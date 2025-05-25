Индийский храм Лингарадж: архитектурное чудо, посвященное богу Шиве

Лингарадж – удивительнейший древний храм, расположенный в Бхубанешваре, столице индийского штата Одиша, по праву считается шедевром архитектуры, выполненном в редком стиле калинги. Символизируя богатое культурное и религиозное наследие обширного региона, храмовый комплекс, посвященный Богу Шиве, может похвастаться самой невероятной резьбой и замысловатыми узорами, и это, не говоря о непривычных формах основных пагод, возвышающихся над его территорией площадью более 23 тысяч кв.. Богатая история и популярные среди индуистов фестивали сделали его притягательным местом для тех, кто хочет обрести духовный покой и узнать больше о культурном наследии Индии.
1. История появления храма Лингараджа в штате Одиша
Индийский храм Лингарадж – архитектурный шедевр, посвященный Богу Шиве. | Фото: timesnownews.com.
История одного из старейших и самых важных религиозных комплексов в Бхубанешваре, храма Лингараджа, началась в XI веке во времена правления короля Джаджати Кешари из династии Восточный Ганг. Существует мнение, что на этом месте поклонялись божествам (Сваямбха Шивалинга) еще в VII веке. Согласно исследованиям, первое упоминание о храме можно увидеть в Брахма-пуране – древнем индуистском писании, посвященном Брахме, а само название Lingaraj Temple («Храм Лингараджа») происходит от «Трибхубанешвара» или «Бхубанешвар», что означает «Владыка Земли» (другое имя Бога Шивы). В потрясающем храмовом комплексе находится около 150 небольших пагод и других святынь, что делает его популярным местом как среди паломников, так и туристов. Не менее значимым достоинством стало то, что храм является архитектурным чудом стиля калинга и имеет огромное культурное и историческое значение.
2. Архитектурные особенности храма Лингараджа
Южные ворота храма Лингарадж. | Фото: rosewoodluxuryhotel.com.
Редкий стиль храмовой архитектуры.
Великолепный храмовый комплекс Лингарадж является жемчужиной редкого стиля храмовой архитектуры – калинга. Прекрасный во всех отношениях архитектурный комплекс окружен огромной стеной, сложенной из латерита, что придает ему особенную атмосферу. Но все же главной изюминкой композиции, состоящей из множества строений, является сам храм Лингарадж, высота которого достигает 55 метров, что позволяет ему возвышаться над горизонтом города. Главный вход в храм находится с восточной стороны, хотя в него можно попасть еще и с юга или севера, где также имеются ворота, но более скромные.
Храмовый комплекс Лингарадж состоит из 150 строений. | Фото: bhubaneswartourism.in.
55-метровая Вимана – главное святилище комплекса Лингарадж. | Фото: timesnownews.com.
Структурные особенности: Храмовый комплекс, построенный из песчаника и латерита, состоит из четырех основных частей (залов): Вимана, Джагамохана, Ната Мандира и Бхога Мандапа. Все они выстроены в одном направлении и постепенно увеличиваются в размерах от Бхога Мандапы до Виманы (преимущественно в высоту). В общем же каждое из 150 строений славится своими замысловатыми скульптурами и резными изображениями богов, богинь и других мифических существ, в обликах которых мастерски прорисована каждая черта, придавая реалистичности образам.
• Вимана является главным святилищем с башней высотой 55 метров, причудливые стены которой сверху донизу покрыты замысловатыми узорами, а вершина напоминает улей (имеет название «Амалака»). Ее украшают голова льва и лотосы, которых можно увидеть внизу.
• Джагамохана – зал собраний с двумя воротами, выходящими на север и на юг, которые украшают перфорированные окна с изображениями львов на задних лапах. Это прямоугольное здание с пирамидальной крышей, поддерживаемой четырьмя колоннами, на стенах которого вырезаны боги и мифические существа.
• Ната Мандира – фестивальный зал (он же танцевальный зал), стены которого украшены скульптурными фигурами. Это зал с плоской крышей, опирающейся на резные каменные колонны, которые, как и стены украшены горельефами, изображающими различные танцевальные па.
• Бхога Мандапа – зал подношений имеет четыре двери, выходящие в разные стороны света. Здесь самый большой поток паломников, которые приезжают со всей Индии и с разных уголков мира. Крыша этого зала пирамидальной формы, а на ее вершине находится перевернутый колокол и лотос. Его стены украшают скульптуры зверей, мифических существ и божеств.
3. Значение храма Лингараджа в жизни верующих
Лингарадж – один из самых древних почитаемых индуистских храмов Индии.
Посвященный Богу Шиве, храм упоминается в нескольких древних индуистских текстах, таких как Сканда Пурана, Брахма Пурана и Капила Самхита, что подчеркивает его высокое духовное значение для тех, кто поклоняется этому божеству. Издревле Храм Лингараджа имеет большое религиозное значение, что привлекает сотни тысяч верующих на протяжении многих веков. Теперь же к паломникам прибавились еще и любопытствующие туристы со всего мира. Этому поспособствовали и многовековые легенды, и то, что храм построен над природным источником с целебными свойствами.
Храм является основным местом для паломников индуистов, особенно во время таких фестивалей, как Махашиваратри, на которые с большим энтузиазмом собирается много последователей индуизма. Он считается местом, где можно достичь духовного просветления и освобождения от цикла рождений и смертей.
4. Религиозные практики в храме Лингараджа
Храм Лингарадж доступен только для индуистов.
За многие столетия своего существования Храм стал домом для 129 различных божеств, в котором сохранилось несколько впечатляющих святынь, в том числе посвященные Парвати и Лингарадже. Здесь последователи индуизма проводят различные пуджи и ритуалы, такие как Рудрабхишекам, Ганешпуджа и Чандипат, а также преподносят цветы, фрукты и сладости многочисленной армии божеств. Сложные ритуалы, такие как Маха Чанди Ягья и Маха Рудрабхишекам проводятся храмовыми священниками. Считается, что эти ритуалы даруют духовное благословение участникам.
5. Фестивали и ограничения в храмовом комплексе Лингараджа
В храме Лингарадж проходят религиозные праздники. | Фото: indiatimes.com.
Фестивали Лингараджа привлекают тысячи верующих. | Фото: en.wikipedia.org.
По сведениям редакции Novate.ru в храме Лингараджа проводятся различные фестивали, демонстрирующие богатые традиции и культуру Одиши: Махашиваратри, Ратх-ятра, Чандан Ятра, Фестиваль автомобилей храма Парсурамешвара, Пана Санкранти, Дола Пурнима. Эти фестивали привлекают верующих и посетителей, что делает храм Лингараджа центром культурной и религиозной жизни Индии. Правда, на территорию храма в любом случае смогут попасть только индуисты, остальным вход запрещен. Для туристов и представителей любых других религий построена смотровая площадка, которая вмещает всех желающих посмотреть на храмовый комплекс или захватывающие действия, происходящие на территории комплекса. Хотя и для паломников индуистов также имеются ограничения. Мало того, что никто не сможет воспользоваться фотоаппаратами или другими гаджетами внутри храма, так еще придется оставить свою обувь за пределами комплекса.
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