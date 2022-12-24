Забавные, смешные, трагические случаи с питомцами монарших особ, политиков и аристократов

Образ человека складывается не только из его социального статуса, политических взглядов и круга общения. Порой о природе самого человеке гораздо больше может поведать его увлечение. Ну или четвероногий питомец, к которому тот выказывает наибольшее внимание. Рассказываем о домашних животных, которые стали любимцами известных людей, а также истории, которые с ними приключились.
Трагедия со счастливым концом: пекинес Лути
Королева Виктория. Фото источник: marieclaire.ru
Первые месяцы жизни этой маленькой собачки можно назвать счастливыми. Он родился в Китае и жил в королевском дворце, став одним из любимцев тети императора. Однако Вторая опиумная война и штурм пекинского дворцового ансамбля в 1860 году поставили под сомнение его счастливое будущее: высокопоставленная родственница бывшего правителя свела счеты с жизнью, оставив «сиротами» Лути и еще четверых пушистых питомцев. Его спас капитан Харт Данн и увез с собой в далекий Лондон. А вот там Лути вновь посчастливилось обрести влиятельную покровительницу.
Королева Виктория славилась своей любовью к братьям нашим меньшим. В годы ее правления даже одно из самых крупных обществ по защите животных SPCA дополнило название буквой «R» и стало именоваться королевским. А миниатюрная собачка была отдана в дар и стала любимецей британского монарха. Королева Виктория всегда восхищалась маленькими пропорциями песика и даже заказала его портрет. На картине собаку изобразили сидящей на фоне китайской вазы, чтоб дополнительно подчеркивает его происхождение и крошечный размер.
Королевская жизнь при дворе индийского вельможи
Мохаммад Махабат Хан. Фото источник: III amarujala.com
Но если для европейцев собаки лишь четвероногие друзья, то индийский князь Мохаммада Махабата Хана III их возвел в ранг настоящих богов. В его дворце проживало более 800 собак, причем условиям их жизни можно было позавидовать. Каждая из них имела собственную богато украшенную комнату с личным слугой, который спешил исполнить все ее желания. Собак не только кормили свежайшими деликатесами, наряжали и выгуливали, но даже катали в рикше. В 1922 году правитель княжества Джунагадх решил устроить свадьбу своим любимцам.
В качестве жениха был выбран золотистый ретривер по имени Бобби, а невестой ему стала собака породы гончая. Разумеется, мероприятие было обставлено по высшему разряду и обошлось индийскому вельможе по нынешнему курсу в 1 миллион фунтов стерлингов. На празднества были приглашены местные аристократы, а также большое число самых разных животных. Наиболее солидно из всех гостей выглядел настоящий слон.
Романтик с лобстером на поводке
Жерар Нерваль - иллюстрация. Фото источник:sapiens.cat
Весьма необычным питомцем обзавелся поэт из Франции Жерар де Нерваль. Его другом стал огромных размеров лобстер, которому романтик дал прозвище Тибо. Этот ракообразный не требовал особенного ухода, не докучал, громко не кричал да и вообще вел себя миролюбиво. Одним из любимых времяпровождений поэта были прогулки с лобстером по улочкам Парижа. На Тибо одевали синий шелковый поводок, и Жерар отправлялся с ним в общественные места шокировать публику. На удивленные вопросы поэт лишь отвечал, что это существо ничуть не хуже любого пса, и даже великий Гете не любил собак - но при этом никто же не считал его безумцем.
Джон Куинси Адамс и его крокодил
spectatorworld.com
Экстравагантным вкусом отличался и французский политик Жильбер, маркиз де Лафайет. В 1825 году, вместе с остальными подношениями от приверженцев политики новому 6-му президенту США Джону Куинси Адамсу, он преподнес и свой весьма необычный подарок. Им стал настоящий живой крокодил. Доподлинно неизвестно, какую реакцию у общественного деятеля вызвал такой дар, однако, по всей вероятности, брутальность животного ему явно импонировала. Он приказал поселить пресмыкающегося в ванную при Восточной комнате и частенько устраивал розыгрыши посетителей, неожиданно экспонируя зубастое чудовище. К сожалению, не сохранилось статистики, сколько инфарктов при этом было получено.
Любимая рыба Луция Лициния Красса
Луций Лициний Красс. Фото источник:goodhouse.ru
А вот в древности политиками становились в большей степени за умение долго и красиво ораторствовать. Наверно, именно поэтому любимцем одного из видных деятелей Древнего Рима Луция Лициния Красса стала рыба, ведь она как никто другой умеет почтительно слушать и не возражать. Угорь, более похожий на змею, обитал в одном из водоемов поместья оратора и часто приплывал, чтоб послушать яркие речи хозяина. Есть данные, что Красс периодически доставал из воды своего любимого питомца и украшал его драгоценностями, а затем отпускал и наслаждался красочными их переливами в пронизанной солнечными лучами воде. А после смерти любимого угря политик еще долгое время оставался в печали.
Неуязвимый пес принца Руперта Пфальцского
Руперт Пфальцский. Фото источник: twimg.com
Во времена, когда жил принц Руперт (а это 17 век), люди очень живо верили в различного вида магические силы и колдовство. И многие считали, что главнокомандующему английской королевской кавалерии неимоверно повезло - у него был пес-фамильяр. Это означало, что животное было наделено волшебным даром быть неуязвимым, приносить удачу и незаметно шпионить за врагами хозяина. И действительно, Руперт был успешным военачальником, участвовал во многих сражениях, получил от Карла I титул «герцога Кумберлендского», и при этом ни он, ни его любимый пудель не были серьезно ранены.
Поэтому многие считали собаку исчадием ада и мечтали ее умертвить. Однажды это удалось: в ходе сражения при Марстон-Муре пса, наводившего суеверный ужас, застрелили. По всей вероятности, все же это была не шальная пуля, а «заговоренная» - отлитая из настоящего серебра.
Разговорчивый попугай хуже шпиона
Эндрю Джексон. Фото источник: imgflip.com
Сейчас мы расскажем о любимце еще одного президента США Эндрю Джексона. Как известно, попугаи могут жить очень долго. Поэтому не известно, как попала к Джексону эта птица, но в последний путь хозяина сопровождала именно она. В ранние годы Джексон прославился своим буйным характером и весьма жесткими политическими взглядами. Он много воевал, беспринципно обращался с пленными, и впоследствии даже подписал пакет законов, предписывающих индейцам переселиться с их земель на территорию сегодняшней Оклахомы.
Тем не менее с возрастом Джексон стал набожным и тихим стариком. И представьте удивление скорбящих на его похоронах, когда любимец умершего попугай по кличке Пол неожиданно начал браниться самыми скверными словами. По всей вероятности, птица научилась этому в период бытности хозяина простым воякой и избрала для проявления своих умений самый неподходящий момент.
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