца деи Каттанеи, так что эта связь была вдвойне запретной. Чезаре с детства готовился к духовной карьере, однако после гибели старшего брата отказался от сана. Он стал первым в истории Католической церкви кардиналом, официально возвращенным к званию мирянина (когда твой отец – Папа, многие условности становятся несущественными). Его жизнь стала мозаикой из военных и любовных завоеваний, множества преступлений (доказанных и нет), ему удалось стать мужем одной из французских принцесс и стать правителем Валенсии, но в памяти людей этот бастард остался как высокопоставленный отравитель.
Елизавета I (Королева-девственница)
Королева Англии Елизавета I
В свое время, для того, чтобы жениться на матери Елизаветы – Анне Болейн, английский король Генрих VIII перевернул небо и землю: развелся с законной супругой, с которой прожил почти 25 лет, разорвал отношения со Святым Престолом в Риме и создал отдельную Англиканскую церковь, за что получил отлучение от Папы, однако долго наслаждаться новым браком ему не удалось. В принципе, родись Елизавета мальчиком, возможно, в английской истории не было бы кровавой страницы о короле – «синей бороде», менявшем жен и отказывающемся от своих детей (конечно, женского пола). Именно такая судьба постигла и Елизавету, и ее старшую сестру Марию – отец-самодур несколько раз признавал неугодные ему браки и, соответственно, детей от них незаконными. Однако в 25 лет, после сложных дворцовых интриг, переворотов, смерти брата-короля и сестры-королевы, именно эта наследница оказалась на троне. Время правления Елизаветы иногда называют «золотым веком Англии»: именно при ее царствовании творили Шекспир, Марлоу и Бэкон, была разгромлена Непобедимая армада и основана Ост-Индская компания.
Василий Жуковский
Карл Брюллов, портрет В. А. Жуковского, 1837 год
Обстоятельства рождения знаменитого русского поэта и наставника детей царской семьи были настолько сложны, что биографы считают официальную версию даже слегка романтизированной и смягченной. Кратко их описать очень сложно. Отцом его был Тульской помещик Афанасий Иванович Бунин. В 1770 году, во время русско-турецкой войны он получил в подарок двух девушек-турчанок, из которых в России выжила только одна. После крещения она получила имя Елизавета Дементьевна Турчанинова и осталась в поместье Буниных как ключница, нянька пяти законных детей Афанасия Ивановича и его жены Марии Григорьевны, и как… наложница барина. Жила она в отдельном домике, и через некоторое время глава семейства перебрался жить к ней. Конечно, законная супруга после этого прекратила отношения и с мужем, и с его сожительницей, запретив детям видеться с ними. Однако, как пишут биографы, после рождения трех внебрачных дочерей и сына Василия, «мир в поместье был восстановлен». В результате таких «высоких отношений», единственный наследник рос в барском доме на попечении двух отцов – родного и приемного, обедневшего друга семьи Андрея Григорьевича Жуковского, давшего мальчику свою фамилию и отчество.
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