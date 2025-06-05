По каким причинам в СССР туго пеленали младенцев

Кадр из фильма/ фото: notboringeconomy.ru
Сейчас молодые родители сами решают пеленать малыша или нет. Но в Советском Союзе перед мамой вопрос о тугом пеленании даже не стоял. Этому обучали прямо в родильном доме и оно было обязательным для каждого малыша. А вот зачем это нужно было делать, давайте узнаем!
1. Туго пеленать учили в медицинских учреждениях
Родильный дом СССР/ фото: monastery.ru
В СССР всех новорожденных детей туго пеленали с самого первого дня жизни и до 3-6 месяцев. Пеленать учили врачи в женских консультациях и родильных домах. Перед молодой мамой клали пеленки и объясняли, как плотно завернуть в детскую простынку крошечного малыша. Причем, просто завернуть в ткань ребенка было недостаточно. Нужно было правой стороной пеленки обернуть тело, но освободить левую ножку. Затем обернуть второй стороной и нижней частью пеленки запеленать животик. В результате получался своеобразный «кокон», в котором неподвижно находился новорожденный. Советскую технику пеленания удавалась освоить с первого раза не всем мамам. Самое сложное было следить, чтобы новорожденный не вытащил ручки. Но если туго запеленать не удавалось, то после выписки домой на помощь приходили бабушки, которые могли это сделать на раз-два.
2. Пеленание защищает от травмы
Новорожденный/ фото: thedailybeast.com
Советские педиатры объясняли неопытным родителям, что тугое пеленание позволяет защитить ребенка от травм. До 6 месяцев у малыша еще плохо развита координация движений. Он случайно может себя ударить или поцарапать.
3. Пеленание предупреждает переохлаждение
Пеленание/ фото: Pinterest.com
Врачи советских роддомов считали, что пеленка сохраняет тепло и защищает малыша от переохлаждения. Кроме того, запеленать ребенка гораздо быстрее, чем одеть на него распашонку и ползунки. Пеленка экономит время при переодевании, а значит, малыш не страдает от холода. А тугое пеленание позволяет гораздо дольше сохранять тепло. Детские простынки и одеяла использовали для пеленания еще на Руси. Детишек заворачивали таким образом, чтоб на груди из ткани складывался крест — он оберегал от злых духов, а несколько слоев ткани защищали от холода.
4. Профилактика «кривых» ножек
Ножки младенца/ фото: yakutia.mk.ru
В СССР существовало мнение, что тугое пеленание является средством профилактики кривых ног, которые в народе называли «колесом». Якобы кусок ткани помогал сделать ножки ровными и стройными без какой-либо патологии суставов. Однако официального подтверждения этой информации так нигде не нашлось.
5. Имитация «домика» в мамином животе
Советский роддом/ фото: ru.pinterest.com
Педиатры также считали, что тугое пеленание благотворно влияет на психическое развитие ребенка первых месяцев жизни. Дело в том, что первый месяц жизни считается десятым месяцев беременности. А в материнском утробе малышу тесно так, что скован в движениях. Но он в этом «домике» чувствует себя в безопасности. Тугое пеленание позволяет имитировать это состояние. Фланелевая ткань дает такое же тепло и тесноту как у мамы в животике.
6. Влияние зарубежных книг
Детский магазин СССР/ фото: m.fotostrana.ru
В 70-х годах в страну стали завозить зарубежную литературу, которая была посвящена воспитанию детей. Так, в книге Бенджамина Спока «Ребенок и уход за ним» появилось первое противоречивое мнение относительно детского пеленания. Автор не говорит прямо, что это вредно, лишь намекает на уход от пеленок. Литература повлияла на отношение молодых родителей к пеленкам. Однако в СССР был дефицит детской одежды. Найти ползунки и распашонки было практически невозможно. А если одежда поступала в продажу, то размер начинался с 6 месяцев. Пеленки были единственными «нарядами» для большинства советских новорожденных. Кроме того, дети до 6 месяцев быстро растут, одежда каждый месяц становилась не по размеру. Ее приходилось бы менять. Вырасти из пеленки потребуется гораздо больше времени. Обычно ее хватало на год. В результате родители смирились с пеленанием. Правда, мнение врачей стало расходиться...
7. Два противоположных мнения
Педиатр/ фото: Pinterest.com
Споры о пеленании новорожденных ведутся до сих пор. Существует три мнения. Одни педиатры считают, что тугое пеленание важный этап для малыша. Вторые уверен, что туго пеленать опасно для здоровья ребенка, и лучше придерживаться свободного пеленания. Другие специалисты уверены, что пеленание — это прошлый век.
8. Современное отношение
Пеленальный кокон/ фото: lemikids.ru
Сейчас пеленание ребенка — самостоятельный выбор каждого родителя. И однозначного ответа не существует. К тому же в магазинах представлен огромный выбор самой разнообразной одежды. Для малышей с первых дней жизни можно купить боди, ползунки, кофточки с антицарапками, подгузники или готовые пеленки на застежке. Современная одежда заменила пеленание. Но все же некоторые мам остаются преданы заворачиванию младенца в ткань. Они уверены, что это содействует крепкому сну.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии