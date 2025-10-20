Так ли полезна облепиха

Кому ее нельзя есть и почему.







Облепиха заслуженно считается одной из самых полезных ягод. Ее яркие оранжевые плоды содержат рекордное количество витамина С, которое превышает содержание в цитрусовых в 10—15 раз. Она включает витамины А, Е, К, группы В, а также редкие омега−7 жирные кислоты, флавоноиды и каротиноиды.

Высокая кислотность — первый тревожный звонок

Аллергенный потенциал облепихи

Облепиха при мочекаменной болезни

Взаимодействие с лекарственными препаратами

Индивидуальная непереносимость

Однако за внешней привлекательностью этой «золотой ягоды» скрываются особенности, которые для кого-то могут принести больше вреда, чем пользы. Об этом подробнее рассказала нутрициолог, биохимик Анна Дивинская.Облепиха содержит большое количество органических кислот, включая яблочную, лимонную и щавелевую. Поэтому крайне нежелательно употреблять ее людям с заболеваниями ЖКТ в стадии обострения. «При гастрите с повышенной кислотностью, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки употребление облепихи может спровоцировать болевой синдром, изжогу и ухудшение состояния слизистой оболочки», — рассказывает наш эксперт.Также лучше отказаться от ягоды тем, у кого есть рефлюкс-эзофагит. Кислоты облепихи могут усилить заброс желудочного содержимого в пищевод, это только ухудшит состояние.Несмотря на то, что эта ягода не входит в список основных пищевых аллергенов, она способна вызывать перекрестные аллергические реакции у людей с поллинозом. Особенно это касается тех, кто страдает от аллергии на пыльцу березы, ольхи или лещины. Каротиноиды, содержащиеся в облепихе, могут провоцировать псевдоаллергические реакции, например, кожные высыпания, зуд или расстройства пищеварения.Высокое содержание щавелевой кислоты в ягоде опасно для людей с камнями в почках. Если вы едите облепиху регулярно, имейте в виду, что рецидивы мочекаменной болезни могут усилиться, т. к. в организме могут накапливаться оксалаты. Кроме того, облепиху желательно исключить из рациона и тем, у кого нарушен обмен щавелевой кислоты.Облепиха содержит соединения, которые могут влиять на метаболизм некоторых лекарственных средств. «Особое внимание нужно уделить тем, кто принимает антикоагулянты — витамин К в составе облепихи нередко снижает эффективность препаратов, разжижающих кровь. Также стоит быть осторожными людям, получающим терапию статинами, поскольку некоторые компоненты облепихи могут усиливать их действие», — поясняет нутрициолог.Как ни странно, но есть и такие люди, у которых может быть индивидуальная непереносимость облепихи, что проявляется тошнотой, диареей, метеоризмом. Это связано с особенностями ферментативной системы или повышенной чувствительностью к биологически активным веществам, содержащимся в ягодах.«Несмотря на многочисленные полезные свойства, облепиха — не панацея. Перед включением ее в рацион людям с хроническими заболеваниями нужно проконсультироваться с врачом. Если же у вас нет противопоказаний, то есть ягоду лучше умеренно — не более 100 граммов в день или 1—2 столовых ложек облепихового масла в неделю», — советует Анна.Помните: даже самый полезный продукт способен нанести вред при неправильном употреблении. Прислушивайтесь к своему организму и не игнорируйте сигналы о непереносимости.