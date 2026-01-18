«Наркомовские» 100 грамм водки – один из сюжетов Второй мировой войны, значение которого было сильное преувеличено в годы Перестройки и всячески извращено. По большей части отношение к водке в среде РККА было отрицательным, хотя в самые тяжелые моменты первого этапа Отечественной войны спиртное действительно раздавали., в которых принято считать сегодня. Более того, существовали категории красноармейцев, которым вообще не полагался алкоголь.
1. Почему 100 грамм называли на фронте «Наркомовские»?
Спиртное выдавали в армии еще в царские времена. /Фото: 24ri.ru.
На самом деле раздача алкоголя в русской армии по приказу командования осуществлялась еще до создания Советского Союза. В тяжелой боевой обстановке разрешалось выдавать нижним чинам имперской армии до 160 грамм спиртного в неделю (три чарки). При этом годовая норма выдачи алкоголя не должна была превышать 15 чарок. В них входили как «строевые», так и праздничные прецеденты выдачи алкогольных напитков. Такое положение сохранялось вплоть до 1908 года, пока в армии не был введен сухой закон. Исключение составил военно-морской флот, где моряки продолжали получать винное довольствие.
Ворошилов и Сталин. /Фото: yandex.by.
«Наркомовские» 100 грамм водки появились во времена Советско-Финской войны. В 1940 году Климент Ворошилов приехал на финский фронт с инспекцией и обнаружил тамошние подразделения в крайне плохом состоянии. Дрянное планирование и плохая подготовка к наступлению привели к большим людским потерям и провалу операции на первом этапе войны. В частности, армия страдала от плохой подготовленности к войне в зимних условиях. Именно тогда Ворошилов распорядился усилить пакет красноармейцев. В том числе в него вошли и 100 грамм водки или коньяка. Помимо спиртного солдатам также стали выдавать сало и жир. Действовала данная мера лишь до начала наступления, пока войска не были приведены в порядок новым командованием.
Так, как Климент Ворошилов в то время занимал должность наркома, в армии за 100 грамм водки закрепилось именно такое название.
2. Как и кому выдавали водку в годы Великой Отечественной войны?
Выдачу спиртного возобновились в 1941 году. /Фото: lifeglobus.ru.
Ситуация на фронте в первые месяцы войны была исключительно тяжелой. Уже 22 августа 1941 года вышло постановление ГКО 562сс, согласно которому с 1 сентября 1941 года начиналась выдача 100 грамм водки на человека в сутки для подразделений, действующих в первой линии обороны. При этом уже 6 июня 1942 года вышло новое постановление, которое вновь запретило раздачу спиртного на фронте за исключением случаев проведения наступательных операций на наиболее сложных участках. Норма выдачи была той же, что и раньше.
Приказ о спиртном на фронте постоянно менялся. /Фото: smolbattle.ru.
С 12 ноября 1942 года в «водочный приказ» были внесены коррективы. Теперь 50 грамм водки в день разрешалось выдавать также бойцам строительных батальонов и саперам, при условии, что они осуществляют работы в условиях соприкосновения с противником. А 30 апреля 1943 года вышли очередные поправки, которые вернули действующий приказ к состоянию 6 июня 1942 года. Все остальные могли получать спиртное только в дни общественных и революционных праздников, если то позволяла обстановка.
Категорически запрещалось выдавать водку бойцам подразделений НКВД. Единственное исключение из этого правила составила битва на Курской дуге. Также водку не получали летчики, танкисты и водители. Запрещалось и строго каралось употребление спиртного в офицерском составе.
3. Миф о пьяной армии
Большинству солдат разрешалось получать спиртное только на праздники. /Фото: novorossy.ru.
И все-таки из всего этого может сложиться впечатление, что вся первая линия Красной армии две трети войны была пьяной. На самом деле это опасное заблуждение. Несмотря на действие приказа, в 1941 году из-за проблем на фронте и, в частности, проблем с обеспечением подразделений, выдачу спиртного наладить было крайне сложно. Кроме того, употребление преимущественно не поощрялось в солдатское-офицерской среде, о чем свидетельствуют многочисленные воспоминания ветеранов, как солдат, так и офицеров. Крайне негативно к раздаче водки и пьянству в армии относился Георгий Константинович Жуков, который даже отдавал распоряжение уничтожать брошенные немцами в ходе отступления цистерны со спиртом.
В солдатской же среде, если верить ветеранам, к водке перед боем также относились не слишком хорошо. Особенно солдаты-ветераны, которые уже успели повоевать в финскую и дальневосточную кампании. Считалось, что употребление спиртного перед атакой – это признак трусости, а показаться трусом перед товарищами мало кто хотел. Кроме того, бывалые всячески не советовали пить молодым, указывая на то, что алкоголь притупляет реакцию и восприятие.
К спиртному в боевой обстановке относились скорее негативно. /Фото: waralbum.ru.
Наибольшая слава к «Наркомовским» пришла главным образом благодаря послевоенным произведениям художественной культуры. Еще в годы СССР генерал Николай Григорьевич Лященко был крайне возмущен многими произведениями советских писателей и поэтов, которые превозносили водку на фронте, называя такое отношение кощунством. Кроме того, значение раздачи спиртного в годы войны было всячески преувеличено в годы Перестройки, когда не слишком добросовестные личности (к сожалению, в том числе и из числа людей прошеных войну) стали писать и издавать многочисленные «откровения» с целью заработать денег на поднявшейся волне антисоветской пропаганды.
