С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 583 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Каратеева
    У нас живёт это чудо. Правда, не такое шикарное, как на фото, но тоже ничего. "Чёрный дым". На руках не сидит, но мож...10 «недостатков» ...
  • Елена Каратеева
    "Весь", действительно, означает село. Есть выражение в нашем языке "города и веси". Слово "город" это не столько огра...«Восвояси» – это ...
  • Maxim
    В Германии на питомцев - налог на роскошь...Скрытые способнос...

Экстремальные селфи

Ещё одна коллекция фотографий, сделанных людьми с отсутствием чувства страха перед высотой и опасностью. Их привлекает экстрим, прилив адреналина и жажда испытать новые ощущения:




















































©

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)

Ссылка на первоисточник
наверх